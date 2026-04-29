ONLINE: Česko - Fínsko dnes, štvrťfinále na MS v hokeji do 18 rokov 2026 LIVE (MS U18)

Hokejisti Česka a Fínska dnes hrajú štvrťfinále na MS v hokeji do 18 rokov 2026. Zápas hostí štadión Vladimíra Dzurillu v Bratislave.
ONLINE PRENOS: Česko - Fínsko dnes LIVE (MS v hokeji do 18 rokov 2026, štvrťfinále, Bratislava, výsledok, streda, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta U18 Štvrťfinále 2025/2026
29.04.2026 o 12:00
Česko
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Fínsko
Do dalších bojů už ale s největší pravděpodobností nezasáhne obránce Jiří Kamas, který nedohrál předchozí duel s Německem a proti Dánsku v sestavě chyběl. „V téhle fázi si myslím, že ne, že už není schopný naskočit,“ potvrdil trenér Venc nepříjemnou ztrátu v defenzivních řadách.
„Je to čtvrtfinále mistrovství světa, takže si myslím, že si soupeře vybrat nemůžeme. Základní skupina nám ukázala, že může vyhrát kdokoli a že my zároveň jsme schopní hrát s kýmkoli,“ upozorňuje Venc a připomíná úvodní skalpy USA a Švédska. „Doufám, že budeme mít v hlavě ta první dvě utkání, kde byť soupeři možná byli silnější, tak my jsme předvedli velmi dobré výkony. Byli jsme schopní být víc jak vyrovnaným soupeřem a v některých pasážích jsme hráli výborně. Sami jsme si dokázali, že když se dobře připravíme, budeme schopní to zvládnout.“
Svěřenci Jana Tomajka už věděli, že ve skupině skončí nejhůř druzí a brzy zjistili, že se vyhnou Kanadě, která v pondělí porazila vysoko Finsko 7:0 a tím poslala výběr Suomi proti českým juniorům.
Slováci na závěr základní skupiny zvládli roli favorita proti Lotyšsku a jdou z prvního místa trenčínské tabulky do čtvrtfinále proti Dánům.
Čistě teoretickou šanci Česka na první místo ve skupině ve skupině B, čímž by ve středu vyzvalo Lotyšsko, pohřbila vysoká výhra Američanů 11:2 nad Němci, která poražený celek odsoudila do boje o udržení proti Norům. Sestupujícího pak nahradí mezi elitu se vracející Švýcarsko.
Juniorská reprezentace pro klíčový duel turnaje zůstane v Bratislavě, kam za ní z Trenčína přijedou mladí Finové.
Šampionát pak vyvrcholí v pátek a v sobotu v Trenčíně. Česká osmnáctka mezi nejlepší čtyřkou chyběla třikrát v řadě. Na medaili čeká už dvanáct let, v roce 2014 ve Finsku brala po finálové prohře s USA stříbro.
Čtvrtfinálové dvojice MS do 18 let 2026:
Česko – Finsko od 12:00 (Bratislava)
Slovensko – Dánsko
USA – Lotyšsko
Kanada – Švédsko
Sportu zdar a hokeji zvlášť. Na světovém šampionátu hráčů do 18 let jsou základní skupiny dohrány. Bratislavskou část ovládli hokejisté Spojených států amerických, kteří v závěrečném duelu porazili Německo vysoko 11:2. O bod zpět na druhém místě skončili čeští mladíci, kteří ve čtvrtfinále narazí na Finy. Navíc setrvají na místě, severský soupeř přicestuje z Trenčína za nimi. O záchranu mezi elitou se porvou Němci s Nory. Jak vypadá kompletní rozpis play off?
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 12:00.