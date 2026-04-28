Derby utvorilo divácky rekord sezóny. Duel na východe mal pod kontrolou ligový rozhodca Glova

V Gerlachove bol v sobotu futbalový sviatok. V obci, v ktorej žije niečo okolo 1000 obyvateľov, sa ich počet cez víkend prakticky zdvojnásobil. Príčinou bol futbal.
Hralo sa tu derby dvoch štvrtoligových mužstiev z okresu Bardejov. Domáci FK bol pred zápasom na štvrtom mieste, hosťujúci Partizán tabuľku viedol.
Miernym favoritom boli hostia z okresného mesta, no ani domáci sa pred zápasom nevzdávali.
Veľkým plusom stretnutia bola divácka návšteva. Až 913 futbalových fanúšikov by radi privítali klub aj o dve súťaže vyššie. Určite ide o rekord Majstrovstiev regiónu IV. liga Východ minimálne v tomto ligovom ročníku.
Gerlachovčania v očakávaní hojnej návštevy pripravili štadión, parkoviská aj sprievodný program.
Jeho súčasťou bol aj charitatívny dar predsedu predstavenstva FK Miroslava Dorina jednému z mládežníckych futbalistov klubu. Hráčov i rozhodcov na ihrisko sprevádzali v hojnom počte miestne futbalové nádeje.
Obe mužstvá z čela tabuľky ukázali, že ovládajú nielen futbalové umenie, ale majú aj charakter. Stretnutie mal pod kontrolou medzinárodný rozhodca Filip Glova.
Od úvodu dal najavo, že priestor na zbytočné rečnenie nebude, a tak rekordná návšteva sledovala kvalitný futbal.
Róbert Lukáč (tréner Gerlachova): „Som rád, že zápas rozhodoval ligový rozhodca, ktorého by som chcel pochváliť. Zjednal si rešpekt na ihrisku a prispel k vysokej úrovni stretnutia.“
Partizáni jednoznačne mieria k postupu do tretej ligy, domáci futbalisti chceli potvrdiť svoje tabuľkové postavenie.
Skóre otvoril nekompromisnou strelou už v 17. minúte Havrila a domáci si vypracovali ešte dve veľké šance. Ak by ich Venediktov a Košč premenili, mohlo byť rozhodnuté.
Ich zakončenia však tesne minuli Prokešovu bránu. Ten nastúpil prvýkrát v tomto ligovom ročníku namiesto zraneného Holeša. Hra sa prelievala z jednej strany na druhú.
V obrane domácich vynikal nekompromisný Perea a Venediktov stíhal brániť aj útočiť. Ruský stredopoliar nabehal obrovské množstvo kilometrov, čo bolo po zápase na ňom vidieť.
Na druhej strane sa nedali zahanbiť Keresteš, Darwin či Berecký.
Róbert Lukáč: „V podstate sme mali herný plán, ktorý sme chceli dodržať – vychádzať zo zabezpečenej obrany a vyrážať do protiútokov. To sa nám v prvom polčase darilo.
Vytvorili sme si tri gólové šance, z ktorých sme jednu premenili. Škoda, že svoje príležitosti nepremenili Košč a Venediktov. S prvým polčasom som bol spokojný.“
V druhej časti hry sa tempo nezmenilo. Oba celky sa s vysokým nasadením snažili streliť gól, no obrany aj brankári stáli na pevných nohách. Nakoniec boli spokojnejší hostia, keď Toube v 72. minúte vyrovnal.
V závere mali ešte veľkú príležitosť domáci, no Bardejovčania dokázali loptu upratať z bránkovej čiary.
FK Gerlachov – Partizán Bardejov BŠK 1:1 (1:0)
Góly: 17. Havrila – 72. Toube
Rozhodovali: Glova, Baldovský, Drenko, ŽK Balaščák, Berecký, Benavides (všetci BJ)
Diváci: 913
Gerlachov: Mašlej- Stolárik (71. Parra), Mihalov, Perea, Benediktov, Havrila, Košč, Jimenez, Lazur, Guľaš (82. Kost), Križanovský
Bardejov: Prokeš - Keresteš, Toube, Verčimák, Balaščák (73. Martiček), Turbay, Berecký, Hanuščák, Sopko, Šott, Palacius (65. Benavides
Zostavy a štatistiky zo zápasu nájdete na tomto odkaze >>>
„V druhom polčase sme sa o niečo viac zamerali na defenzívu, nebolo to však úplne cielené. Súper zvýšil aktivitu, po rohovom kope si vytvoril jednu čistú gólovú šancu a následne sme nešťastne inkasovali.
V závere sme mohli rozhodnúť. S trénerom súpera Vladislavom Palšom sme sa zhodli, že pomer šancí bol 4:3. Bolo tam veľa mikrosúbojov, v ktorých raz dominovalo jedno, raz druhé mužstvo.
Remíza je preto zaslúžená. Potešila ma divácka návšteva. Futbal sa robí pre divákov a pre atmosféru, ktorá panovala na tomto zápase. Dúfam, že nás budú povzbudzovať aj naďalej,“ zhodnotil Lukáč.