Pokračujú futbalové MS, Zapletalová v Katare či Slovak Darts Open (TV tipy na víkend)

Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov.
Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov. (Autor: TASR)
Sportnet|19. jún 2026 o 08:00
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Športový program na víkend. Pozrite si TV program.

Majstrovstvá sveta vo futbale 2026, ktoré organizujú USA, Kanada a Mexiko, pokračujú zápasmi druhého kola v skupinovej fáze.

Od piatka až do nedele sa v Bratislave predstaví šípkarská elita v rámci podujatia Slovak Darts Open 2026.

Najdôležitejšie udalosti víkendu
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Pokračuje aj atletická Diamantová liga, ktorú tento týždeň hostí katarská Doha. Na podujatí nebude chýbať ani slovenská bežkyňa Emma Zapletalová.

Tenisti tento týždeň hrajú turnaje v Halle a Londýne. Tenistky turnaje hrajú v Berlíne a Nottinghame.

Pozrite si prehľad toho najdôležitejšieho a najzaujímavejšieho, čo ponúkne najbližší víkend.

Piatok (19. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Atletika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Sobota (20. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Šípky
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Triatlon
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Nedeľa (21. jún)

Futbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Tenis
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistika
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Volejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokejbal
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Motorizmus
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Golf
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.


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    Na snímke slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov.
    Pokračujú futbalové MS, Zapletalová v Katare či Slovak Darts Open (TV tipy na víkend)
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