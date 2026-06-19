    Kanada
    Kanada
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina B
    6 - 0
    2:0
    Katar
    Katar
    PrehľadPreviewOnline prenosFotogalériaSumárZranenie Koneho

    Hororové zranenie zatienilo historický triumf. Všetci počuli prasknutie kosti, hovorí tréner

    Zranenie Ismaela Koneho v dueli s Katarom.
    Fotogaléria (41)
    Zranenie Ismaela Koneho v dueli s Katarom. (Autor: TASR/AP)
    TASR|19. jún 2026 o 06:49
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    Útočník Jonathan David označil zákrok katarského hráča za zbytočný.

    Historicky prvé víťazstvo Kanady na majstrovstvách sveta zatienilo vážne zranenie stredopoliara Ismaela Koneho.

    V dueli proti Kataru utrpel zlomeninu ľavej nohy a čaká ho operácia. Po suverénnom víťazstve domácich 6:0 o tom informoval tréner Jesse Marsch.

    Dvadsaťštyriročného stredopoliara talianskeho Sassuola odniesli z ihriska na nosidlách po zákroku katarského stredopoliara Assima Madiba v 51. minúte stretnutia B-skupiny vo Vancouveri.

    Kone počas ošetrovania dostával kyslík a pri odchode z trávnika na nosidlách mával divákom.

    VIDEO: Zranenie Ismaela Koneho

    „Bolo to priamo pred nami a všetci počuli prasknutie kosti. S Ismaelom som ešte nehovoril, ale je v nemocnici. Pripravuje sa na operáciu. Po tlačovej konferencii za ním pôjdem a uvidíme, ako budeme ďalej postupovať,“ povedal Marsch na pozápasovej tlačovej konferencii podľa AFP.

    Fotogaléria zo zápasu Kanada - Katar na MS vo futbale 2026 (skupina B)
    Qatar's Edmilson Junior (8) looks to pass around Canada's Luc de Fougerolles (4) during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada's Derek Cornelius, left, kicks the ball past Qatar's Yusuf Abdurisag during the World Cup Group B soccer match in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada's Alistair Johnston, left, dribbles past Qatar's Yusuf Abdurisag during the World Cup Group B soccer match in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Canada players pose for a team photo before the World Cup Group B soccer match between against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    41 fotografií
    Qatar fans cheer before the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEA fan holds a Canadian flag prior to the first half of a World Cup Group B soccer match against Qatar, in Vancouver, on Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Moise Bombito warms up before the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada goalkeeper Maxime Crepeau, center, waves to fans in the stands while warming up prior to the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada goalkeeper Maxime Crepeau, center, waves to fans in the stands while warming up prior to the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada soccer fans march prior to a World Cup Group B soccer match, against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada soccer fans march prior to a World Cup Group B soccer match, against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada soccer fans march prior to a World Cup Group B soccer match, against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada soccer fans march prior to a World Cup Group B soccer match, against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David, right, becomes emotional after Ismael Kone sustained an injury and was taken off the field during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada head coach Jesse Marsch reaches out to Canada's Ismael Kone (8) as he is stretchered off the field after an injury during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Ismael Kone gives a thumbs up to the crowd as he is carried off the field after an injury during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David, center, celebrates with teammates after scoring a goal during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANMNT - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David (10) looks on as Qatar goalkeeper Mahmoud Abunada (1) makes a save during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANMNT - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David (10) kicks the ball into the crowd as he celebrates his goal during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANMNT - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David (10) scores their third goal during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David, left, celebrates with Stephen Eustaquio after scoring his side's third goal during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolQatar's Homam Ahmed (14) passes the ball in front of Canada's Ali Ahmed (20) during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Kaleb Tatum) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tajon Buchanan (17) is fouled by Qatar's Homam Ahmed (14) during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Cyle Larin (9) celebrates after scoring his sides opening goal during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David, left, celebrates with Stephen Eustaquio after scoring his side's third goal during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David, center, celebrates with Stephen Eustaquio, right, after scoring his side's third goal during the World Cup Group B soccer match against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David, right, Tajon Buchanan (17) and fans celebrate after David scored their second goal of the game during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Ethan Cairns/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANMNT - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David (10) celebrates after scoring their second goal during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolQatar's Akram Afif, right, dribbles the ball as Canada's Luc de Fougerolles, left, and Alistair Johnston, center, defend during the World Cup Group B soccer match in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David (10), Cyle Larin, top left, and Tajon Buchanan celebrate after David scored their second goal during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David (10) celebrates with Tajon Buchanan (17) after scoring their second goal during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Alistair Johnston, left, challenges for the ball with Qatar's Akram Afif during the World Cup Group B soccer match in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Cyle Larin (9) celebrates after scoring his sides opening goal during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group B soccer match between against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Jonathan David, right, celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group B soccer match between against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Cyle Larin (9) scores on Qatar goalkeeper Mahmoud Abunada (1) during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETEQatar's Akram Afif (11) and Canada's Derek Cornelius (13) battle for the ball during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Sydney Shankman) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Tajon Buchanan (17) and Qatar's Akram Afif (11) vie for the ball as Canada's Alistair Johnston (2) looks on during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Cyle Larin (9) scores on Qatar goalkeeper Mahmoud Abunada (1) during World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP) - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETE - CANADA - CANADIAN - SOCCER - SPORT - SPORTS - FIFA - WORLD - CUP - ATHLETE - PLAY - COMPETECanada's Jonathan David, right, celebrates after scoring his side's second goal during the World Cup Group B soccer match between against Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Abbie Parr) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolCanada's Alistair Johnston, left, and Qatar's Yusuf Abdurisag (15) collide during the World Cup Group B soccer match between Canada and Qatar in Vancouver, British Columbia, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Emma Peterson) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol

