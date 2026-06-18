Kanada bojuje o prvé domáce víťazstvo. Proti minulému hostiteľovi je favoritom

Futbalisti Kanady nastúpia v piatok od 00.00 SELČ vo Vancouveri proti Kataru v pozícii favorita.
Oba tímy vo svojich úvodných zápasoch na MS remizovali a vo vzájomnom dueli môžu spraviť významný krok k postupu do vyraďovacej fázy.
Kanaďania mali za sebou osemzápasovú sériu bez prehry a verili si aj proti Bosne a Hercegovine.
Napokon na štadióne v Toronte remizovali 1:1, keď deľbu bodov zariadil v 78. minúte útočník Cyle Larin zo Southamptonu.
Hoci bola výsledná deľba bodov sklamaním pre domácich, historicky išlo o prvý bod Kanady na MS. Na svetových šampionátoch v rokoch 1986 a 2022 prehrala všetkých šesť zápasov.
V súboji s Katarom sa pokúsi o prvé víťazstvo, no rovnaký cieľ má aj ázijský tím. Motiváciou je aj fakt, že víťaz B-skupiny bude hrať prvé dva zápasy vyraďovacej fázy práve vo Vancouveri.
„Vancovuer je futbalové mesto a mal by byť plný štadión. Chceme si užiť podporu divákov a mať istotu, že nám pomôže aj dvanásty hráč.
Skupina, v ktorej sme, je veľmi tesná a dôležitý je každý bod, každý gól a každý moment,“ poznamenal tréner Kanaďanov Jesse Marsch pre fifa.com.
MS vo futbale 2025 - skupina B - 2. kolo
Kanada - Katar
Piatok, 19. júna, 00.00 h
Štadión BC Place (Vancouver)
Rozhodujú: Garay - Retamal, Rocha (všetci Čile)
Predpokladané zostavy:
Kanada: Crepeau - Davies, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar - David, Larin
Katar: Abunada - Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al-Amin - Gaber, Madibo, Laye - Edmilson Junior, Abdurisag, Afif
Aj reprezentanti Kataru získali v úvode MS historicky prvý bod, no mali z neho úplne iné pocity než Kanaďania.
V zápase proti Švajčiarsku dokázali odolať hernej prevahe favorita (strely 6:26, na bránu 3:7), ktorého šokovali gólom v nadstavenom čase.
„Získať bod proti Švajčiarsku, ktoré je pre mňa jeden z najlepších tímov v Európe, je naozaj dôležité. Pre úspech vždy potrebujeme súhru okolností, aké boli v tomto zápase.
Dokázali sme prežiť ťažké chvíle a nestratili sme pokoj, keď sme prehrávali. To bolo dôležité a napokon sme dostali odmenu v podobe gólu,“ konštatoval kouč Julen Lopetegui.
Katar by mal nastúpiť s rovnakou jedenástkou ako proti Švajčiarom. V zostave Kanady už zrejme bude figurovať aj obranca Alphonso Davies, ktorý vynechal duel s Bosnou.
„Úzko sme spolupracovali s Alphonsom a jeho fyzioterapeutom. Vyzerá to veľmi dobre. Je pripravený a bude k dispozícii,“ uviedol Marsch.