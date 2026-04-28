Derby utvorilo divácky rekord sezóny. Duel na východe mal pod kontrolou ligový rozhodca Glova

Fotka zo zápasu FK Gerlachov - Partizán Bardejov.
Fotka zo zápasu FK Gerlachov - Partizán Bardejov. (Autor: PC)
Peter Cingel|28. apr 2026 o 08:00
Hráčov i rozhodcov na ihrisko sprevádzali v hojnom počte miestne futbalové nádeje.

V Gerlachove bol v sobotu futbalový sviatok. V obci, v ktorej žije niečo okolo 1000 obyvateľov, sa ich počet cez víkend prakticky zdvojnásobil. Príčinou bol futbal.

Hralo sa tu derby dvoch štvrtoligových mužstiev z okresu Bardejov. Domáci FK bol pred zápasom na štvrtom mieste, hosťujúci Partizán tabuľku viedol.

Miernym favoritom boli hostia z okresného mesta, no ani domáci sa pred zápasom nevzdávali.

Veľkým plusom stretnutia bola divácka návšteva. Až 913 futbalových fanúšikov by radi privítali klub aj o dve súťaže vyššie. Určite ide o rekord Majstrovstiev regiónu IV. liga Východ minimálne v tomto ligovom ročníku.

Gerlachovčania v očakávaní hojnej návštevy pripravili štadión, parkoviská aj sprievodný program.

Jeho súčasťou bol aj charitatívny dar predsedu predstavenstva FK Miroslava Dorina jednému z mládežníckych futbalistov klubu. Hráčov i rozhodcov na ihrisko sprevádzali v hojnom počte miestne futbalové nádeje.

Obe mužstvá z čela tabuľky ukázali, že ovládajú nielen futbalové umenie, ale majú aj charakter. Stretnutie mal pod kontrolou medzinárodný rozhodca Filip Glova.

Od úvodu dal najavo, že priestor na zbytočné rečnenie nebude, a tak rekordná návšteva sledovala kvalitný futbal.

Róbert Lukáč (tréner Gerlachova): „Som rád, že zápas rozhodoval ligový rozhodca, ktorého by som chcel pochváliť. Zjednal si rešpekt na ihrisku a prispel k vysokej úrovni stretnutia.“

Partizáni jednoznačne mieria k postupu do tretej ligy, domáci futbalisti chceli potvrdiť svoje tabuľkové postavenie.

Skóre otvoril nekompromisnou strelou už v 17. minúte Havrila a domáci si vypracovali ešte dve veľké šance. Ak by ich Venediktov a Košč premenili, mohlo byť rozhodnuté.

Ich zakončenia však tesne minuli Prokešovu bránu. Ten nastúpil prvýkrát v tomto ligovom ročníku namiesto zraneného Holeša. Hra sa prelievala z jednej strany na druhú.

V obrane domácich vynikal nekompromisný Perea a Venediktov stíhal brániť aj útočiť. Ruský stredopoliar nabehal obrovské množstvo kilometrov, čo bolo po zápase na ňom vidieť.

Na druhej strane sa nedali zahanbiť Keresteš, Darwin či Berecký.

Róbert Lukáč: „V podstate sme mali herný plán, ktorý sme chceli dodržať – vychádzať zo zabezpečenej obrany a vyrážať do protiútokov. To sa nám v prvom polčase darilo.

Vytvorili sme si tri gólové šance, z ktorých sme jednu premenili. Škoda, že svoje príležitosti nepremenili Košč a Venediktov. S prvým polčasom som bol spokojný.“

V druhej časti hry sa tempo nezmenilo. Oba celky sa s vysokým nasadením snažili streliť gól, no obrany aj brankári stáli na pevných nohách. Nakoniec boli spokojnejší hostia, keď Toube v 72. minúte vyrovnal.

V závere mali ešte veľkú príležitosť domáci, no Bardejovčania dokázali loptu upratať z bránkovej čiary.

FK Gerlachov – Partizán Bardejov BŠK 1:1 (1:0)

Góly: 17. Havrila – 72. Toube

Rozhodovali: Glova, Baldovský, Drenko, ŽK Balaščák, Berecký, Benavides (všetci BJ)

Diváci: 913

Gerlachov: Mašlej- Stolárik (71. Parra), Mihalov, Perea, Benediktov, Havrila, Košč, Jimenez, Lazur, Guľaš (82. Kost), Križanovský

Bardejov: Prokeš - Keresteš, Toube, Verčimák, Balaščák (73. Martiček), Turbay, Berecký, Hanuščák, Sopko, Šott, Palacius (65. Benavides

„V druhom polčase sme sa o niečo viac zamerali na defenzívu, nebolo to však úplne cielené. Súper zvýšil aktivitu, po rohovom kope si vytvoril jednu čistú gólovú šancu a následne sme nešťastne inkasovali.

V závere sme mohli rozhodnúť. S trénerom súpera Vladislavom Palšom sme sa zhodli, že pomer šancí bol 4:3. Bolo tam veľa mikrosúbojov, v ktorých raz dominovalo jedno, raz druhé mužstvo.

Remíza je preto zaslúžená. Potešila ma divácka návšteva. Futbal sa robí pre divákov a pre atmosféru, ktorá panovala na tomto zápase. Dúfam, že nás budú povzbudzovať aj naďalej,“ zhodnotil Lukáč.

Tabuľka Majstrovstvo regiónu IV. liga Východ

Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
Partizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠKPartizán Bardejov BŠK
19
14
4
1
47:13
46
R
V
V
V
R
2
FK Slovan KendiceFK Slovan KendiceFK Slovan Kendice
19
13
4
2
59:27
43
V
V
V
V
R
3
FK ČaňaFK ČaňaFK Čaňa
19
10
3
6
50:29
33
P
P
R
R
V
4
FK GerlachovFK GerlachovFK Gerlachov
19
10
3
6
40:17
33
R
P
R
V
V
5
PWG Sokol ĽuboticePWG Sokol ĽuboticePWG Sokol Ľubotice
19
9
5
5
33:20
32
V
V
V
R
V
6
ŠK ZáhradnéŠK ZáhradnéŠK Záhradné
19
9
5
5
36:24
32
R
V
V
R
P
7
Futbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -SobraneckoFutbalový klub Sobrance -Sobranecko
19
8
3
8
23:34
27
P
V
R
V
P
8
OŠK RudňanyOŠK RudňanyOŠK Rudňany
19
5
9
5
18:21
24
R
P
R
P
V
9
FK KechnecFK KechnecFK Kechnec
19
5
9
5
26:30
24
V
R
P
R
P
10
MŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK MedzilaborceMŠK SPARTAK Medzilaborce
19
6
2
11
31:45
20
P
P
P
P
P
11
FK Geča 73FK Geča 73FK Geča 73
19
4
4
11
17:37
16
V
R
P
P
V
12
MFK Veľký ŠarišMFK Veľký ŠarišMFK Veľký Šariš
19
3
5
11
22:39
14
R
R
R
P
R
13
MFK RožňavaMFK RožňavaMFK Rožňava
19
3
5
11
15:41
14
P
P
R
R
P
14
OŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad UhomOŠK Pavlovce nad Uhom
19
1
5
13
11:51
8
R
R
P
R
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

