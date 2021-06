Zaujal IQ vyše 140, písať vedel ako štvorročný. Tarkovič má nový tromf

„Už v štyroch rokoch som vedel čítať a písať. Myslím si, že to sú hlavné dôvody, prečo som sa do takej triedy dostal,“ pokračoval.

„A tí, čo to vedia, si skôr zo mňa uťahujú, než by ma považovali za génia,“ vysvetľoval vlani v rozhovore pre Sportnet Jakub Hromada.

PETROHRAD. Chodil do triedy pre mimoriadne nadané deti, zaujal vysokým IQ vyše 140. Väčšina spoluhráčov o tom netuší.

Hromada patril k najlepším hráčom. Nepotreboval čas na aklimatizáciu, ihneď zapadol do základnej jedenástky. Po jeho príchode sa zlepšil obraz hry, spevnila sa defenzíva. Je vhodným spojením medzi defenzívou a ofenzívou. Vykryl rezervy tímu.

„Pred dvomi rokmi to bolo pre mňa nepredstaviteľné. Nevedel som, či budem ešte pokračovať vo vrcholovom futbale,“ priznal 25-ročný stredopoliar pražskej Slavie.

„V šestnástich rokoch to bolo pre mňa ako splnený sen. Je ťažké vyzdvihnúť jeden moment, ale rád spomínam na každý tréning s A-tímom či na výhru v juniorskom talianskom Superpohári,“ približuje Hromada.

„Pre mňa sú to nezabudnuteľné tri roky. Zážitkom bol už iba fakt, že som sa stal súčasťou Juventusu. Bola to pre mňa obrovská škola futbalu, ale aj života,“ vravel Hromada.

Na svetovom šampionáte do 17 rokov bol kapitánom národného tímu. Pôsobil aj v Sampdorii Janov, Senici či v Plzni. Jeho kariéru však pribrzdili zranenia.

Pre ne vynechal majstrovstvá Európy sedemnástok a v roku 2017 aj európsky šampionát do 21 rokov.

„Klamal by som, ak by som tvrdil, že som to zvládal v pohode. Bol som nahnevaný na celý svet. Pýtal som sa, prečo práve ja. A úprimne, pri mojom poslednom zranení, som si vytváral čierne scenáre, že budem naozaj musieť skončiť s futbalom,“ vysvetľoval Hromada.