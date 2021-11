V Košiciach bol nepotrebný, hrá za Prešov. Nevedel si to predstaviť

“Primárnym dôvodom zmeny dresu bol nezáujem trénera o moje služby. Už tým, že ma prestal brať na zápasy, som vedel, že niečo nie je v poriadku. Po čase mi povedal, že so mnou neráta a pod ním hrať v Košiciach nebudem. V Prešove o tom pravdepodobne vedeli a kontaktovali ma. Po stretnutí s pánmi Šestákom a Micheľom som sa rozhodol pre zmenu dresu,” vraví o hosťovaní v Prešove bývalý reprezentant do 21 rokov.

“Nevedel som si predstaviť, že z Košíc zamierim práve do Prešova, ale nastala situácia, kedy som sa musel v priebehu dvoch dní rozhodnúť, či ostanem v Košiciach a budem len trénovať alebo odídem. Cítil som úprimný záujem Prešova a ľudí, ktorí pracujú v klube, aby som prišiel, a preto som sa po porade s niektorými ľuďmi nakoniec rozhodol,” pokračuje 30-ročný stredopoliar.

Karaš (vpravo) sa v priebehu jesene presunul z Košíc na hosťovanie do Prešova. (Autor: facebook FC Košice)

Skvele začal, záver poznačila choroba

Svoju prešovskú anabázu začal Karaš famózne. V prvých troch zápasoch zaznamenal štyri góly. Najdôležitejší z nich sa ukázal byť ten proti Popradu, ktorý znamenal zisk dôležitých troch bodov.

V závere ho zo zostavy vyradila choroba.

Aj vďaka jeho zásahom má Prešov reálnu šancu na postup. Na vedúcu Spišskú Novú Ves stráca po jeseni dva body. Spišiaci však majú zápas k dobru a vo vzájomnom stretnutí budú mať v polovici mája budúceho roku výhodu domáceho prostredia.

“Podmienky na prípravu sú v klube provizórne. Nemáme k dispozícii vlastný štadión. Striedame tréningové ihriská, ale ľudia v klube robia všetko preto, aby sa to čo najskôr zmenilo. My hráči to nejako neovplyvníme. Dôležité sú tréningy a tie sú dobré.”