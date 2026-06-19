Irán hovorí o problémoch s organizátormi MS. Zvažuje sťažnosť na FIFA

Hovorca Iránskej futbalovej federácie (FFIRI) uviedol, že federácia plánuje podať sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) pre cestovné obmedzenia počas prebiehajúcich majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade.
Irán mal v pláne vycestovať na duel G-skupiny proti Belgicku (nedeľa 21. júna o 21.00 h) v Los Angeles dva dni pred jeho začiatkom, no podľa jeho vyjadrenia mu bola táto požiadavka zamietnutá.
„Aj keď sme odovzdali dostatočne skoro náš cestovný plán počas turnaja, reprezentačný tím Iránu opäť čelí obmedzeniam zo strany organizátorov. Chceli sme, aby mali hráči dostatok času na adaptáciu na zápasové podmienky a mohli sa pripraviť. Opäť nám však zamietli našu požiadavku,“ citovala agentúra AFP stanovisko hovorcu FFIRI.
V úvodnom vystúpení na turnaji uhral Irán remízu 2:2 s Novým Zélandom.