    Kanadský kouč priznal, že zranenie výrazne zasiahlo celý tím.

    „Všetci sú z toho trochu otrasení vzhľadom na povahu zranenia. Ismael je veľkou súčasťou srdca nášho mužstva a bude pre nás veľkou stratou.

    Keď ho odnášali z ihriska, mával fanúšikom a akoby upokojoval všetkých okolo seba napriek tomu, že bol zranený. To veľa vypovedá o tom, aký je človek.“

    Marsch ocenil, že jeho zverenci dokázali napriek nepríjemnej situácii udržať koncentráciu:

    „Všetkých to zasiahlo, ale museli sme nájsť spôsob, ako zostať sústredení. Vedeli sme, že Ismael by chcel, aby sme dokončili svoju prácu. Všetci na neho myslíme a zároveň sme hrdí na to, čo sme dnes dokázali.“

    Tréner Kanady kritizoval reakciu katarskej lavičky po tom, čo rozhodca po preskúmaní videa zmenil Madibovu žltú kartu na červenú.

    „Hráč sa Ismaelovi ospravedlnil, dokonca prišiel za ním do šatne. Nemyslím si, že mal úmysel spôsobiť také vážne zranenie, a preto ho za to neobviňujem.

    Nerozumiem však reakcii celej ich lavičky, ktorá sa snažila vyvolať konflikt pre červenú kartu po zákroku, po ktorom mal hráč zlomenú nohu. Bolo to zvláštne správanie.“

    Striedajúci Nathan Saliba, ktorý prišiel na ihrisko namiesto zraneného hráča, strelil neskôr štvrtý gól Kanady a oslávil ho s Koneho dresom v rukách.

    Útočník Jonathan David označil zákrok katarského hráča za zbytočný: „Ak nemôžete získať loptu, nemá zmysel ísť do takého súboja. Je to len o tom niekomu ublížiť.“

    Kanaďania si vďaka vysokému víťazstvu výrazne priblížili k postupu a prvenstvu v B-skupine.

    V záverečnom stretnutí skupinovej fázy nastúpia v stredu 24. júna vo Vancouveri proti Švajčiarsku. Na prvé miesto im bude stačiť aj remíza.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    MS vo futbale 2026 - skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    2
    1
    1
    0
    7:1
    4
    V
    R
    2
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    2
    1
    1
    0
    5:2
    4
    V
    R
    3
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    2
    0
    1
    1
    2:5
    1
    P
    R
    4
    KatarKatarQAT
    2
    0
    1
    1
    1:7
    1
    P
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    Výsledky na MS vo futbale 2026 - deň 8

    18.06. 18:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Česko
    Česko
    1 - 1
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Atlanta | Atlanta
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    18.06. 21:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Švajčiarsko
    Švajčiarsko
    4 - 1
    Bosna a Hercegovina
    Bosna a Hercegovina
    Los Angeles | Los Angeles
    19.06. 00:00
    | Skupina B | Matchday 8
    Kanada
    Kanada
    6 - 0
    Katar
    Katar
    Vancouver | Vancouver

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

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    Zranenie Ismaela Koneho v dueli s Katarom.
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    dnes 06:49
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Zranenie Ismaela Koneho v dueli s Katarom.
    Zranenie Ismaela Koneho v dueli s Katarom.
    Hororové zranenie zatienilo historický triumf. Všetci počuli prasknutie kosti, hovorí tréner
    dnes 06:49
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