Myslel som si, že zomriem, spomínal Vingegaard. Jeho tím bol pred Pogačarom o krok vpred

Prvý súboj Pogačar vs. Vingegaard na Tour de France 2026 máme za sebou a lepšie z neho vyšiel druhý menovaný.
Jonas Vingegaard sa stal víťazom prvej etapy na 113. ročníku Tour. Spolu s tímom Visma-Lease a Bike ovládol tímovú časovku a ako prvý si obliekol žltý dres.
Pogačar na 19 kilometrovej trati, ktorá zahŕňala dve krátke stúpania, stratil 12 sekúnd, finišoval až na treťom mieste. Druhý skončil Filippo Ganna z tímu Netcompany Ineos so stratou osem sekúnd.
Do 40 sekúnd sa udržali aj ďalší favoriti na pódium: Juan Ayuso (Lidl-Trek), Remco Evenepoel, Florian Lipowitz (obaja Red Bull-BORA-hansgrohe) či Paul Seixas (Decathlon CMA CGM).
Vingegaard vyhral, aj keď nebol najväčší favorit. Ďakovať môže tímu, ktorý opäť ukázal, prečo patrí medzi najlepšie v pelotóne.
Visma je o krok vpred
Najslávnejšie cyklistické preteky sveta sa tímovou časovkou začali po prvýkrát od roku 1971. Naposledy bola súčasťou itinerára pred siedmimi rokmi v Bruseli.
Na Tour nie je jej zaradenie bežné. Čiastočne aj preto, že tímová časovka je jednou z najkomplexnejších disciplín.
Cyklistický reportér The Athletic Andy McGrath uviedol, že úspešná tímová časovka má v sebe štruktúru práce takmer rovnako zložitú ako stavba Sagrady Famílie v Barcelone, popri ktorej jazdci v prvej etape Tour prechádzali.
Nejde však len o organizáciu jazdy v rade a ideálnu rotáciu. Tímová časovka je športová disciplína, v ktorej sa mieša fyzika, aerodynamika a presná koordinácia do jedného celku.
Rozhodujú milimetre v pozícii, načasovanie výmeny aj to, ako si jazdci dokážu navzájom udržať tempo v limite svojich možností.
Zároveň ide o disciplínu, ktorá výrazne odhaľuje rozdiely medzi najbohatšími a menšími tímami v pelotóne.
Elitné celky s veľkým rozpočtom si často na prípravu časovky prenajímajú motoristické okruhy a veterné tunely, kde môžu simulovať ideálne podmienky.
Napríklad tím EF Education–EasyPost, ktorý rozpočtom patrí medzi priemerné, si takéto vybavenie jednoducho nemôže veľakrát dovoliť.
Tím Netcompany Ineos trénoval na okruhu Circuit de Barcelona-Catalunya pred tímovou časovkou na Vuelte 2023.
VIDEO: Tím Decathlon počas tréningu tímovej časovky na motoristickom okruhu
Francúzsky jazdec Bruno Armirail (Visma) potvrdil, že jeho tím trénoval časovku na Paríž-Nice niekoľko mesiacov vopred na okruhu vo Valencii. Preteky nakoniec aj vyhrali.
Groupama–FDJ zas pred rovnakými pretekmi využila okruh Linas-Montlhéry pri Paríži.
Poslednú tímovú časovku na Tour v roku 2019 vyhral tím Visma, ktorý patrí v technologických aspektoch cyklistiky medzi najlepšie.
Detaily vtedy ladili na základni holandského letectva, kde simulovali takmer vojenskú presnosť rozostupov a rotácie.
Ešte väčšiu časť prípravy venujú každoročne príprave aerodynamických materiálov a oblečenia.
Aj v tomto smere Visma zašla až na hranicu možného a každý rok vyvíja nové časovkárske kombinézy, aby eliminoval akékoľvek straty.
Deň pred štartom Tour de France sa tím pochválil videom, v ktorom predstavil nový „najrýchlejší dres“ na tímovú časovku.
Každý kus oblečenia prechádza individuálnym testovaním vo veternom tuneli, kde sa jazdci merajú samostatne, aby sa dosiahlo maximum aerodynamickej efektivity.
VIDEO: Visma má najrýchlejší dres na časovky
Vrchár Matteo Jorgenson dosiahol počas testovania vo veternom tuneli rozdiel šesť wattov len vďaka novému oblečeniu.
