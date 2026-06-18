    Kanada
    Kanada
    MS vo futbale 2026
    19.06.2026, Skupina B
    Vancouver
    00:00
    Katar
    Katar
    PrehľadPreview

    Kanada bojuje o prvé domáce víťazstvo. Proti minulému hostiteľovi je favoritom

    Futbalisti Kanady.
    Futbalisti Kanady. (Autor: TASR/The Canadian Press via AP)
    TASR|18. jún 2026 o 14:17
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    Oba tímy vo svojich úvodných zápasoch na MS remizovali.

    Futbalisti Kanady nastúpia v piatok od 00.00 SELČ vo Vancouveri proti Kataru v pozícii favorita.

    Oba tímy vo svojich úvodných zápasoch na MS remizovali a vo vzájomnom dueli môžu spraviť významný krok k postupu do vyraďovacej fázy.

    Kanaďania mali za sebou osemzápasovú sériu bez prehry a verili si aj proti Bosne a Hercegovine.

    Napokon na štadióne v Toronte remizovali 1:1, keď deľbu bodov zariadil v 78. minúte útočník Cyle Larin zo Southamptonu.

    Hoci bola výsledná deľba bodov sklamaním pre domácich, historicky išlo o prvý bod Kanady na MS. Na svetových šampionátoch v rokoch 1986 a 2022 prehrala všetkých šesť zápasov.

    V súboji s Katarom sa pokúsi o prvé víťazstvo, no rovnaký cieľ má aj ázijský tím. Motiváciou je aj fakt, že víťaz B-skupiny bude hrať prvé dva zápasy vyraďovacej fázy práve vo Vancouveri.

    „Vancovuer je futbalové mesto a mal by byť plný štadión. Chceme si užiť podporu divákov a mať istotu, že nám pomôže aj dvanásty hráč.

    Skupina, v ktorej sme, je veľmi tesná a dôležitý je každý bod, každý gól a každý moment,“ poznamenal tréner Kanaďanov Jesse Marsch pre fifa.com.

    MS vo futbale 2025 - skupina B - 2. kolo

    Kanada - Katar

    Piatok, 19. júna, 00.00 h

    Štadión BC Place (Vancouver)

    Rozhodujú: Garay - Retamal, Rocha (všetci Čile)

    Predpokladané zostavy:

    Kanada: Crepeau - Davies, De Fougerolles, Cornelius, Laryea - Buchanan, Kone, Eustaquio, Millar - David, Larin

    Katar: Abunada - Al-Oui, Pedro Miguel, Khoukhi, Al-Amin - Gaber, Madibo, Laye - Edmilson Junior, Abdurisag, Afif

    Aj reprezentanti Kataru získali v úvode MS historicky prvý bod, no mali z neho úplne iné pocity než Kanaďania.

    V zápase proti Švajčiarsku dokázali odolať hernej prevahe favorita (strely 6:26, na bránu 3:7), ktorého šokovali gólom v nadstavenom čase.

    „Získať bod proti Švajčiarsku, ktoré je pre mňa jeden z najlepších tímov v Európe, je naozaj dôležité. Pre úspech vždy potrebujeme súhru okolností, aké boli v tomto zápase.

    Dokázali sme prežiť ťažké chvíle a nestratili sme pokoj, keď sme prehrávali. To bolo dôležité a napokon sme dostali odmenu v podobe gólu,“ konštatoval kouč Julen Lopetegui.

    Katar by mal nastúpiť s rovnakou jedenástkou ako proti Švajčiarom. V zostave Kanady už zrejme bude figurovať aj obranca Alphonso Davies, ktorý vynechal duel s Bosnou.

    „Úzko sme spolupracovali s Alphonsom a jeho fyzioterapeutom. Vyzerá to veľmi dobre. Je pripravený a bude k dispozícii,“ uviedol Marsch.

    Tabuľka skupiny B na MS vo futbale 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    R
    P
    Skóre
    B
    Forma
    1
    KanadaKanadaCAN
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    2
    Bosna a HercegovinaBosna a HercegovinaBIH
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    3
    KatarKatarQAT
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    4
    ŠvajčiarskoŠvajčiarskoSUI
    1
    0
    1
    0
    1:1
    1
    R
    Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
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    dnes 15:00
    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    Futbalisti USA Christian Pulisic (vľavo) a Weston McKennie sa radujú z úvodného gólu počas zápasu D-skupiny.
    USA aj Austrália chcú nadviazať na úspešný vstup. Američanom môže chýbať najväčšia hviezda
    dnes 15:00
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    Domov»MS vo futbale 2026»Kanada bojuje o prvé domáce víťazstvo. Proti minulému hostiteľovi je favoritom