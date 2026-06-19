    Belgicko
    Belgicko
    MS vo futbale 2026
    21.06.2026, Skupina G
    Los Angeles
    21:00
    Irán
    Irán

    Irán hovorí o problémoch s organizátormi MS. Zvažuje sťažnosť na FIFA

    Futbalista Iránu Mohammad Mohebbi.
    Futbalista Iránu Mohammad Mohebbi. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. jún 2026 o 09:24
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    Federácia rieši komplikácie pred zápasom s Belgickom.

    Hovorca Iránskej futbalovej federácie (FFIRI) uviedol, že federácia plánuje podať sťažnosť na Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) pre cestovné obmedzenia počas prebiehajúcich majstrovstiev sveta v USA, Mexiku a Kanade.

    Irán mal v pláne vycestovať na duel G-skupiny proti Belgicku (nedeľa 21. júna o 21.00 h) v Los Angeles dva dni pred jeho začiatkom, no podľa jeho vyjadrenia mu bola táto požiadavka zamietnutá.

    „Aj keď sme odovzdali dostatočne skoro náš cestovný plán počas turnaja, reprezentačný tím Iránu opäť čelí obmedzeniam zo strany organizátorov. Chceli sme, aby mali hráči dostatok času na adaptáciu na zápasové podmienky a mohli sa pripraviť. Opäť nám však zamietli našu požiadavku,“ citovala agentúra AFP stanovisko hovorcu FFIRI.

    V úvodnom vystúpení na turnaji uhral Irán remízu 2:2 s Novým Zélandom.

    MS vo futbale 2026 - program a výsledky Iránu

    16.06. 03:00
    | Skupina G | Matchday 5
    Irán
    Irán
    2 - 2
    Nový Zéland
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    21.06. 21:00
    | Skupina G | Matchday 11
    Belgicko
    Belgicko
    vs.
    Irán
    Irán
    Los Angeles | Los Angeles
    27.06. 05:00
    | Skupina G | Matchday 16
    Egypt
    Egypt
    vs.
    Irán
    Irán
    Seattle | Seattle

    MS vo futbale 2026 - skupina G

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    IránIránIRN
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    2
    Nový ZélandNový ZélandNZL
    1
    0
    1
    0
    2:2
    1
    R
    3
    BelgickoBelgickoBEL
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    EgyptEgyptEGY
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Iránu Mohammad Mohebbi.
    Futbalista Iránu Mohammad Mohebbi.
    Irán hovorí o problémoch s organizátormi MS. Zvažuje sťažnosť na FIFA
    dnes 09:24
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalista Iránu Mohammad Mohebbi.
    Futbalista Iránu Mohammad Mohebbi.
    Irán hovorí o problémoch s organizátormi MS. Zvažuje sťažnosť na FIFA
    dnes 09:24
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    Domov»MS vo futbale 2026»Irán hovorí o problémoch s organizátormi MS. Zvažuje sťažnosť na FIFA