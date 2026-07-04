    04.07.2026 17:05
    1. etapa
    Barcelona > Barcelona
    19,6 km
    Tímová časovka
    Koniec
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    Myslel som si, že zomriem, spomínal Vingegaard. Jeho tím bol pred Pogačarom o krok vpred

    Jonas Vingegaard v žltom drese po prvej etape Tour de France 2026.
    Fotogaléria (32)
    Jonas Vingegaard v žltom drese po prvej etape Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)
    Martin Turčin|4. júl 2026 o 23:08
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    Aká bola prvá etapa Tour de France 2026?

    Prvý súboj Pogačar vs. Vingegaard na Tour de France 2026 máme za sebou a lepšie z neho vyšiel druhý menovaný. 

    Jonas Vingegaard sa stal víťazom prvej etapy na 113. ročníku Tour. Spolu s tímom Visma-Lease a Bike ovládol tímovú časovku a ako prvý si obliekol žltý dres. 

    Pogačar na 19 kilometrovej trati, ktorá zahŕňala dve krátke stúpania, stratil 12 sekúnd, finišoval až na treťom mieste. Druhý skončil Filippo Ganna z tímu Netcompany Ineos so stratou osem sekúnd. 

    Do 40 sekúnd sa udržali aj ďalší favoriti na pódium: Juan Ayuso (Lidl-Trek), Remco Evenepoel, Florian Lipowitz (obaja Red Bull-BORA-hansgrohe) či Paul Seixas (Decathlon CMA CGM). 

    Vingegaard vyhral, aj keď nebol najväčší favorit. Ďakovať môže tímu, ktorý opäť ukázal, prečo patrí medzi najlepšie v pelotóne.

    Fotogaléria z 1. etapy na Tour de France 2026
    Tím Caja Rural Seguro RGA počas 1. etapy na Tour de France 2026.
    Tudor Pro Cycling Team počas 1. etapy na Tour de France 2026.
    Team Groupama FDJ United počas 1. etapy na Tour de France 2026.
    Team Picnic PostNL počas 1. etapy na Tour de France 2026.
    32 fotografií
    Team Visma celebrates on the podium after winning the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Denmark's Jonas Vingegaard arrives of the podium after wining the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Remco Evenepoel of Red Bull - Bora - HansGrohe crosses the finish line of the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Denmark's Jonas Vingegaard arrives of the podium after wining the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Denmark's Jonas Vingegaard celebrates on the podium after wining the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Germany's Florian Lipowitz of Red Bull - Bora - HansGrohe crosses the finish line of the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Team Visma celebrates on the podium after winning the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Denmark's Jonas Vingegaard celebrates on the podium after wining the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Denmark's Jonas Vingegaard celebrates on the podium after wining the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Austria's Felix Grossschartner of UAE Team Emirates XRG competes during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Team UAE Emirates XRG compete during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Jonas Vingegaard počas 1. etapy na Tour de France 2026. Australia's Ben O'Connor of Team Jayco Alula, center, crosses the finish line with his teammates after the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Team Visma in action during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netherland's Mathieu van der Poel of Alpecin - Deceuninck crosses the finish line of the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)NSN Cycling Team crosses the finish line of the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Team EF Education - Easypost compete during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Decathlon AG2R La Mondiale Team compete during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Team Lotto Intermarche compete during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Netcompany Ineos Cycling Team compete during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Team Soudal Quickstep in action during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Germany's Pascal Ackermann of Team Jayco Alula in action during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Team UNO-X Mobility in action during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Spectators wait for the riders to pass during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)Belgium's Jenthe Biermans, foreground and France's Hugo Page, of Cofidis Team, in action during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)TotalEnergies' Mathis Le Berre, center left, Jordan Jegat, in action during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Thibault Camus)NSN Cycling Team strain in action the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)Team Lotto Intermarche strains during the first stage of the Tour de France cycling race, a team time-trial over 19.6 kilometers (11.8 miles) with start and finish in Barcelona, Spain, Saturday, July 4, 2026. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

    Visma je o krok vpred

    Najslávnejšie cyklistické preteky sveta sa tímovou časovkou začali po prvýkrát od roku 1971. Naposledy bola súčasťou itinerára pred siedmimi rokmi v Bruseli.

