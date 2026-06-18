Zapletalová môže pridať štvrté víťazstvo. Športový program na dnes (19. jún)

Športový program na piatok, 19. júna
Futbal
Tenis
- Turnaje WTA v Nottinghame a Berlíne
- Turnaje ATP v Halle a Londýne
Šípky
- 13:00 Popoludňajšia časť, Slovak Darts Open 2026
- 19:00 Večerná časť, Slovak Darts Open 2026
Atletika
- 16:40 Míting Diamantovej ligy v Dohe
Cyklistika
- 13:45 3. etapa: Bad Ragaz – Bad Ragaz (157,9 km), Okolo Švajčiarska 2026
Volejbal
- 21:00 Island - Slovensko, Európska liga mužov
Šerm
- 8:30 kord muži, šabša ženy, ME v šerme
Stolný tenis
- 8:00 ME do 21 rokov
Strelectvo
- 12:45 puška/pištoľ/brokové, MS juniorov v športovej streľbe
TV program: piatok, 19. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.