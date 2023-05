Ramsay: Čaká ma pivo. Lotyšov pozerať nebudem, radšej sa pôjdem prejsť

Mužstvo získalo v skupine 11 bodov. Ste s týmto výsledkom spokojný?

Dvanásť by bolo krajších. Dalo sa získať viac, nešli nám však nájazdy, nepremenili sme šance v predĺženiach. Mohli sme dať viac gólov. Neustále to trénujeme. Brejky, zakončenie. Aj proti Nórom sme mohli skórovať do prázdnej bránky skôr, napokon to, chvalabohu, na seba zobral Rišo Pánik a strelou z viac ako polovice klziska napálil puk pod hornú žŕdku. Ak by tam aj bol brankár možno by to bol gól (smiech).

VIDEO: Zostrih zápasu Slovensko - Nórsko na MS v hokeji 2023