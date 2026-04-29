Pod Weissom takého hráča ešte Slovan nespeňažil. Marcelli rastie, je efektívnejší

V mladom veku si zahral v Lige majstrov, v ktorej skóroval do siete slávneho AC Miláno a čoskoro sa s veľkou pravdepodobnosťou stane vo veku dvadsať rokov trojnásobným ligovým šampiónom.
Nino Marcelli odohral za posledné dve sezóny druhý najväčší počet zápasov v drese Slovana (88). Do väčšieho počtu duelov zasiahol len Róbert Mak (89).
„Určite by som si chcel zahrať v jednej z top piatich líg," sníval pred dvoma rokmi talentovaný slovenský krídelník. Tento sen si už mohol splniť.
Jeho agentúra 11Brain.Sports pre TV Noviny priznala, že je o neho záujem z nemeckej Bundesligy, zo španielskej LaLigy a dokonca sa rieši aj anglická Premier League.
Do hlavného mesta Slovenska za neho prišli ponuky aj z Portugalska či Turecka.
Marcelli má v Slovane platnú zmluvu do leta 2028, pričom sa už v najbližšom prestupovom období bude vo veľkom riešiť, kam povedú jeho ďalšie kroky.
Sportnet sa pozrel, aký progres zaznamenal mladý krídelník belasých za posledný rok.
Je pilier v zostave
Za Slovan stihol odohrať v kariére dohromady 124 zápasov, v ktorých strelil 24 gólov a na ďalších 18 prihral. Skóroval v Lige majstrov i Konferenčnej lige.
Ešte sa však neukázal v A-tíme slovenskej reprezentácie. Za národný tím do 21 rokov odohral dovedna za necelé tri roky 24 zápasov, v ktorých strelil osem gólov.
V tejto sezóne začal každý zo šiestich duelov v Konferenčnej lige ako súčasť základnej jedenástky, čo bol rozdiel oproti šiestim duelom v európskych predkolách, kde zasahoval do duelov iba z lavičky.
Tréner Vladimír Weiss rozprával o vyťažení z európskeho šampionátu do 21 rokov:
„Má dobrú formu. Som za neho rád. Začiatok mal ťažší, nedával som mu toľko šancí. Bol z toho smutný. Dobre trénuje, zapol a je jeden z najlepších hráčov. Spĺňa kritéria na veľký futbal."
V ligovej súťaži vynechal len dva duely, a to v prvom nadstavbovom kole v Michalovciach a v Trnave.
V tejto sezóne si pre zranenie už nezahrá. Z 27 ligových stretnutí, do ktorých nastúpil, odohral 19 v základnej zostave s priemernou vyťaženosťou 60 minút na stretnutie. V dueloch dostáva v priemere o 14 minút viac než vlani.
Menej strieľa, no častejšie skóruje
Napriek tomu, že doposiaľ odohral menej zápasov než pred rokom (27 – 29), strávil na trávniku oveľa viac minút než vlani (1602 – 1320).
V tomto ligovom ročníku sa podieľal na trinástich góloch (7 gólov a 6 asistencií), najviac spomedzi ľavých krídelníkov v lige, spoločne s Ammarom Ramadanom z Dunajskej Stredy.
Zatiaľ čo Ramadan vystrelí v priemere až štyrikrát za zápas, Marcelli len 2,4-krát.
Krídelník Slovana bol vlani tretí strelecky najaktívnejší hráč v lige v priemere na 90 minút (3,2 strely). V lige je v súčasnosti v tejto štatistike o trinásť priečok nižšie oproti minulej sezóne.
Napriek tomu strelil už sedem gólov, o štyri viac ako pred rokom.
Dribluje lepšie, aj keď nie častejšie
Aj vďaka tomu má pätnásťpercentnú streleckú efektivitu. O desať percent lepšiu ako pred rokom, pričom sa nedostáva do vyložených góloviek – má len 0,09 očakávaného gólu v priemere na zakončenie podľa dát DataMB (18. medzi krídelníkmi spoločne s kapitánom Vladimírom Weissom).