V profesionálnej cyklistike ide pritom o obrovskú hodnotu – na približne 30-kilometrovej časovke môže znamenať úsporu 10 až 15 sekúnd, čo často rozhoduje o niekoľkých pozíciách v cieli.
A napokon, Vingegaard triumfoval pred Pogačarom o 12 sekúnd.
Visma je známa aj tým, že na jednotlivé etapy sa dokáže chytať od prvého momentu, ako sa zverejní trasa pretekov. Na sobotnú časovku sa pretekári pripravovali už v januári.
Ešte tri dni pred štartom Tour simulovali úvodnú rovinatú časť tímovej časovky na okruhu v Barcelone, zatiaľ čo UAE Team Emirates ju testoval priamo v uliciach mesta.
Nové pravidlá
Tímová časovka sa na Tour de France vrátila v novom formáte. Tímy štartovali aj jazdili spoločne, no každému pretekárovi sa započítal jeho vlastný individuálny čas.
Na rozdiel od tradičných tímových časoviek tak nerozhodoval výkon celej zostavy v cieli, ale to, ako rýchlo prvý jazdec tímu dokončí etapu.
„Je to tímová súťaž, takže mi to nedáva veľký zmysel. Za mňa bol určite predošlý formát, keď sa počítal čas štvrtého pretekára v cieli, lepší. Ak bol slabší, museli ste ísť s ním, pretože ste jeden tím," hodnotil zmenu pre Sportnet Peter Velits, trojnásobný majster sveta v tímovej časovke.
Taktika všetkých tímov vzhľadom na pravidlá bola jasná: udržať čo najdlhšie svojho lídra v ideálnej pozícii a vysokom tempe a nakoniec ho „vypustiť" do cieľa.
Úvod etapy obstarali papierovo najslabšie tímy. Ako prvý na trať vyštartoval španielsky tím Caja Rural–Seguros RGA, ktorý bol súčasťou Tour naposledy ešte v 80-tych rokoch.
Prvé zaujímavé momenty priniesli až jazdci Movistaru. Líder tímu Cian Uijtdebroeks sa trápil a jeho tímoví kolegovia nevedeli, či ho majú čakať alebo pokračovať za čo najlepším časom.
Nakoniec sa nepodarilo ani jedno ani druhé. Movistar bol klasifikovaný až na 20. mieste a Uijtdebroeks už v prvej etape stratil takmer dve minúty.
Tímy sa postupne striedali na štartovacej rampe v intervale päť minút. Preteky začali naberať na obrátkach, keď vyšli na trať jazdci tímu Netcompany INEOS. Podľa mnohých expertov, vrátane tých na Eurosporte, boli najväčšími favoritmi etapy.
Lenže tisícky fanúšikov v Barcelone čakali na samotný vrchol - súboj medzi Pogačarom a Vingegaardom.
Pogačar bol v kopci rýchlejší
Aj najlepšie tímy zvolili rovnakú stratégiu ako ostatní. Až pod stúpanie Montjuïc šli pospolu, v kopci sa väčšina tímu oddelila.
Výhodu mal opäť Vingegaard, ktorý zostal na posledných kilometroch s troma spolujazdcami, Pogačar iba s jedným.
Dánsky pretekár stanovil v cieli najlepší čas dňa, o osem sekúnd prekonal vyčerpaného Gannu.
VIDEO: Zostrihy 1. etapy Tour de France 2026
Pogačar bol vtedy ešte na trati, no vedel, že musí pridať.
Záverečný kilometer, ktorý bol z veľkej časti do kopca, napokon zvládol najrýchlejšie. Vingegaarda zdolal o tri sekundy.
Podľa výsledných časov v cieli Slovinec zdolal všetkých aj na stúpaní Montjuïc, ktoré sa pôjde trikrát aj v druhej etape. Najväčšiemu rivalovi nadelil osem sekúnd.
Napriek tomu sa v cieli radoval Vingegaard, ktorý opäť raz ťažil z lepšej práce svojho tímu.
„Chceli sme vyhrať, ale to chceli všetci. Niektorí z nášho tímu šli lepšie, niektorí nie. Ale nechali sme tam všetko," povedal Pogačarov kolega Felix Großschartner.
