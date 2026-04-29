Hancka čaká nevídaný boj. Jeho trénera obvinili zo špinavých trikov: Je to otrava

Stojí len krok od výnimočného úspechu. Zažíva moment, o ktorom sníva azda každý slovenský futbalista. Dávid Hancko je pred semifinále Ligy majstrov – métou, ktorú pred ním dosiahol iba jediný krajan.
Futbalisti Atlético Madrid privítajú v prvom semifinále milionárskej súťaže doma Arsenal FC. Hrá sa v stredu (o 21.00 vysiela Nova Sport 3) a v Madride cítiť, že ide o veľký večer.
Pre slovenského reprezentanta je to o to silnejší príbeh, že ho pribrzdili zdravotné problémy.
Zranenie členka prišlo v najhoršom možnom čase. Teraz sa však vracia práve pred duelom, ktorý môže byť vrcholom jeho kariéry.
Dobré správy pred Arsenalom
„Veľmi dobré správy pri návrate Atlética do tréningového procesu pred semifinále Ligy majstrov. Radosťou pondelkového tréningu bola prítomnosť Hancka a Ademolu Lookmana."
"Dvaja veľmi dôležití hráči pre Simeoneho, ktorí chcú zasiahnuť do semifinále proti Arsenalu. Hancko sa zranil v prvom štvrťfinále Ligy majstrov. Dovtedy bol hráčom s najvyšším počtom odohraných minút v kádri a neotrasiteľným stopérom číslo jedna pre trénera. Ak je úplne fit, mohol by nastúpiť v základnej zostave,“ tvrdí Sergio Picos z AS.
Hancko sa zranil 8. apríla na pôde FC Barcelona. Pri snahe odvrátiť vysokú loptu v pokutovom území nešťastne dopadol po výskoku a poranil si členok. Incident bol bez kontaktu so súperom.
Slovenský obranca zle došliapol, okamžite si pýtal ošetrenie a napokon musel striedať už v 30. minúte. Ihrisko opúšťal krívajúc, neskôr ho bolo vidieť aj o barlách.
Pre problémy s členkom vynechal päť súťažných zápasov vrátane odvety štvrťfinále Ligy majstrov aj finále Španielskeho pohára. Na súpiske nebol ani v sobotňajšom stretnutí proti Bilbau.
Iba Škrtel to zažil
Pred zranením bol práve Hancko najvyťaženejším hráčom Atlética v sezóne. Zároveň patril medzi najlepšie hodnotených obrancov slávneho klubu.
„Sme aj v semifinále majstrov, čo som predtým nezažil. Užívam si to. Chcel by som s Atléticom získať trofej. To je jeden z mojich najväčších cieľov,“ priznal Hancko.
Ak nastúpi, vstúpi do úzkej spoločnosti. Doteraz si semifinále Ligy majstrov zahral iba Martin Škrtel.
Písal sa apríl 2008. Škrtel v drese Liverpool FC čelil v semifinále Chelsea FC. Prvý duel sa skončil 1:1, v odvete na Stamford Bridge rozhodlo až predĺženie a londýnsky tím vyhral 3:1.
Škrtel odohral celý prvý zápas, no v odvete sa zranil a striedal už v 22. minúte. Do Liverpoolu prestúpil v januári 2008 zo Zenitu Petrohrad za približne desať miliónov eur.
V roku 2023 ho mohol nasledovať Milan Škriniar. Jeho vtedajší klub Inter Miláno sa dostal až do finále sezóny 2022/23, no Škriniar sa vo februári zranil a v apríli musel absolvovať operáciu bedrovej chrbtice.
Atlético cíti historickú šancu
V Madride vedia, čo je v hre. „Zápas proti Arsenalu bude veľmi dôležitý, ale musíme zachovať pokoj a rozvahu. Vieme, že to môžeme dokázať,“ vyhlásil ofenzívny tromf Antoine Griezmann.