Súvisí to aj s menším počtom dotykov s loptou v súperovej šestnástke. V priemere na 90 minút ich zaznamená 3,7 (pokles o 0,8).
Oproti vlaňajšej sezóne má však viac úspešných driblingov či vyhraných súbojov o loptu.
Pustil sa do necelej päťdesiatky driblingov, čím však nefiguruje ani medzi pätnástimi najlepšími krídelníkmi v Niké lige.
Podobne je však na tom aj pravý krídelník Slovana Tigran Barseghjan, pričom obaja hráči majú zhruba 55-percentnú úspešnosť v driblingoch.
Zatiaľ čo Marcelli v tomto smere zaznamenal progres, keďže má viac driblingov ako pred rokom, u Barseghjana ide o ohromný pokles zo 120 driblingov na zhruba tretinu z tohto čísla v tomto ročníku.
Mýlil sa šéf Žiliny?
„Keby bol Nino Marcelli v Žiline, už by hral v zahraničí a bol by výkonnostne ďalej, ako je teraz," vyhlásil prednedávnom pre MY Žilina šéf klubu MŠK Žilina Jozef Antošík.
„Je dôležité, aby hráči vo veku osemnásť až dvadsaťdva rokov mali čo najviac odohraných minút," ozrejmil.
Najvýraznejšou talentovanou postavou v ofenzíve tímu spod Dubňa bol za posledné roky Adrián Kaprálik, v súčasnosti hráč nemeckého druholigového Kielu.
Medzi rokmi 2020 a 2023 bol na tom vekovo rovnako, ako za posledné tri ročníky Marcelli. Fakt je, že sa títo dvaja nedávni spoluhráči zo slovenskej reprezentácie do 21 rokov minutážou až tak nelíšia.
Adrián Kaprálik od 18. do 20. rokov:
2020/2021: 38 zápasov / 1327 minút
2021/2022: 36 zápasov / 2128 minút
2022/2023: 36 zápasov / 2625 minút
celkovo: 110 zápasov / 6080 minút
priemer na duel: 55 minút
Nino Marcelli od 18. do 20. rokov:
2023/2024: 36 zápasov / 1677 minút
2024/2025: 49 zápasov / 2052 minút
2025/2026: 39 zápasov / 2282 minút*
celkovo: 124 zápasov / 6011 minút
priemer na duel: 49 minút
údaje zo zápasov za A-tímy vo všetkých súťažných zápasoch
„Na Marcelliho mal Slovan viacero ponúk. Boli konkrétne, boli v klube, no rozhodol sa ho nepredať," priznal v podcaste Futbalnet tréner brankárov belasých Ján Mucha.
Na rozdiel od Kaprálika, Marcelli sa každý rok predstavil v európskej pohárovej súťaži vrátane prestížnej Ligy majstrov.
Pod Weissom Slovan takého hráča ešte nespeňažil
„Úplne s pánom Antošíkom nesúhlasím, keďže by nehral Ligu majstrov a nebol by taký viditeľný, ako dnes. Som presvedčený, že v budúcnosti bude hrať v zahraničí a aj v reprezentácii," dodal Mucha.
„Marcelli má do budúcna veľkú perspektívu. A to, že ešte neprestúpil? Pozrite sa na Dávida Strelca, ktorý išiel skoro von a nakoniec sa musel vrátiť. Marcelliho čas ešte príde," poznamenal v podcaste Futbalnet legendárny Ľubomír Moravčík.
Mladí hráči v Slovane musia byť mentálne odolní. Je na nich vyvíjaný väčší tlak než v akomkoľvek inom klube na Slovensku. Od fanúšikov aj od klubu. V tomto príde najmä od trénera.
Pod trénerom Vladimírom Weissom sa za posledných päť rokov Slovanu nepodarilo speňažiť perspektívneho hráča do 23 rokov.
V podcaste Futbalnet sa na túto tému takmer uriekol tréner brankárov Ján Mucha: „Mladým hráčom sa nepracuje s trénerom..."
Mucha išiel dopovedať ľahko, no počas myšlienky sa radšej zastavil a dodal: „Každý mladý hráč v Slovane musí byť psychicky odolný."