    Na Tour nie je jej zaradenie bežné. Čiastočne aj preto, že tímová časovka je jednou z najkomplexnejších disciplín.

    Cyklistický reportér The Athletic Andy McGrath uviedol, že úspešná tímová časovka má v sebe štruktúru práce takmer rovnako zložitú ako stavba Sagrady Famílie v Barcelone, popri ktorej jazdci v prvej etape Tour prechádzali. 

    Nejde však len o organizáciu jazdy v rade a ideálnu rotáciu. Tímová časovka je športová disciplína, v ktorej sa mieša fyzika, aerodynamika a presná koordinácia do jedného celku. 

    Rozhodujú milimetre v pozícii, načasovanie výmeny aj to, ako si jazdci dokážu navzájom udržať tempo v limite svojich možností.

    Tím UAE Emirates XRG na trase tímovej časovky počas 1. etapy Tour de France 2026.
    Tím UAE Emirates XRG na trase tímovej časovky počas 1. etapy Tour de France 2026. (Autor: TASR/AP)

    Zároveň ide o disciplínu, ktorá výrazne odhaľuje rozdiely medzi najbohatšími a menšími tímami v pelotóne. 

    Elitné celky s veľkým rozpočtom si často na prípravu časovky prenajímajú motoristické okruhy a veterné tunely, kde môžu simulovať ideálne podmienky.

    Napríklad tím EF Education–EasyPost, ktorý rozpočtom patrí medzi priemerné, si takéto vybavenie jednoducho nemôže veľakrát dovoliť.

    Tím Netcompany Ineos trénoval na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya pred tímovou časovkou na Vuelte 2023. 

    VIDEO: Tím Decathlon počas tréningu tímovej časovky na motoristickom okruhu

    Francúzsky jazdec Bruno Armirail (Visma) potvrdil, že jeho tím trénoval časovku na Paríž-Nice niekoľko mesiacov vopred na okruhu vo Valencii. Preteky nakoniec aj vyhrali. 

    Groupama–FDJ zas pred rovnakými pretekmi využila okruh Linas-Montlhéry pri Paríži. 

    Poslednú tímovú časovku na Tour v roku 2019 vyhral tím Visma, ktorý patrí v technologických aspektoch cyklistiky medzi najlepšie. 

    Detaily vtedy ladili na základni holandského letectva, kde simulovali takmer vojenskú presnosť rozostupov a rotácie.

    Ešte väčšiu časť prípravy venujú každoročne príprave aerodynamických materiálov a oblečenia. 

    Aj v tomto smere Visma zašla až na hranicu možného a každý rok vyvíja nové časovkárske kombinézy, aby eliminoval akékoľvek straty.

    Deň pred štartom Tour de France sa tím pochválil videom, v ktorom predstavil nový „najrýchlejší dres“ na tímovú časovku. 

    Každý kus oblečenia prechádza individuálnym testovaním vo veternom tuneli, kde sa jazdci merajú samostatne, aby sa dosiahlo maximum aerodynamickej efektivity.

    VIDEO: Visma má najrýchlejší dres na časovky

    Vrchár Matteo Jorgenson dosiahol počas testovania vo veternom tuneli rozdiel šesť wattov len vďaka novému oblečeniu. 

    V profesionálnej cyklistike ide pritom o obrovskú hodnotu – na približne 30-kilometrovej časovke môže znamenať úsporu 10 až 15 sekúnd, čo často rozhoduje o niekoľkých pozíciách v cieli.

    A napokon, Vingegaard triumfoval pred Pogačarom o 12 sekúnd. 

    Visma je známa aj tým, že na jednotlivé etapy sa dokáže chytať od prvého momentu, ako sa zverejní trasa pretekov. Na sobotnú časovku sa pretekári pripravovali už v januári.

    Ešte tri dni pred štartom Tour simulovali úvodnú rovinatú časť tímovej časovky na okruhu v Barcelone, zatiaľ čo UAE Team Emirates ju testoval priamo v uliciach mesta.

    Nové pravidlá

    Tímová časovka sa na Tour de France vrátila v novom formáte. Tímy štartovali aj jazdili spoločne, no každému pretekárovi sa započítal jeho vlastný individuálny čas. 

    Na rozdiel od tradičných tímových časoviek tak nerozhodoval výkon celej zostavy v cieli, ale to, ako rýchlo prvý jazdec tímu dokončí etapu.