Julián Álvarez doplnil: „Cítime váhu histórie. Máme veľmi dobrú sezónu a ak sa dostaneme do finále, odohráme všetky možné zápasy v tejto sezóne. Sústredíme sa práve na to. Ako tím sme na tom dobre a históriu chceme napísať my sami.“
Na otázku, či je favoritom Arsenal, odpovedal: „Neviem. Samozrejme, vždy sa o tom hovorí, ale my myslíme len na to, čo máme robiť my sami a čoho sme schopní. Na to sa sústreďujeme.“
Hancko? Rozhodne fyzický stav
Tréner Simeone v utorok (deň pred zápasom) oslavoval 56. narodeniny, pričom mu hráči na tréningu pripravili tradičný koridor spojený s priateľskými zauchami.
"Atlético sa opäť mohlo tešiť z prítomnosti Dávida Hancka a Ademolu Lookmana v tréningovej skupine. Obaja sú po zraneniach späť a pripravení nastúpiť," napísal Picos z denníka AS.
"Pre Simeoneho ide o dvoch veľmi dôležitých hráčov. Ich aktuálny fyzický stav rozhodne o tom, či nastúpia priamo v základnej zostave, alebo začnú semifinále ako alternatíva z lavičky," dodal Picos.
Tréner Diego Simeone zdôraznil silu domáceho prostredia: „Atlético stálo veľa úsilia dostať sa do semifinále. Je to veľká príležitosť pre nás aj našich fanúšikov, ktorí nás podporovali na ceste až sem. Teraz ich potrebujeme viac než kedykoľvek predtým a dúfam, že im na ihrisku dáme to, po čom túžia," tvrdil Simeone.
Simeoneho talizman? Barcelona
"Nie je to tlak, je to zodpovednosť. Nadšenie z toho, že sme blízko k obrovskému cieľu, ktorý klub nikdy nedosiahol. Treba sa pripraviť na zápas, napokon rozhodujú futbalisti svojou kvalitou, osobnosťou a prácou," dodal tréner.
Obe finálové účasti Atlética pod vedením Diega Simeoneho majú spoločný menovateľ.
V sezónach 2013/14 a 2015/16 vyradilo vo štvrťfinále FC Barcelona a následne postúpilo až do finále. V aktuálnom ročníku sa mu podarilo vyradiť Barcelonu vo štvrťfinále do tretice. Finále je však zatiaľ stále otvorenou otázkou.
V Madride preto veria, že história sa môže zopakovať.
V Anglicku riešia trávnik
Britské médiá sledujú duel mimoriadne pozorne. Arsenal je posledným anglickým zástupcom v súťaži a denník Mirror Sport vytiahol nezvyčajnú tému.
Na titulke sa objavila slovná hračka: „Simeone, a pain in the grASS“, teda vo voľnom preklade „Simeone je otrava“. Denník tým narážal na výraz a pain in the ass, pričom slovo ass nahradil slovom grass – tráva.
Zároveň napísal, že Arsenal sa viac než čohokoľvek obáva ďalších Simeoneho „trikov s ihriskom“.
Vysoký trávnik?
John Cross pripomenul, že Tottenham Hotspur FC sa po osemfinále v marci sťažoval na nadmerne zavlažený trávnik štadióna Riyadh Air Metropolitano, na ktorom sa hráči šmýkali.
Rovnako spomenul, že tréner Hansi Flick z Barcelony tvrdil, že trávnik bol pred štvrťfinále príliš vysoký, aby spomalil hru súpera.
Pravidlá UEFA pritom hovoria jasne: výška trávnika nesmie presiahnuť tri centimetre a musí byť rovnaká na celej ploche. Zavlažovanie má byť rovnomerné a štandardne ukončené 60 minút pred výkopom.
Slovenský večer?
Všetky veľké zápasy potrebujú silný príbeh. Tento môže patriť Slovákovi.
Hancko ešte nedávno chodil o barlách. Teraz môže nastúpiť v semifinále Ligy majstrov proti Arsenalu. Ako iba druhý hráč spod Tatier v dejinách.
Ak sa postaví na trávnik, nebude to len ďalší zápas. Bude to okamih, ktorý sa zapisuje do futbalovej histórie Slovenska.