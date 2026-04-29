VIDEO: Neskutočný záver duelu v Trenčíne. Nórsko v boji o udržanie vykúpil hetrikový hrdina

MS v hokeji U18 2026 - zápas o udržanie sa
Nemecko – Nórsko 3:4 (0:1, 1:1, 2:2)
Góly: 27. Calce (Hartmann, Krestan), 43. Calce (Hartmann), 54. Becker (Schwarz) – 14. Säther, 21. Aaram-Olsen (Ask Haglund, Tollefsen), 59. Aaram-Olsen (Jones-Nilsson, Sivertsen-Andersen), 60. Aaram-Olsen (Sivertsen-Andersen)
Reprezentanti Nórska vyhrali v boji o záchranu na MS v hokeji do 18 rokov 2026 nad Nemeckom 4:3. Udržali sa v elitnej kategórii aj pre ďalší svetový šampionát.
Nóri otočili priebeh v záverečných dvoch minútach tretej tretiny, keď skórovali dvakrát v priebehu 52 sekúnd. Oba góly strelil Niklas Aaram Olsen, ktorý spečatil hetrik.
VIDEO: Víťazný gól Nórov