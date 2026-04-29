VIDEO: Česi po štyroch rokoch postúpili do semifinále MS. Zdolali súpera Slovákov zo skupiny

MS v hokeji U18 2026 - štvrťfinále
Česko – Fínsko 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)
Góly: 8. Klaus (Řehák, Řípa), 40. Cífka (Řípa, Klaus) – 25. Fugleberg (Suvanto)
Českí hokejisti vyhrali vo štvrťfinále MS v hokeji do 18 rokov 2026 nad Fínskom 2:1 a po štyroch rokoch postúpili do bojov o medaily. Suomi sú doterajším jediným premožiteľom Slovákov na turnaji.
Zápas v Bratislave rozhodol v závere druhej tretiny obranca Tadeáš Cífka, ktorý strelil svoj premiérový gól v sezóne.
Veľkú zásluhu na postupe zverencov trénera Jana Tomajka mal brankár Martin Psohlavec, ktorý si pripísal 35 úspešných zákrokov.
Súpera českého tímu v semifinále určia výsledky ďalších štvrťfinálových zápasov.
V bránke dostal vo vyraďovacej časti šancu Psohlavec, rovnako ako jeho náprotivok Ahmajärvi na začiatku zápasu nemal veľa práce.
Po opatrnom úvode sa do vedenia dostali Česi, keď sa do samostatného nájazdu dostal Klaus a zamieril presne medzi betóny fínskeho brankára. Tomajkov výber tak aj v piatom zápase na turnaji skóroval ako prvý.
Fíni v druhej polovici prvej tretiny vyrovnali krok so súperom, výrazný tlak si však vytvorili až v druhej časti. Po niekoľkých dobrých zákrokoch Psohlavca Severania vyrovnali v presilovej hre.
Fuglebergovu dorážku rozhodcovia síce na ľade najprv neuznali, po kontrole videa však svoje rozhodnutie zmenili.
Vrátiť vedenie na českú stranu mohol aktívny Tománek, ani jednu z dvoch sľubných šancí však ideálne nezakončil.
Česi potom prišli o zraneného kapitána a hlavnú hviezdu tímu Tomka a len vďaka Psohlavcovi neprehrávali. V gólových príležitostiach naňho nevyzreli Fugleberg ani Suvanto.
V čase 39:05 dobre hrajúcich Fínov šokoval z rýchleho protiútoku a prečíslenia traja na dvoch presnou strelou obranca Cífka.
Hneď na začiatku tretej tretiny mohol vyrovnať Vanhatalo, Psohlavec bol však pozorný. Česi potom ustáli druhé oslabenie a tesný náskok udržali až do konca zápasu.
Fíni nedokázali vyrovnať ani v takmer trojminútovej hre bez brankára.
