VIDEO: Kapitán opäť skóroval. Carolina je už iba jeden krok od Stanleyho pohára

Gólová radosť hráčov Caroliny v piatom zápase finále Stanleyho pohára.
Gólová radosť hráčov Caroliny v piatom zápase finále Stanleyho pohára. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|12. jún 2026 o 06:24
ShareTweet0

Hurricanes môžu získať Stanleyho pohár po 20 rokoch.

NHL - 5. zápas finále play-off

Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)

Góly: 12. Staal (Ehlers, Jarvis), 32. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 38. Sebastian Aho (S. Walker, Martinook), 52. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere) – 7. Dorofejev (Eichel, Hertl), 54. Dorofejev (Theodore, Eichel)

Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v piatom zápase finálovej série NHL nad Vegas Golden Knights 4:2 a od zisku Stanleyho pohára ich delí už iba jedno víťazstvo.

V sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedú 3:2.

Carolina uspela na domácom ľade vďaka Jordanovi Staalovi, ktorý skóroval v piatom finálovom stretnutí za sebou.

Dva góly v presilových hrách pridal Andrej Svečnikov a raz sa presadil aj Sebastian Aho.

Brankár Brandon Bussi pri druhom štarte v kariére v play-off zneškodnil 22 striel. Stal sa prvým brankárom v histórii NHL, ktorý vyhral svoje prvé dva štarty v play-off a oba absolvoval vo finále Stanleyho pohára.

VIDEO: Zostrih 5. zápasu Carolina - Vegas

Vegas sa ujalo vedenia v 7. minúte zásluhou Pavla Dorofejeva, ktorý využil presilovú hru. Carolina však ešte v prvej tretine vyrovnala po góle Staala.

V druhom dejstve otočili skóre Svečnikov a Aho, ktorí posunuli Hurricanes do vedenia 3:1. Svečnikov v úvode tretej tretiny zvýšil druhým presilovkovým zásahom na 4:1.

Dorofejev síce skorigoval na 4:2, no hostia už na obrat nedosiahli.

Šiesty zápas série je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Carolina môže získať prvý Stanleyho pohár po 20 rokoch.

Carolina tak ukončila vo finálovej sérii striedanie výhier jedného či druhého tímu a priblížila sa k zisku Stanley Cupu. Domácim k tomu pomohol brankár Brandon Bussi, ktorý predviedol 23 úspešných zákrokov. Dvadsaťsedemročný Američan sa stal prvým gólmanom v histórii NHL, ktorý odohral svoje prvé dva zápasy vo finále play off a oba jeho tím vyhral.

Hurricanes sa stali druhým tímom v histórii finále NHL, ktorý strelil aspoň štyri góly v každom z prvých piatich stretnutí. Zaradili sa tak k Montrealu Canadiens, ktorý to dokázal v roku 1973.

Dánsky útočník Ehlers ako dvanásty v histórii finálových meraní síl zaznamenal tri body v dvoch dueloch po sebe.

Pavúk play-off NHL

NHL

John Tortorella.
John Tortorella.
Carolina pobláznila aj Haalanda, no zarmútila Vegas. Kristepane, penil tréner na novinárov
Martin Turčin|dnes 08:35|1
Nachádzate sa tu:
Domov»Hokej»NHL»VIDEO: Kapitán opäť skóroval. Carolina je už iba jeden krok od Stanleyho pohára