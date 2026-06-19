    Mexiko
    Mexiko
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina A
    1 - 0
    0:0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
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    Prvý štart premenil na nezabudnuteľný večer. Mexický hrdina zavrel ústa všetkým kritikom

    Luis Romo s mexickým trénerom.
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    Luis Romo s mexickým trénerom. (Autor: TASR/AP)
    ČTK|19. jún 2026 o 07:36
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    Mexiko oslavuje postup, hrdinom zápasu bol skúsený Luis Romo.

    Hral prvýkrát na majstrovstvách sveta a hneď strelil víťazný gól. Navyše na štadióne, kde je od vlaňajška doma. Mexický záložník Luis Romo prežil vo štvrtok v Guadalajare vo veku 31 rokov premiéru snov na svetovom šampionáte.

    Pomohla mu chyba kórejského brankára, ktorému lopta vypadla z rúk.

    „Videl som, ako sa tam zrazili. V tej chvíli nerozmýšľate, musíte tam vletieť a trafiť to,“ rozprával v mixzóne s trofejou pre najlepšieho hráča zápasu v rukách.

    Vrátil sa aj ku kritike, ktorú si vyslúžil pred turnajom. Vyhlásil totiž, že Mexiko nemá povinnosť vyhrať majstrovstvá sveta a hráči by na seba nemali vytvárať zbytočný tlak.

    Fanúšikovia v hostiteľskej krajine vnímali jeho slová ako alibistické, najmä v porovnaní s výrokmi 17-ročného talentu Gilberta Moru, ktorý sebavedomo hovoril o útoku na titul.

    „Vždy sa snažím hovoriť úprimne a zbaviť mužstvo tlaku, aby sme nehrali v kŕči. Viem, že sa moje slová pred zápasom niektorým ľuďom nepáčili, ale futbal dáva možnosť odpovedať priamo na ihrisku. Tam hovoria nohy, nie mikrofón,“ povedal Romo.

    Fotogaléria zo zápasu Mexiko - Južná Kórea na MS vo futbale 2026 (skupina A)
    Mexico's Edson Alvarez, left, runs for the ball against South Korea's Son Heung-min during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Referee Gustavo Tejera, of Uruguay, issues a yellow card to South Korea's Paik Seung-ho (8) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Mexico's Luis Romo (7) is congratulated by Mexico head coach Javier Aguirre after scoring his team's first goal World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    Mexico's Luis Romo (7) battles for the ball with South Korea's Paik Seung-ho (8) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol
    48 fotografií
    Players celebrate after Mexico's Luis Romo (7) scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo, third right, celebrates with his teammates after scoring his team's first goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Son Heung-min (7) controls the ball between Mexico's Jorge Sanchez (2) and Edson Alvarez (4) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Brian Gutierrez (26) is fouled from behind by South Korea's Paik Seung-ho (8) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Paik Seung-ho, left, reacts as referee Gustavo Tejera, of Uruguay, holds up a yellow card during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo, top left, celebrates after scoring the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7), left, scores the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Son Heung-min (7) controls the ball during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo, third left, celebrates with his teammates after scoring g his team's first goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Jae-sung (10) reacts during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Han-beom (2) watches the ball as Mexico's Luis Romo scores the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolPlayers celebrate after Mexico's Luis Romo, bottom middle, scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7) is congratulated by Mexico head coach Javier Aguirre after scoring his team's first goal World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Han-beom (2), left, duels for the balls with Mexico's Jesus Gallardo (23) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7), left, scores the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Jesus Gallardo (23) kicks the ball against South Korea's Lee Han-beom, bottom right, and goalkeeper Kim Seung-gyu, top, during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo (7), left, scores the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Jae-sung (10) and Mexico's Jorge Sanchez (2) battle for the ball during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico players mob Luis Romo after he scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Luis Romo, center, celebrates with his teammates after scoring the opening goal for his side during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Eduardo Verdugo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolduring the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico players celebrate after Mexico's Luis Romo (7) scored the opening goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Raul Jimenez, left, and South Korea's Kim Min-jae battle for the ball during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Jae-sung (10) kneels in prayer before the second half of the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico goalkeeper Raul Rangel (1) kicks the ball away from South Korea's Son Heung-min (7) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16), left, vies for the ball with South Korea's Son Heung-min (7) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico head coach Javier Aguirre reacts during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Gi-hyeok, left, battles for a header against Mexico's Raul Jimenez during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16), left, vies for the ball with South Korea's Son Heung-min (7) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Jae-sung (10) challenges for the ball against Mexico's Jorge Sanchez (2) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Kang-in (19) attempts a shot on goal as Mexico's Jorge Sanchez (2) watchesduring the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Son Heung-min (7) kicks the ball against Mexico goalkeeper Raul Rangel during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Silvia Izquierdo) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Seol Young-woo (22) chases after the ball during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko ) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Raul Jimenez (9), left, fights for the ball with South Korea's Lee Han-beom (2) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA fan, left, takes a photo with a dog named Osito, wearing a Mexico national soccer team jersey, next to Jorge Rangel before the World Cup Group A soccer match against South Korea in Mexico City, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Marco Ugarte)Mexico's Julian Quinones (16) helps up South Korea's Lee Han-beom (2) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Paik Seung-ho (8) heads the ball as Mexico's Brian Gutierrez (26) watches during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Kang-in (19), left, challenges for the ball with Mexico's Jesus Gallardo (23), second right, during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Ricardo Mazalan) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Son Heung-min (7) controls the ball during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Seol Young-woo (22) reacts after a missed shot at goal during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Paik Seung-ho (8) heads the ball as Mexico's Brian Gutierrez (26) watches during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Natacha Pisarenko) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolMexico's Julian Quinones (16) helps up South Korea's Lee Han-beom (2) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolSouth Korea's Lee Jae-sung, front, shield the ball from Mexico's Luis Romo (7) during the World Cup Group A soccer match between Mexico and South Korea in Zapopan, near Guadalajara, Mexico, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Fernando Llano) - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbol - Canada26 - Canada2026 - FIFA - Mexico26 - Mexico2026 - soccer - USA26 - USA2026 - worldcup - worldcup26 - WorldCup2026 - futbolA dog named Osito wears a Mexico national team jersey and rides in a bicycle basket of Jorge Rangel before a World Cup Group A soccer match against South Korea in Mexico City, Thursday, June 18, 2026. (AP Photo/Marco Ugarte)

