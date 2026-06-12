Carolina pobláznila aj Haalanda, no zarmútila Vegas. Kristepane, penil tréner na novinárov

Ako sa najlepšie uvoľniť pred dôležitým zápasom? Sledovať iný dôležitý zápas.
Presne týmto heslom sa zrejme riadil nórsky futbalista Erling Haaland, ktorý si so spoluhráčmi z reprezentácie vo štvrtok nenechal ujsť piaty duel finále Stanleyho pohára medzi Carolinou a Vegas.
Haalanda počas zápasu zachytila kamera, v drese Caroliny mával klubovým uterákom a povzbudzoval domácich Hurricanes, ktorí zvládli dôležitý zápas, vyhrali 4:2 a už v noci pondelok môžu získať Stanleyho pohár.
Nórski futbalisti sa v Severnej Karolíne pripravujú na úvodný zápas MS vo futbale 2026 proti Iraku (17. jún, 0:00). Neskôr sa stretnú ešte so Senegalom a Francúzskom.
Na finále NHL nemali ďaleko. Mestečko Greensboro, kde absolvujú tréningový kemp, sa nachádza len hodinu cesty autom od Raleigh, domova Caroliny.
Haaland a spol. videli vo vypredanom Lenovo Center skvelý hokej, šesť gólov aj zopár unikátnych zápisov.
Kapitán mení hru
Jednou z hlavných postáv finálovej série je kapitán Caroliny Jordan Staal.
Skúsený 37-ročný center sa presadil aj v piatom zápase, keď v 12. minúte prvej tretiny tečoval prihrávku Nikolaja Ehlersa a vyrovnal na 1:1. Bol to jeho šiesty gól vo finále a zároveň piaty zápas za sebou, v ktorom skóroval.
Staal sa stal prvým hráčom za uplynulých 70 rokov, ktorý strelil gól v každom z úvodných piatich stretnutí finále Stanleyho pohára.
VIDEO: Zostrih 5. zápasu Carolina - Vegas
Pred ním to dokázal naposledy Jean Béliveau v roku 1956. V historických tabuľkách sa zaradil aj po bok Mauricea „Rocketa“ Richarda (1951) a Cyclona Taylora (1918).
Staalov výkon je pozoruhodnejší o to viac, že počas väčšiny kariéry patril medzi elitných defenzívnych centrov a pred začiatkom finále mal v tohtoročnom play-off na konte iba dva góly v trinástich zápasoch.
Proti Vegas sa však rozstrieľal naplno a skóroval vo všetkých doterajších dueloch série, v štvrtom zápase dokonca dvakrát.
Zároveň sa stal len druhým kapitánom za posledných sto rokov, ktorý strelil minimálne šesť gólov v jednom finále Stanleyho pohára. Viac ich mal iba Wayne Gretzky, ktorý ich v roku 1985 zaznamenal sedem.
Neznáma hviezda
Carolina by sa v piatom zápase možno zaobišla bez presného zásahu Staala, hoci bol veľmi dôležitý, no určite nie bez brankára Brandona Bussiho.
Američan nastúpil iba na svoj druhý zápas play-off. Obe príležitosti dostal až v tohtoročnom finále a stal sa prvým brankárom v histórii, ktorý obe takéto stretnutia aj vyhral.
Na dôležitom víťazstve sa podieľal 23 úspešnými zákrokmi. Po zápase si vychutnal dlhé ovácie domáceho publika.
Piaty zápas finále NHL
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 12. Staal (Ehlers, Jarvis), 32. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 38. Sebastian Aho (S. Walker, Martinook), 52. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere) – 7. Dorofejev (Eichel, Hertl), 54. Dorofejev (Theodore, Eichel)
„Sú to super pocity. Budeme sa snažiť užiť si to, no onedhlo nás čaká šiesty zápas, na ktorý sa musíme dobre pripraviť," vravel po zápase.
„Páči sa mi, ako chytám, som sebavedomý. Mojou úlohou je zastavovať puky a o to sa pokúsim opäť."
Američan píše dojímavý príbeh. Nikdy neprešiel draftom NHL a do najlepšej ligy sveta nazrel až 27-ročný.
Do bránky Caroliny sa dostal po tom, čo jednotka Frederik Andersen, ktorý dominoval v úvodných sériách play-off, inkasoval v troch zápasoch finále až 12 gólov.
Brankár? Nerobí mi starosti
Bussi dostal priestor už po dvoch tretinách tretieho zápasu a hoci za 130 minút hry inkasoval šesť gólov, dva zápasy doviedol k výhre. Tento ťah Caroline vyšiel.
Kým Hurricanes sa odvážili k potrebnej zmene, vo Vegas naopak.
Keď sa trénera Johna Tortorellu pred piatym finále zámorskí novinári opýtali, či mu robia starosti výkony brankára Cartera Harta, odpovedal jasne: „Nie."
No v skutočnosti by mal mať z neho doslova vrásky.
Hart má v poslednej sérii sezóny mizerné čísla. V piatich zápasoch až 20-krát vyťahoval puk z bránky, priemerne zneškodnil iba 85,6 percent striel Caroliny.
V kľúčovom piatom finále dostal štyri góly z 24 striel, trikrát inkasoval v prvých dvoch tretinách.
Tortorella na otázku, či nezvažoval nasadiť do tretej tretiny druhého brankára Vegas Adina Hilla, odpovedal rozčúlene.
„Kristepane! Toto je zrejme najhlúpešia otázka, akú som kedy počul," reagoval skúsený tréner.
Vegas vyhrávali vo finálovej sérii 1:0 aj 2:1, no dnes už prehrávajú 2:3. Ak v tíme neurobia niečo inak, možno aj na brankárskom poste, ďalšie zlyhanie bude znamenať koniec sezóny.
Šiesty zápas série je na programe v noci na pondelok (2:00) na ľade Vegas.
Kým domáci sa pokúsia vrátiť sériu opäť do Raleigh, Carolina bude útočiť na prvý Stanleyho pohár po 20 rokoch.