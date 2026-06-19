    Kanada
    Kanada
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina B
    6 - 0
    2:0
    Katar
    Katar
    PrehľadPreviewOnline prenosFotogalériaSumárZranenie Koneho

    Kanada gólovo koncertovala. Útočná hviezda strelila hetrik, Katarčania videli dve červené karty

    Kanaďan Jonathan David (10) oslavuje gól do siete Kataru na MS vo futbale 2026.
    Fotogaléria (41)
    Kanaďan Jonathan David (10) oslavuje gól do siete Kataru na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
    Sportnet, TASR|19. jún 2026 o 06:03
    ShareTweet0

    Kanada dnes zdolala Katar v skupine B na MS vo futbale 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Kanada - Katar 6:0 (3:0)

    Góly: 29., 45.+3 a 90.+2 J. David, 16. Larin, 64. Saliba, 75. Manai (vlastný)

    Rozhodcovia: Garay – Retamal, Rocha (všetci Čile), ŽK: Cornelius - Fathi, ČK: 33. Homam, 53. Madibo (obaja Katar)

    Diváci: 52.497

    Kanada: Crepeau – Johnston, De Fougerolles (71. Shaffelburg), Cornelius (46. Bombito), Laryea – Buchanan (83. Sigur), Eustaquio, Kone (57. Saliba), Ahmed (71. Oluwaseyi) – J. David, Larin

    Katar: Abunada – Al-Oui, Miguel, Khoukhi, Homam – Gaber (46. Manai), Madibo, Laye – Edmilson Junior (46. Fathi, 87. Mendes), Abdurisag (40. Al-Brake), Afif (59. Al-Hussain)

    Futbalisti domácej Kanady sa výrazne priblížili k postupu do šestnásťfinále MS 2026. Vo svojom druhom dueli B-skupiny deklasovali Katar 6:0 a sú na čele tabuľky so štyrmi bodmi.

    Vo Vancouveri zaznamenali svoje historicky prvé víťazstvo na MS, hetrikom sa na tom podieľal Jonathan David.

    Kanaďania rozhodli o svojom triumfe už v prvom polčase, keď po necelej polhodine hry viedli o dva góly po zásahoch Cylea Larina a Davida.

    Katarčania navyše o chvíľu neskôr prišli o vylúčeného Homama Ahmeda a v nadstavení inkasovali opäť od Davida.

    V druhom polčase prišla ďalšia červená karta pre Assima Madiba po vážnom zranení domáceho Ismaela Koneho, gól Nathana Salibu, vlastný zásah Mohameda Manaia a aj druhý trojgólový zápis na prebiehajúcom šampionáte zásluhou Davida.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Katar na MS vo futbale 2026 (skupina B)
    Qatar's Edmilson Junior (8) looks to pass around Canada's Luc de Fougerolles (4) during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada's Derek Cornelius, left, kicks the ball past Qatar's Yusuf Abdurisag during the World Cup Group B soccer match in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada's Alistair Johnston, left, dribbles past Qatar's Yusuf Abdurisag during the World Cup Group B soccer match in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada players pose for a team photo before the World Cup Group B soccer match between against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    41 fotografií
    Qatar fans cheer before the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEA fan holds a Canadian flag prior to the first half of a World Cup Group B soccer match against Qatar, in Vancouver, on Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Moise Bombito warms up before the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada goalkeeper Maxime Crepeau, center, waves to fans in the stands while warming up prior to the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada goalkeeper Maxime Crepeau, center, waves to fans in the stands while warming up prior to the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada soccer fans march prior to a World Cup Group B soccer match, against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada soccer fans march prior to a World Cup Group B soccer match, against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada soccer fans march prior to a World Cup Group B soccer match, against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada soccer fans march prior to a World Cup Group B soccer match, against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David, right, becomes emotional after Ismael Kone sustained an injury and was taken off the field during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada head coach Jesse Marsch reaches out to Canada's Ismael Kone (8) as he is stretchered off the field after an injury during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Ismael Kone gives a thumbs up to the crowd as he is carried off the field after an injury during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David, center, celebrates with teammates after scoring a goal during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANMNT - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David (10) looks on as Qatar goalkeeper Mahmoud Abunada (1) makes a save during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANMNT - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David (10) kicks the ball into the crowd as he celebrates his goal during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANMNT - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David (10) scores their third goal during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David, left, celebrates with Stephen Eustaquio after scoring his side's third goal during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolQatar's Homam Ahmed (14) passes the ball in front of Canada's Ali Ahmed (20) during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tajon Buchanan (17) is fouled by Qatar's Homam Ahmed (14) during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Cyle Larin (9) celebrates after scoring his sides opening goal during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David, left, celebrates with Stephen Eustaquio after scoring his side's third goal during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David, center, celebrates with Stephen Eustaquio, right, after scoring his side's third goal during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David, right, Tajon Buchanan (17) and fans celebrate after David scored their second goal of the game during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANMNT - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David (10) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolQatar's Akram Afif, right, dribbles the ball as Canada's Luc de Fougerolles, left, and Alistair Johnston, center, defend during the World Cup Group B soccer match in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David (10), Cyle Larin, top left, and Tajon Buchanan celebrate after David scored their second goal during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David (10) celebrates with Tajon Buchanan (17) after scoring their second goal during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Alistair Johnston, left, challenges for the ball with Qatar's Akram Afif during the World Cup Group B soccer match in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Cyle Larin (9) celebrates after scoring his sides opening goal during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group B soccer match between against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David, right, celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group B soccer match between against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Cyle Larin (9) scores on Qatar goalkeeper Mahmoud Abunada (1) during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEQatar's Akram Afif (11) and Canada's Derek Cornelius (13) battle for the ball during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Sydney Shankman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tajon Buchanan (17) and Qatar's Akram Afif (11) vie for the ball as Canada's Alistair Johnston (2) looks on during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Cyle Larin (9) scores on Qatar goalkeeper Mahmoud Abunada (1) during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David, right, celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group B soccer match between against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Alistair Johnston, left, and Qatar's Yusuf Abdurisag (15) collide during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Domáca reprezentácia uzavrie skupinovú fázu v stredu 24. júna od 21.00 SELČ súbojom vo Vancouveri proti Švajčiarsku o prvé miesto v skupine.

