Prešovčania ukázali návrat k histórii a nové posily. Po zápase aj veľký smútok

PREŠOV. „Som mišľel, že trecu ligu preľecime,“ zaznel smutný povzdych na štadióne vo Veľkom Šariši. Prešovský futbal vstupuje do novej éry, ktorú by rád ozdobil postupom do vyššej súťaže.

Odkazom na úspešnú históriu je aj starší znak klubu, ktorý sa vyníma na nových dresoch v zaujímavom prevedení. Avšak vyhliadky na postup do druhej ligy sa začínajú Prešovčanom komplikovať.

Po prehre v Stropkove nastúpili v sobotu proti lídrovi zo Spišskej Novej Vsi.

V prípade víťazstva mohli stiahnuť manko na rozdiel jediného bodu. Stal sa však pravý opak.