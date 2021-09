Škriniar sľúbil, že si na úrade zmení meno. Má to podmienku

Košický 1. FC prenikol do vybranej spoločnosti v sezóne 1997/98 cez moskovský Spartak. Žreb mu prihral do skupiny Manchester United, Juventus a Feyenoord Rotterdam. Košičania prehrali všetky zápasy s celkovým skóre 2:13. Oba góly strelili do siete Juventusu v Turíne. O jeden sa pričinil Ukrajinec Ruslan Ľubarskij, druhý si dal súper - Ciro Ferrara.

Artmedia Petržalka šokovala futbalovú Európu v sezóne 2005/2006. V 2. predkole senzačne vyradila Celtic (doma 5:0 aj vďaka hetriku Juraja Halenára, vonku prehrala 0:4). Cez Partizan Belehrad (dvakrát 0:0) postúpila po penaltovej dráme.

Na čele s Jurajom Čobejom sa nestratila ani v spoločnosti FC Porto (fantastická výhra 3:2 v Porte), Rangers (dve remízy) a Interu Miláno (dve prehry). Zverenci Vladimíra Weissa st. boli do posledných sekúnd v hre o postup do osemfinále, no v „šou v blate" im šťastena ani rozhodca nepriali.

MŠK Žilina si pred siedmimi rokmi zahrala proti slávnej londýnskej Chelsea. Bolo to naposledy, čo sa slovenský klub predstavil medzi európskou smotánkou. Žilina sa nestiahla do defenzívy, otvorenú partiu chcela hrať aj s európskou elitou.

Výsledkom bolo, že až tri zápasy prehrala rozdielom triedy. Doma s Chelsea 1:4, s Marseille 0:7 a na pôde Spartaka Moskva 0:3. Žilina všetky zápasy prehrala, mala celkové skóre 3:19 a bola najslabším tímom ročníka.