Prvý štart premenil na nezabudnuteľný večer. Mexický hrdina zavrel ústa všetkým kritikom

Hral prvýkrát na majstrovstvách sveta a hneď strelil víťazný gól. Navyše na štadióne, kde je od vlaňajška doma. Mexický záložník Luis Romo prežil vo štvrtok v Guadalajare vo veku 31 rokov premiéru snov na svetovom šampionáte.
Pomohla mu chyba kórejského brankára, ktorému lopta vypadla z rúk.
„Videl som, ako sa tam zrazili. V tej chvíli nerozmýšľate, musíte tam vletieť a trafiť to,“ rozprával v mixzóne s trofejou pre najlepšieho hráča zápasu v rukách.
Vrátil sa aj ku kritike, ktorú si vyslúžil pred turnajom. Vyhlásil totiž, že Mexiko nemá povinnosť vyhrať majstrovstvá sveta a hráči by na seba nemali vytvárať zbytočný tlak.
Fanúšikovia v hostiteľskej krajine vnímali jeho slová ako alibistické, najmä v porovnaní s výrokmi 17-ročného talentu Gilberta Moru, ktorý sebavedomo hovoril o útoku na titul.
„Vždy sa snažím hovoriť úprimne a zbaviť mužstvo tlaku, aby sme nehrali v kŕči. Viem, že sa moje slová pred zápasom niektorým ľuďom nepáčili, ale futbal dáva možnosť odpovedať priamo na ihrisku. Tam hovoria nohy, nie mikrofón,“ povedal Romo.
V mexickom tíme nie je žiadnym nováčikom. Na konte má už 64 reprezentačných štartov. Pred štyrmi rokmi bol aj na svetovom šampionáte v Katare, no tréner Gerardo Martino ho ani raz neposlal na ihrisko a Mexičania vypadli už po základnej skupine.
Aj na súčasnom turnaji sledoval úvodný zápas proti Juhoafrickej republike len z lavičky. V druhom stretnutí však dostal prednosť pred Álvarom Fidalgom v strede poľa.
Pravdepodobne rozhodlo aj to, že už v minulosti ukázal, že na Kórejčanov vie zahrať. Gól im strelil vo štvrťfinále olympijského turnaja v Tokiu v roku 2021. Ako jeden z troch povolených starších hráčov vtedy pomohol Mexiku k zisku bronzových medailí.
Po olympiáde oňho prejavili záujem španielske kluby Getafe, Osasuna i Espanyol Barcelona, no Romo zostal doma. Väčšina mexických futbalistov totiž pôsobí v domácej súťaži, ktorá dokáže finančne konkurovať viacerým európskym ligám.
Vlani v januári prestúpil za šesť miliónov eur do Guadalajary. Postupne sa stal kapitánom tímu a oporou stredovej formácie. Odborníci oceňujú najmä jeho univerzálnosť, keďže dokáže nastúpiť aj v strede obrany.
Zápas s Kóreou na domácom štadióne bol pre neho výnimočný.
„Spievať hymnu na zaplnenom štadióne, kde ľudia šalejú, to vám vyvolá husiu kožu. Cítime obrovskú podporu. Teraz máme šesť bodov a istý postup, čo nám dáva pokoj. Ale chceme vyhrať aj posledný zápas,“ povedal Romo.
V noci na štvrtok sa im v tom na Aztéckom štadióne pokúsia zabrániť českí futbalisti.