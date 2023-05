Kelemen: S Craigom sme sa sa zdvihli. Dúfam, že to nebol jeho posledný zápas

RIGA. Tentoraz žiadne nervy, žiadna dráma, ani tabletky na tlak nebolo treba vytiahnuť z vrecka, hoci zopár momentov dvíhajúcich adrenalín by sa našlo. Slovenská hokejová reprezentácia vo svojom poslednom zápase v skupine B na MS v hokeji 2023 vyhrala nad Nórskom 4:1. Po ňom dostali hráči voľno a o ich ďalšom programe už rozhodnú iní. Informácie o MS v hokeji 2023 (prehľad) Ak v utorok večer Lotyši uchmatnú v súboji proti Švajčiarom aspoň bod, Slováci na turnaji skončia pred bránami štvrťfinále. Naopak, výhra Švajčiarov za tri body ich posunie do Tampere.

Cehlárik: Nóri mali za sebou ťažký zápas Proti Nórom rozhodla už prvá tretina, v ktorej dali Slováci toľko gólov, koľko bola doteraz ich maximálna zápasová norma - tri. "Využili sme, že Nóri mali za sebou ťažký zápas proti Kanade, vyhrávali sme osobné súboje a boli sme efektívni. Dnes to bolo dobré," hodnotil útočník Peter Cehlárik. VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2023

Nóri v druhej tretine ešte zdvihli hlavu. Po góle na 1:3 ožila aj skupinka dvadsiatich lotyšských školákov, znalých postupovej matematiky. Ale ani ich sympatické povzbudzovanie Norge! Norge! už súperovi k obratu nepomohlo. "Konečne sme dali viac gólov, ako jeden alebo dva, to nám pomohlo. Stále sme si vytvárali šance a Stano Škorvánek chytal opäť veľmi dobre. Teraz budeme iba čakať. Je zbytočné sa stresovať. My to neovplyvníme," vravel útočník Miloš Kelemen.

"Ak sa obzriem späť, mrzia ma nájazdy proti Kanadou. Boli sme blízko k výhre, čo by boli ďalší bod. Dobrý zápas sme odohrali s Čechmi, so Švajčiarmi to bol štyridsať minút vyrovnaný zápas. Síce nás prestrieľali, ale stále sme boli v hre o body. Prehra po nájazdoch s Kazachstanom bola zbytočná," pokračoval Miloš Kelemen. Kelemen: S Craigom sme sa zdvihli Libor Hudáček sa nedočkal gólu ani v zápase s Nórskom, hoci mal dobré šance. Najväčšiu v závere, no z kruhov minul prázdnu bránku.

„Nepadlo to, ale vyhrali sme. Neberiem to tragicky, možno keby som mal 20 rokov, je to iné. Dúfam, že mi to tam padne pozajtra,“ povedal s úsmevom na tvári. Zápas proti Nórsku môže byť posledný pre kanadského trénera Craiga Ramsayho, ktorý vedie Slovákov od roku 2017. Či zostane, je otázne.