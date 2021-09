PSG sa brutálne posilnilo, ale chýba mu dôležitý faktor (anketa)

Do užšieho okruhu favoritov by som zaradil aj Liverpool a Chelsea. Do Liverpoolu sa vrátil po zranení do zostavy Virgil van Dijk, s ktorým bude defenzíva stabilnejšia. Jeho hráči sú charakterovo na vysokej úrovni.

V Chelsea je dôležitým mužom tréner Thomas Tuchel, ktorého poznám. Hoci je tvrdý, do tímu prináša nemeckú disciplínu. Keď sa jej oddajú aj hviezdy, môže to byť zaujímavé.