Vingegaard sa stal prvým majiteľom žltého dresu na tohtoročnej Tour. Obliekol si ho prvýkrát od roku 2023, kedy preteky aj vyhral.
„Povedal by som, že je to ideálny štart,“ vyhlásil Vingegaard.
„Samozrejme, Tour je ešte veľmi dlhá, ale lepší začiatok sme si ani nemohli priať. Moji tímoví kolegovia dnes odviedli neuveriteľnú prácu, boli naozaj silní. Úprimne povedané, ja som toho veľa robiť nemusel.
Doviezli ma až do cieľa, vybojovali etapové víťazstvo pre náš tím a ja som sa opäť obliekol do žltého dresu. Osobne to pre mňa veľa znamená, pretože som ho po niekoľkých náročných rokoch nemal možnosť nosiť. O to viac si vážim, že to môžem zažiť znova.“
Dánsky cyklista sa po výhre vrátil aj k vážnemu pádu spred dvoch rokov na pretekoch Okolo Baskicka, ktorý mu skomplikoval nasledujúce sezóny.
„Môžem tú kapitolu vo svojom živote uzavrieť. Samozrejme, navždy zostane jej súčasťou moment, keď som ležal na zemi a myslel si, že zomriem.
V takej chvíli vôbec nemyslíte na cyklistiku, ale len na to, aby ste prežili. O to väčším snom je pre mňa, že som späť v žltom drese.“
Pogačar si z prvej prehry nerobil ťažkú hlavu, v cieli sa usmieval. Vedel, že nestratil veľa a že mal dobré nohy.
„Bol to naozaj skvelý výkon,“ povedal Pogačar po dojazde do cieľa.
„Samozrejme, vždy idete po víťazstve, ale myslím si, že sme ako tím predviedli výbornú tímovú časovku. Som veľmi rád, že je táto etapa za nami, pretože presne takéto dni sú mimoriadne náročné.
Etapa je dlhá, plná stresu a pritom sa všetko rozhoduje počas približne dvadsiatich minút, na ktoré sa pripravujete spolu s tímom.“
Keď sa dozvedel, že na záverečnom stúpaní dosiahol najrýchlejší čas, reagoval so smiechom: „To sú dobré správy. Vyzerá to, že mám vrchárske nohy. Bolo to však pomerne krátke stúpanie. Isaac odviedol fantastickú prácu, je to skvelý chalan."
Celkové poradia po 1. etape
Žltý dres:
1.
Jonas Vingegaard
Team Visma Lease a Bike
21:47 min
2.
Filippo Ganna
Netcompany INEOS
+ 8 s
3.
Tadej Pogačar
UAE Team Emirates - XRG
+ 12 s
4.
Juaj Ayuso
Lidl-Trek
+ 16 s
5.
Remco Evenepoel
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 19 s
6.
Isaac Del Toro
UAE Team Emirates - XRG
+ 26 s
7.
Davide Piganzoli
Team Visma Lease a Bike
+ 28 s
8.
Florian Lipowitz
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 35 s
9.
Tobias Foss
Netcompany INEOS
+ 38 s
10.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN Team
+ 39 s
Tímová klasifikácia:
1.
Netcompany INEOS
1:07:08 hod
2.
Team Visma Lease a Bike
+ 39 s
3.
Red Bull - Bora - Hansgrohe
+ 1:11 min
4.
Lidl-Trek
+ 1:14 min
5.
UAE Team Emirates - XRG
+ 1:17 min
6.
Decathlon CMA CGN Team
+ 1:44 min
Biely dres:
1.
Juan Ayuco
Lidl-Trek
22:03 min
2.
Isaac Del Toro
UAE Team Emirates - XRG
+ 10 s
3.
Davide Piganzoli
Team Visma Lease a Bike
+ 12 s
4.
Paul Seixas
Decathlon CMA CGN Team
+ 23 s
5.
Romain Gregoire
Groupama-FDJ United
+ 25 s
6.
Antonio Tiberi
Bahrain-Victorious
+ 31 s
7.
Matthew Riccitello
Decathlon CMA CGN Team
+ 34 s
8.
Lenny Martinez
Bahrain-Victorious
+ 34 s
9.
Alex Baudin
EF Education - EasyPost
+ 41 s
10.
Mathias Vacek
Lidl-Trek
+ 56 s