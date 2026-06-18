Zapletalová môže pridať štvrté víťazstvo. Športový program na dnes (19. jún)

Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra.
Slovenská bežkyňa Emma Zapletalová súťaží v behu na 400 metrov počas hlavného programu atletického mítingu Zlatá tretra. (Autor: TASR)
Sportnet|19. jún 2026 o 00:00
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Pozrite si prehľad športových udalostí v piatok, 19. júna. Aký je program dňa?

Športový program na piatok, 19. júna

Futbal 

Tenis

  • Turnaje WTA v Nottinghame a Berlíne
  • Turnaje ATP v Halle a Londýne

Šípky

  • 13:00 Popoludňajšia časť, Slovak Darts Open 2026
  • 19:00 Večerná časť, Slovak Darts Open 2026

Atletika

  • 16:40 Míting Diamantovej ligy v Dohe

Cyklistika

  • 13:45 3. etapa: Bad Ragaz – Bad Ragaz (157,9 km), Okolo Švajčiarska 2026

Volejbal

  • 21:00 Island - Slovensko, Európska liga mužov

Šerm

  • 8:30 kord muži, šabša ženy, ME v šerme

Stolný tenis

  • 8:00 ME do 21 rokov

Strelectvo

  • 12:45 puška/pištoľ/brokové, MS juniorov v športovej streľbe
TV program: piatok, 19. júna
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

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