    V mexickom tíme nie je žiadnym nováčikom. Na konte má už 64 reprezentačných štartov. Pred štyrmi rokmi bol aj na svetovom šampionáte v Katare, no tréner Gerardo Martino ho ani raz neposlal na ihrisko a Mexičania vypadli už po základnej skupine.

    Aj na súčasnom turnaji sledoval úvodný zápas proti Juhoafrickej republike len z lavičky. V druhom stretnutí však dostal prednosť pred Álvarom Fidalgom v strede poľa.

    Pravdepodobne rozhodlo aj to, že už v minulosti ukázal, že na Kórejčanov vie zahrať. Gól im strelil vo štvrťfinále olympijského turnaja v Tokiu v roku 2021. Ako jeden z troch povolených starších hráčov vtedy pomohol Mexiku k zisku bronzových medailí.

    Po olympiáde oňho prejavili záujem španielske kluby Getafe, Osasuna i Espanyol Barcelona, no Romo zostal doma. Väčšina mexických futbalistov totiž pôsobí v domácej súťaži, ktorá dokáže finančne konkurovať viacerým európskym ligám.

    Vlani v januári prestúpil za šesť miliónov eur do Guadalajary. Postupne sa stal kapitánom tímu a oporou stredovej formácie. Odborníci oceňujú najmä jeho univerzálnosť, keďže dokáže nastúpiť aj v strede obrany.

    Zápas s Kóreou na domácom štadióne bol pre neho výnimočný.

    „Spievať hymnu na zaplnenom štadióne, kde ľudia šalejú, to vám vyvolá husiu kožu. Cítime obrovskú podporu. Teraz máme šesť bodov a istý postup, čo nám dáva pokoj. Ale chceme vyhrať aj posledný zápas,“ povedal Romo.

    V noci na štvrtok sa im v tom na Aztéckom štadióne pokúsia zabrániť českí futbalisti.

    Program Mexika na MS vo futbale 2026

    11.06. 21:00
    | Skupina A | Matchday 1
    Mexiko
    Mexiko
    2 - 0
    Južná Afrika
    Južná Afrika
    Mexiko City | Mexiko City
    19.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 8
    Mexiko
    Mexiko
    1 - 0
    Južná Kórea
    Južná Kórea
    Guadalajara | Guadalajara
    25.06. 03:00
    | Skupina A | Matchday 14
    Česko
    Česko
    vs.
    Mexiko
    Mexiko
    Mexiko City | Mexiko City

    Tabuľka: Skupina A

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    MexikoMexikoMEX
    2
    2
    0
    0
    3:0
    6
    V
    V
    2
    Južná KóreaJužná KóreaKOR
    2
    1
    0
    1
    2:2
    3
    P
    V
    3
    ČeskoČeskoCZE
    2
    0
    1
    1
    2:3
    1
    R
    P
    4
    Južná AfrikaJužná AfrikaRSA
    2
    0
    1
    1
    1:3
    1
    R
    P
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Sklamaní českí futbalisti po remíze 1:1 s Juhoafrickou republikou na MS vo futbale 2026.
    Sklamaní českí futbalisti po remíze 1:1 s Juhoafrickou republikou na MS vo futbale 2026.
    Deň 8 na MS: Česko po najhoršom zápase vyťahuje postupové kalkulačky, ale aj tak pôjde domov
    Martin Turčin|dnes 08:58
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Sklamaní českí futbalisti po remíze 1:1 s Juhoafrickou republikou na MS vo futbale 2026.
    Sklamaní českí futbalisti po remíze 1:1 s Juhoafrickou republikou na MS vo futbale 2026.
    Deň 8 na MS: Česko po najhoršom zápase vyťahuje postupové kalkulačky, ale aj tak pôjde domov
    Martin Turčin|dnes 08:58
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