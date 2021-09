Nevýhoda už na štarte. Rovnako dobrý Slovák stojí menej ako Chorvát

Bol prvý Slovák, ktorý si zahral v Lige majstrov. S Hajdukom Split sa KAROL PRAŽENICA (50 r) dostal až do štvrťfinále, aj to je na slovenské pomery veľká vec. Čelil slávnemu Ajaxu Amsterdam.

Dnes je asistentom trénera zambijskej reprezentácie. V utorok odštartuje ďalší ročník najslávnejšej a najbohatšej klubovej súťaže sveta.

Ste prvý Slovák, ktorý si zahral v Lige majstrov. Aké to bolo?

Hymna Ligy majstrov je stále rovnaká. Keď ju dnes počujem, tak sa mi vracajú spomienky. Návštevy okolo 50–tisíc tam boli bežné. Bola to nová súťaž, ktorá sa rozbiehala. Dovtedy boli všetky zápasy play off. Spomínali sa veľké plány, koľko peňazí by to malo priniesť. Myslím, že v tom čase tam boli iba majstri krajín.