Slovensko dojal svojím príbehom. Už nechce byť spevák, ale futbalový rozhodca

Bol to krst ohňom a podľa vyjadrenia delegáta som to zvládol veľmi dobre. Približne od konca novembra teda pravidelne pískam.

Maďari hrajú rýchlejší a agresívnejší futbal. Medzi sebou však majú vysoký vzájomný rešpekt. V porovnaní so zápasmi v ObFZ Nitra je to tu iný svet.

Tento rok ma zavolali do pripravovanej SuperStar, no čakám na informácie, či sa vôbec spustí natáčanie. Cez online kásting som postúpil, takže sa veľmi teším. Momentálne ale spev beriem ako hobby.

Máte aj civilné zamestnanie?

Brigádujem na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Komárne, kde sú veľmi vysoké denné prírastky pozitívnych ľudí.

Musíme si preto zobrať do úvahy viac faktorov.

Robíme nezmyselné testovania každý týždeň, tak prečo potom v sobotu otestovaní negatívni hráči nemôžu v nedeľu hrať?

V Česku sa vypisovalo pred každým zápasom čestné prehlásenie, že hráč nie je infekčný a pozitívny. Prečo by to takto nemohlo byť u nás?

Každému chýba spoločenská socializácia a pohyb, čo sa dá krásne vyriešiť tímovými hrami.

Najviac trpí mládež, ktorá za týchto podmienok nemá kde rásť.

Prišiel na svet Covid automat, na ktorý sa každý tešil. Lenže zatiaľ nám veľmi nepomohol.

Bol by som rád, keby sa amatérky šport konečne spustil aj na Slovensku. V iných krajinách to ide, preto si treba položiť otázku, kde my Slováci robíme chybu, že u nás sa to nedá.

Ja ak chcem futbalovo rásť, musím byť v pohybe. Mám šťastie, že bývam v pohraničí a v Maďarsku sa športuje. Nie každý však má možnosť cestovať za hranice.