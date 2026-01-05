ONLINE: Kanada - Fínsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 (zápas o 3. miesto, U20 LIVE)

Kanada a Fínsko dnes hrajú zápas o 3. miesto na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Kanada vypadla v boji o finále s tímom Česka 4:6, Fíni nestačili na škandinávskeho rivala zo Švédska, ktorému podľahli 3:4 po samostatných nájazdoch.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

ONLINE: Kanada - Fínsko na MS v hokeji do 20 rokov LIVE (zápas o 3. miesto, pondelok, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov O 3. miesto 2025/2026
05.01.2026 o 22:30
Kanada
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Fínsko
Prenos
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 22:30.