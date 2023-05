Slovenskí hokejisti si udržali šancu na štvrťfinále, skupinu ukončili triumfom nad Nórskom

MS v hokeji 2023 - skupina B

Nóri v prostrednej časti znížili, no Slovensko si potrebné tri body postrážilo a udržalo si nádej na štvrťfinále. Skóre uzavrel do prázdnej bránky Richard Pánik.

Slovensko si tak udržalo šancu na postup do štvrťfinále. Na definitívu potrebuje triumf Švajčiarska za tri body nad domácim Lotyšskom. Duel je na programe v utorok o 19.20 h .

Slováci nastúpili do duelu s povinnosťou vyhrať, Nórom už v podstate o nič nešlo a navyše mali v nohách senzačné pondelkové víťazstvo nad Kanadou. Ramsayho tím odštartoval opatrne a i keď súpera do vážnejšej šance nepustil, takmer inkasoval.

Lillebergovo nahodenie z ľavej strany totiž tečoval Cehlárik a potom sa odrazilo od Škorvánka do žŕdky. Boli to však Slováci, ktorí otvorili skóre. V 4. minúte prešiel po pravej strane do pásma Regenda, vyhral súboj pri mantineli, prihral Pánikovi a ten spoza bránky našiel kapitána Hrivíka - 1:0.

Bola to prvá strela tímu na bránku. V 7. minúte prešiel obranca Engeland Andersen z vlastného pásma až pred Škorvánka, ktorému opäť pomohla žŕdka. Inak však Slováci súpera takmer do ničoho nepúšťali, mali lepší pohyb a boli silnejší v súbojoch.