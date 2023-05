Lašák: Dúfam, že sme dnes neodohrali náš najlepší zápas

Za stavu 4:0 by mohol dostať zbytočný gól, ale nič by to neznamenalo. Ale pri skóre 1:0 chytiť dve gólové šance, to rozhoduje o výsledku. Človek si môže povedať, že proti Nórsku pri 25 strelách stačí priemerný výkon. No ja by som tak toto Stanovo vystúpenie nenazval. Zatiahol roletu, keď to bolo najviac potrebné a pomohol tímu odskočiť na 3:0 a upokojiť sa.

Mnohí môžu konštatovať, že dnes to bol najlepší zápas Slovenska na majstrovstvách sveta 2023. Ja však dúfam, že to po skončení šampionátu nebude platiť a odohráme ešte lepšie stretnutie (či dva-tri).