    V rovnaký deň a v rovnakom hracom čase sa Katar stretne v Seattli s Bosnou a Hercegovinou.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    1
    1
    0
    7:1
    4
    V
    R
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    1
    1
    0
    5:2
    4
    V
    R
    3
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    2
    0
    1
    1
    2:5
    1
    P
    R
    4
    KatarKatarQAT
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Kanada - Katar

    I. polčas:

    Kanaďania v túžbe po svojom premiérovom triumfe na MS udávali od začiatku tempo zápasu a už v 7. minúte Jonathan David preveril pozornosť brankára Abunadu.

    „Javorové listy“ sa tlačili pred bránku súpera a po štvrťhodine hry sa tešili z prvého gólu. Johnston sa šikovne uvoľnil na pravej strany šestnástky, po jeho centri vystrelil z voleja David a Abunada loptu iba vyrazil pred skórujúceho Larina.

    V 29. minúte to bolo už o dva góly, keď sa lopta po zblokovanej strele Buchanana odrazila pred Davida a ten opäť z voleja projektilom prestrelil brankára.

    Šance Kataru sa o chvíľu úplne minimalizovali, pretože Homama fauloval prenikajúceho Buchanana a arbiter najskôr nariadil penaltu.

    VAR ho upozornil, že zákrok prišiel ešte pred šestnástkou, takže verdikt zmenil na priamy kop, ale s červenou kartou pre katarského obrancu. Oslabeného súpera „dorazil“ v nadstavení ďalším gólom David - 3:0.

    II. polčas:

    Úvod druhej časti poznačilo vážne zranenie nohy domáceho Koneho po faule Madiba, ktorému rozhodca pôvodne žltú kartu zmenil na červenú a Katarčania tak dohrávali oslabení už o dvoch hráčov.

    Pre ošetrovanie sa dlho nehralo, na trávniku i medzi lavičkami navyše panovala nervozita.

    Kanada mala naďalej výraznú prevahu, korunoval ju v 64. minúte gólom z priameho kopu striedajúci Saliba.

    Nasledoval vlastný gól Manaia v 75. minúte po strele Shaffelburga a skazu Katarčanov zavŕšil v nadstavení svojím tretím gólom v zápase David.

    Hlasy po zápase

    Jonathan David, autor hetriku za Kanadu: „Bol to skvelý zápas, až kým sa Ismael Kone nezranil. Potom bolo ťažké sústrediť sa na hru, dokonca aj zápas dohrať. Chceli sme len, aby sa stretnutie skončilo a mohli sme byť všetci spolu. Potrvá niekoľko dní, kým nám to celé dôjde, ale uvedomujeme si, že to, čo sme dnes dokázali, je pre našu krajinu historické. Dosiahli sme prvé víťazstvo na majstrovstvách sveta a spôsob, akým sa nám to podarilo, je naozaj úžasný.“

    Cyle Larin, autor jedného z gólov Kanady: „Ukázali sme svetu, kto je Kanada. Mnohí hráči prišli prakticky odnikiaľ, ale ukázali sme, akú bojovnosť v sebe máme. A ukázali sme, že dokážeme uspieť aj na svetovej scéne. A to sme len na začiatku. Zranenie Ismaela Koneho nás zasiahlo a bolo to emotívne, ale vrátili sme sa na ihrisko a zvládli sme svoju úlohu. Švajčiarsko je už za rohom a práca ešte nie je hotová. Myslím si, že vieme hrať ešte oveľa lepšie. Ismaela budeme mať v myšlienkach a zvládneme to aj pre neho.“

    Julen Lopetegui, tréner Kataru: „Bol to pre nás veľmi náročný zápas z mnohých dôvodov. Hráči odviedli maximum, ale bolo pre nás ťažké hrať v takomto prostredí a navyše napokon aj oslabení o dvoch hráčov.“

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 8

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    4 - 1
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    6 - 0
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Zranenie Ismaela Koneho v dueli s Katarom.
    Zranenie Ismaela Koneho v dueli s Katarom.
    Hororové zranenie zatienilo historický triumf. Všetci počuli prasknutie kosti, hovorí tréner
    dnes 06:49
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Zranenie Ismaela Koneho v dueli s Katarom.
    Zranenie Ismaela Koneho v dueli s Katarom.
    Hororové zranenie zatienilo historický triumf. Všetci počuli prasknutie kosti, hovorí tréner
    dnes 06:49
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Kanada gólovo koncertovala. Útočná hviezda strelila hetrik, Katarčania videli dve červené karty