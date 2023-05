Valábik: Vedel, že potrebuje pokoj na hokejke. Hudáček má však stuhnuté ruky

„Richard má rád rôzne parádičky, ale nemyslím si, že to bolo na mieste za stavu 3:1. Zakončenie musí byť razantnejšie a nakoniec z toho nevzišla ani strela. Za toto by som mu nedal pochvalu. Ak by sme vyhrávali 6:1, ani slovo mu nepoviem,“ kritizoval Gáborík.

Tretinu nedohral obranca Mário Grman, ktorý dostal hit do zraneného ramena a okamžite odišiel na striedačku. „Nevyzerá to dobre,“ zhodnotili experti.

„Veľká pochvala pre našich lídrov na čele s Hrivíkom a Cehlárikom. Hudáček bol dnes takisto platný hráč, aj bez toho, aby dal gól. Ukázalo sa, kto je líder a Cehlárik spravil všetko pre to, aby mal jeho spoluhráč pohodu na hokejke, keď mu nahrával na gól do prázdnej brány. Bolo však vidieť, že Hudáček ma stuhnuté ruky,“ komentoval Valábik.

„Sú dva možné prístupy od švajčiarskych hráčov. Predpokladám, že najvyťažovanejšie hviezdy nechajú oddychovať. Nemôžu však vymeniť desať hráčov, ale iba dvoch alebo troch. Identita tímu ostane zachovaná. Švajčiari budú napádať a nedajú súperovi čas a priestor. Aj bez najväčších mien by mali Lotyšov poraziť.

Môže sa však stať, že budú hrať spôsobom, aby sa nezranili. Je to však nebezpečné, ak by zápas vypustili. Je to šmykľavý kopec a dúfam, že sa ním nepustia. Vo štvrťfinále by to mohol byť problém,“ analyzoval Valábik.