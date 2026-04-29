Hráči odmietajú manipulácie aj vďaka prednáškam. Spätná väzba nás teší, hovorí manažér integrity

Manažér integrity Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Jakub Čavoj je presvedčený, že v boji proti ovplyvňovaniu športových zápasov (match-fixing) zohrávajú kľúčovú rolu prevencia ako aj vzájomná spolupráca a výmena informácií so zahraničnými expertmi.
Podnetné debaty nielen o manipulácii, korupcii a praní špinavých peňazí priniesol 2. ročník medzinárodnej konferencie o integrite v športe, ktorá sa konala v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave.
Organizátorom konferencie, na ktorej sa zúčastnilo 150 hostí, bol SFZ v spolupráci s akademickou a bezpečnostnou komunitou ako súčasť programu UEFA Good Governance Programme.
Išlo všetko o expertov svetových rozmerov
„Sme nesmierne radi, že sa nám podarilo priniesť do Bratislavy ľudí známych po celej Európe. Išlo všetko o expertov svetových rozmerov, ktorých zaujal náš program a preto sem prišli prednášať. Snažili sme sa predstaviť nové trendy príslušníkom polície, športových klubov či stávkových kancelárií.
Ponúknuť im, čo si myslia kľúčoví ľudia v tejto oblasti. Konferencia bola o vzájomnej spolupráci, tá je totiž základným nástrojom úspešného boja proti kriminálnym praktikám. Musíme byť spolu prepojení, vymieňať si informácie a skúsenosti.
Iba tak môžeme efektívne čeliť problémom,“ povedal Čavoj, ktorý v pozícii hostiteľa spolu s kolegom Jozefom Hosmajom otvorili konferenciu.
Jedným z rečníkov bol Kamil Javůrek, ktorý prvýkrát verejne prezentoval detaily nedávnej korupčnej kauzy v Českej republike.
Polícia v rámci nej pred mesiacom obvinila celkovo 32 ľudí. Išlo o vrcholných predstaviteľov klubov, rozhodcov aj hráčov. Vyšetrovanie kauzy trvalo tri roky, podarilo sa však hĺbkovo vyčistiť českú futbalovú scénu od nelegálnych korupčných praktík.
Program konferencie ponúkol pohľad na problematiku z viacerých uhlov. Medzinárodní experti predstavili konkrétne prípadové štúdie, legislatívne rámce aj skúsenosti z praxe. Po Javůrkovi sa na pódiu vystriedali odborníci z Maďarska, Ukrajiny, Rakúska, Belgicka, Švédska, Veľkej Británie či USA, nechýbali panelové diskusie.
Pohybujem sa v tejto sfére už desať rokov
„Pre mňa to boli prínosné informácie, myšlienky všetkých rečníkov sú pre mňa podstatné a veľmi užitočné.
Som rád, že sme tu nepočuli len diplomatické reči, ale konkrétne prípady ľudí z praxe. Pohybujem sa v tejto sfére už desať rokov, ale táto konferencia aj mňa obohatila,“ priznal Čavoj.
Svoje poznatky sa snaží posúvať ďalším športovým zväzom, konkrétne aj v spolupráci s Antidopingovou agentúrou Slovenskej republiky.
Čavoj, ktorý pracuje na SFZ od roku 2016, je v Európe uznávaným odborníkom. Svedčí o tom aj skutočnosť, že ho pozývajú na medzinárodné konferencie.
„Veľmi si to ceníme, že nás volajú do zahraničia, kde máme možnosť vystupovať ako rečníci. Sme tam s krajinami ako Anglicko, ktoré vo futbale znamenajú viac ako Slovensko.
Teším sa, že nás rešpektujú a vidia výsledky práce z posledných rokov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť u nás doma,“ povedal pre TASR.
Slovenský expert na integritu v športe sa snaží vplývať aj na mladých športovcov. Tí sú ohrozenou skupinou a ľahšie sa môžu zapliesť do match-fixingu.
Zo systému sa nedá vystúpiť bez trestu a hrozieb
„Našu prevenciu zameriavame už na hráčov od 17 rokov. Na prednáškach im vysvetľujeme, aby vnímali hrozby. Radíme im, ako majú reagovať v situácii, keď ich kontaktujú a chcú zviesť na zlé chodníčky.
Musia si uvedomiť, že pokiaľ sa raz týmto smerom vydajú, cesta späť neexistuje. Je to jedna z hlavných myšlienok našich prednášok. Keď raz ovplyvníte zápas, tí ľudia ich už nepustia von, sú pre nich nástroj na zarábanie peňazí. Zo systému sa nedá vystúpiť bez trestu alebo hrozieb.
Preto sa ich snažíme pred tým chrániť. Na základe našej prednášky nám už nejeden hráč napísal, že sa odmietol podieľať na manipulácii zápasu. Takáto spätná väzba nás vždy veľmi teší a vieme, že naša práca má zmysel. Naša úloha je hlavne preventívna,“ dodal Čavoj pre TASR.