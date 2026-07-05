Kam zamieri Salah po odchode z Liverpoolu? Záujem majú turecké i talianske veľkokluby

Mohamed Salah
Mohamed Salah (Autor: TASR/AP)
TASR|5. júl 2026 o 09:11
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Hlavným uchádzačom je niektorý z klubov zo Saudskoarabskej ligy.

Budúcnosť egyptského futbalistu Mohameda Salaha je po odchode z FC Liverpool stále nejasná.

Podľa zámorskej stanice ESPN je však hlavným uchádzačom o 34-ročného útočníka niektorý z klubov zo Saudskoarabskej profesionálnej ligy.

Podľa zdroja futbalista zvažuje niekoľko možností pokračovania v kariére, ale definitívne rozhodnutie nemieni urobiť skôr ako po konci Egypta na MS 2026. Záujem o neho však majú aj kluby z Európy a USA.

Medzi možné destinácie patrí podľa niektorých médií návrat do Talianska, záujem majú Inter Miláno, AS Rím a Juventus. Rovnako aj turecké kluby Galatasaray a Fenerbahce.

Objavili sa aj správy o prestupe do Chelsea, táto možnosť je však považovaná za málo pravdepodobnú.

Saudi Pro League

    Mohamed Salah
    Mohamed Salah
    Kam zamieri Salah po odchode z Liverpoolu? Záujem majú turecké i talianske veľkokluby
    dnes 09:11
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