VIDEO: Kapitán opäť skóroval. Carolina je už iba jeden krok od Stanleyho pohára

NHL - 5. zápas finále play-off
Carolina Hurricanes - Vegas Golden Knights 4:2 (1:1, 2:0, 1:1)
Góly: 12. Staal (Ehlers, Jarvis), 32. Svečnikov (Gostisbehere, Ehlers), 38. Sebastian Aho (S. Walker, Martinook), 52. Svečnikov (Ehlers, Gostisbehere) – 7. Dorofejev (Eichel, Hertl), 54. Dorofejev (Theodore, Eichel)
Hokejisti Caroliny Hurricanes zvíťazili v piatom zápase finálovej série NHL nad Vegas Golden Knights 4:2 a od zisku Stanleyho pohára ich delí už iba jedno víťazstvo.
V sérii hranej na štyri víťazné zápasy vedú 3:2.
Carolina uspela na domácom ľade vďaka Jordanovi Staalovi, ktorý skóroval v piatom finálovom stretnutí za sebou.
Dva góly v presilových hrách pridal Andrej Svečnikov a raz sa presadil aj Sebastian Aho.
Brankár Brandon Bussi pri druhom štarte v kariére v play-off zneškodnil 22 striel. Stal sa prvým brankárom v histórii NHL, ktorý vyhral svoje prvé dva štarty v play-off a oba absolvoval vo finále Stanleyho pohára.
VIDEO: Zostrih 5. zápasu Carolina - Vegas
Vegas sa ujalo vedenia v 7. minúte zásluhou Pavla Dorofejeva, ktorý využil presilovú hru. Carolina však ešte v prvej tretine vyrovnala po góle Staala.
V druhom dejstve otočili skóre Svečnikov a Aho, ktorí posunuli Hurricanes do vedenia 3:1. Svečnikov v úvode tretej tretiny zvýšil druhým presilovkovým zásahom na 4:1.
Dorofejev síce skorigoval na 4:2, no hostia už na obrat nedosiahli.
Šiesty zápas série je na programe v noci na pondelok na ľade Vegas. Carolina môže získať prvý Stanleyho pohár po 20 rokoch.
Carolina tak ukončila vo finálovej sérii striedanie výhier jedného či druhého tímu a priblížila sa k zisku Stanley Cupu. Domácim k tomu pomohol brankár Brandon Bussi, ktorý predviedol 23 úspešných zákrokov. Dvadsaťsedemročný Američan sa stal prvým gólmanom v histórii NHL, ktorý odohral svoje prvé dva zápasy vo finále play off a oba jeho tím vyhral.
Hurricanes sa stali druhým tímom v histórii finále NHL, ktorý strelil aspoň štyri góly v každom z prvých piatich stretnutí. Zaradili sa tak k Montrealu Canadiens, ktorý to dokázal v roku 1973.
Dánsky útočník Ehlers ako dvanásty v histórii finálových meraní síl zaznamenal tri body v dvoch dueloch po sebe.