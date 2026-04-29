Reprezentácia má dve mladé posily do obrany. Nepríde však minuloročný kapitán

Slovenskú hokejovú reprezentáciu posilnia dvaja ďalší obrancovia. Na zraze v Bratislave o tom informoval tréner Vladimír Országh.
K mužstvu sa pridá 24-ročný František Gajdoš, ktorý má za sebou druhú sezónu v českom Litvínove.
Ďalším vystužením obrany je Maxim Štrbák, ktorý sa k tímu pridá vo štvrtok, 30. apríla.
21-ročný bek odohral už tretiu sezónu v univerzitnej NCAA, kde pôsobil na Michigan State University. V závere ročníka debutoval aj v AHL, kde za Rochester odohral dva zápasy so ziskom jedného bodu.
Národný tím naopak neposilní Matúš Sukeľ, ktorý musí absolvovať operáciu. Kapitán Litvínova reprezentoval Slovensko na piatich MS. Vlani aj s "C" na hrudi.
Rodák z Liptovského Mikuláša hral vo výbere trénera Országha aj počas februárových ZOH.
Sukeľ spolu s Gajdošom majú za sebou neúspešnú sezónu v Litvínove. V českej extralige obsadili posledné miesto a hrali o udržanie sa v elitnej kategórii. Nad Jihlavou zvíťazili 4:1 na zápasy.
Finalistov českej extraligy z Pardubíc a Třinca bude vedenie reprezentácie kontaktovať počas stredy.
Titul s Pardubicami získal Peter Čerešňák s Milošom Kelemenom.
V tíme zdolaného Třinca pôsobí až šesť Slovákov - Libor Hudáček, Marko Daňo, Martin Marinčin, Patrik Koch, Patrik Hrehorčák a Miloš Roman.
Vedenie slovenského reprezentačného výberu bude čakať aj na hráčov z AHL a na vývoj play-off.