    „Je to tímová súťaž, takže mi to nedáva veľký zmysel. Za mňa bol určite predošlý formát, keď sa počítal čas štvrtého pretekára v cieli, lepší. Ak bol slabší, museli ste ísť s ním, pretože ste jeden tím," hodnotil zmenu pre Sportnet Peter Velits, trojnásobný majster sveta v tímovej časovke. 

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    Taktika všetkých tímov vzhľadom na pravidlá bola jasná: udržať čo najdlhšie svojho lídra v ideálnej pozícii a vysokom tempe a nakoniec ho „vypustiť" do cieľa. 

    Úvod etapy obstarali papierovo najslabšie tímy. Ako prvý na trať vyštartoval španielsky tím Caja Rural–Seguros RGA, ktorý bol súčasťou Tour naposledy ešte v 80-tych rokoch. 

    Prvé zaujímavé momenty priniesli až jazdci Movistaru. Líder tímu Cian Uijtdebroeks sa trápil a jeho tímoví kolegovia nevedeli, či ho majú čakať alebo pokračovať za čo najlepším časom. 

    Nakoniec sa nepodarilo ani jedno ani druhé. Movistar bol klasifikovaný až na 20. mieste a Uijtdebroeks už v prvej etape stratil takmer dve minúty. 

    Tímy sa postupne striedali na štartovacej rampe v intervale päť minút. Preteky začali naberať na obrátkach, keď vyšli na trať jazdci tímu Netcompany INEOS. Podľa mnohých expertov, vrátane tých na Eurosporte, boli najväčšími favoritmi etapy. 

    Lenže tisícky fanúšikov v Barcelone čakali na samotný vrchol - súboj medzi Pogačarom a Vingegaardom. 

    Pogačar bol v kopci rýchlejší

    Aj najlepšie tímy zvolili rovnakú stratégiu ako ostatní. Až pod stúpanie Montjuïc šli pospolu, v kopci sa väčšina tímu oddelila. 

    Výhodu mal opäť Vingegaard, ktorý zostal na posledných kilometroch s troma spolujazdcami, Pogačar iba s jedným. 

    Dánsky pretekár stanovil v cieli najlepší čas dňa, o osem sekúnd prekonal vyčerpaného Gannu. 

    VIDEO: Zostrihy 1. etapy Tour de France 2026

    Pogačar bol vtedy ešte na trati, no vedel, že musí pridať. 

    Záverečný kilometer, ktorý bol z veľkej časti do kopca, napokon zvládol najrýchlejšie. Vingegaarda zdolal o tri sekundy. 

    Podľa výsledných časov v cieli Slovinec zdolal všetkých aj na stúpaní Montjuïc, ktoré sa pôjde trikrát aj v druhej etape. Najväčšiemu rivalovi nadelil osem sekúnd. 

    Napriek tomu sa v cieli radoval Vingegaard, ktorý opäť raz ťažil z lepšej práce svojho tímu. 

    „Chceli sme vyhrať, ale to chceli všetci. Niektorí z nášho tímu šli lepšie, niektorí nie. Ale nechali sme tam všetko," povedal Pogačarov kolega Felix Großschartner. 

    Vingegaard sa stal prvým majiteľom žltého dresu na tohtoročnej Tour. Obliekol si ho prvýkrát od roku 2023, kedy preteky aj vyhral. 

    „Povedal by som, že je to ideálny štart,“ vyhlásil Vingegaard. 

    „Samozrejme, Tour je ešte veľmi dlhá, ale lepší začiatok sme si ani nemohli priať. Moji tímoví kolegovia dnes odviedli neuveriteľnú prácu, boli naozaj silní. Úprimne povedané, ja som toho veľa robiť nemusel.

    Doviezli ma až do cieľa, vybojovali etapové víťazstvo pre náš tím a ja som sa opäť obliekol do žltého dresu. Osobne to pre mňa veľa znamená, pretože som ho po niekoľkých náročných rokoch nemal možnosť nosiť. O to viac si vážim, že to môžem zažiť znova.“

    Jonas Vingegaard sa po prvej etapy obliekol do žltého dresu.
    Jonas Vingegaard sa po prvej etapy obliekol do žltého dresu. (Autor: TASR/AP)

    Dánsky cyklista sa po výhre vrátil aj k vážnemu pádu spred dvoch rokov na pretekoch Okolo Baskicka, ktorý mu skomplikoval nasledujúce sezóny. 

