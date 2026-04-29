    VIDEO: Neskutočný záver duelu v Trenčíne. Nórsko v boji o udržanie vykúpil hetrikový hrdina

    Niklas Aaram Olsen (Autor: IIHF)
    Sportnet, TASR|29. apr 2026 o 12:50
    Severania v závere tretej tretiny otočili z 2:3 na 4:3.

    MS v hokeji U18 2026 - zápas o udržanie sa

    Nemecko – Nórsko 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)

    Góly: 27. Calce (Hartmann, Krestan), 43. Calce (Hartmann), 54. Becker (Schwarz) – 14. Säther, 21. Aaram-Olsen (Ask Haglund, Tollefsen), 59. Aaram-Olsen (Jones-Nilsson, Sivertsen-Andersen), 60. Aaram-Olsen (Sivertsen-Andersen)

    Reprezentanti Nórska vyhrali v boji o záchranu na MS v hokeji do 18 rokov 2026 nad Nemeckom 4:3. Udržali sa v elitnej kategórii aj pre ďalší svetový šampionát.

    Nóri otočili priebeh v záverečných dvoch minútach tretej tretiny, keď skórovali dvakrát v priebehu 52 sekúnd. Oba góly strelil Niklas Aaram Olsen, ktorý spečatil hetrik.

    VIDEO: Víťazný gól Nórov


    MS v hokeji do 18 rokov 2026

    Českí hokejisti sa tešia z gólu.
    VIDEO: Česi po štyroch rokoch postúpili do semifinále MS. Zdolali súpera Slovákov zo skupiny
    dnes 14:40
