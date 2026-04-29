ONLINE: Kanada - Švédsko dnes, štvrťfinále na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Kanady a Švédska dnes hrajú štvrťfinále na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Pavla Demitru v Trenčíne.
Majstrovstvá sveta U18 Štvrťfinále 2025/2026
29.04.2026 o 14:00
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švédsko
Vzájemná utkání
Oba celky se spolu naposledy utkaly na loňském mistrovství světa této věkové kategorie. Tehdy Kanada vyhrála nad Švédskem 7:0.
Švédsko
Švédové zakončili skupinu B na třetím místě s bilancí dvě prohry a dvě výhry a šesti body v tabulce. Švédové nejprve vyhráli 7:2 nad Německem. Poté padli 1:2 s českým národním týmem. Následovala další ztráta všech bodů, když Američané byli nad síly Švédska a vyhráli 9:1. V posledním vystoupení ve skupině pak srazili v severském derby Dánsko, a sice vysoko 10:1. Dnes by rádi slavili postup mezi nejlepší celky turnaje, ale proti Kanadě to nebudou mít jednoduché.
Kanada
Kanaďané ve skupině A skončili na druhém místě s devíti body, jediným týmem, který ji dokázal porazit, bylo domácí Slovensko, které nakonec skončilo na první pozici. Kanaďané poté už neklopýtli a tři výhry bez inkasovaného gólu. 6:0 porazili Lotyšsko, 8:0 Norsko a na posledy pak 7:0 Finsko. Ve čtvrtfinále tak vyzve severský celek ze Švédska.
Hezké středeční odpoledne přeji všem příznivcům hokeje. Na programu jsou čtvrtfinále mistrovství Evropy hráčů do osmnácti let a my se prostřednictvím tohoto textového online přenosu zaměříme na souboj o semifinále mezi Kanadou a Švédskem.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 14:00.