    „Môžem tú kapitolu vo svojom živote uzavrieť. Samozrejme, navždy zostane jej súčasťou moment, keď som ležal na zemi a myslel si, že zomriem. 

    V takej chvíli vôbec nemyslíte na cyklistiku, ale len na to, aby ste prežili. O to väčším snom je pre mňa, že som späť v žltom drese.“

    Pogačar si z prvej prehry nerobil ťažkú hlavu, v cieli sa usmieval. Vedel, že nestratil veľa a že mal dobré nohy. 

    „Bol to naozaj skvelý výkon,“ povedal Pogačar po dojazde do cieľa. 

    „Samozrejme, vždy idete po víťazstve, ale myslím si, že sme ako tím predviedli výbornú tímovú časovku. Som veľmi rád, že je táto etapa za nami, pretože presne takéto dni sú mimoriadne náročné. 

    Etapa je dlhá, plná stresu a pritom sa všetko rozhoduje počas približne dvadsiatich minút, na ktoré sa pripravujete spolu s tímom.“

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    Keď sa dozvedel, že na záverečnom stúpaní dosiahol najrýchlejší čas, reagoval so smiechom: „To sú dobré správy. Vyzerá to, že mám vrchárske nohy. Bolo to však pomerne krátke stúpanie. Isaac odviedol fantastickú prácu, je to skvelý chalan."

    Celkové poradia po 1. etape

    Žltý dres:

    1.

    DNK

    Jonas Vingegaard

    Team Visma Lease a Bike

    21:47 min

    2.

    ITA

    Filippo Ganna

    Netcompany INEOS

    + 8 s

    3.

    SVN

    Tadej Pogačar

    UAE Team Emirates - XRG

    + 12 s

    4.

    ESP

    Juaj Ayuso

    Lidl-Trek

    + 16 s

    5.

    BEL

    Remco Evenepoel

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 19 s

    6.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Team Emirates - XRG

    + 26 s

    7.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Team Visma Lease a Bike

    + 28 s

    8.

    DEU

    Florian Lipowitz

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 35 s

    9.

    NOR

    Tobias Foss

    Netcompany INEOS

    + 38 s

    10.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN Team

    + 39 s

    Tímová klasifikácia:

    1.

    GBR

    Netcompany INEOS

    1:07:08 hod

    2.

    NLD

    Team Visma Lease a Bike

    + 39 s

    3.

    BEL

    Red Bull - Bora - Hansgrohe

    + 1:11 min

    4.

    DEU

    Lidl-Trek

    + 1:14 min

    5.

    ARE

    UAE Team Emirates - XRG

    + 1:17 min

    6.

    FRA

    Decathlon CMA CGN Team

    + 1:44 min

    Biely dres:

    1.

    ESP

    Juan Ayuco

    Lidl-Trek

    22:03 min

    2.

    MEX

    Isaac Del Toro

    UAE Team Emirates - XRG

    + 10 s

    3.

    ITA

    Davide Piganzoli

    Team Visma Lease a Bike

    + 12 s

    4.

    FRA

    Paul Seixas

    Decathlon CMA CGN Team

    + 23 s

    5.

    FRA

    Romain Gregoire

    Groupama-FDJ United

    + 25 s

    6.

    ITA

    Antonio Tiberi

    Bahrain-Victorious

    + 31 s

    7.

    USA

    Matthew Riccitello

    Decathlon CMA CGN Team

    + 34 s

    8.

    FRA

    Lenny Martinez

    Bahrain-Victorious

    + 34 s

    9.

    FRA

    Alex Baudin

    EF Education - EasyPost

    + 41 s

    10.

    CZE

    Mathias Vacek

    Lidl-Trek

    + 56 s

    Program najbližších etáp na Tour de France 2026

    05.07.2026
    13:45
    2. etapa
    Tarragona > Barcelona
    168,5 km
    kopcovitý
    kopcovitý
    06.07.2026
    12:10
    3. etapa
    Granollers > Les Angles
    195,9 km
    hornatý
    hornatý
    07.07.2026
    13:10
    4. etapa
    Carcassonne > Foix
    181,9 km
    kopcovitý
    kopcovitý

    Tour de France 2026

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