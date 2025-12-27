ONLINE: USA - Švajčiarsko dnes, MS v hokeji do 20 rokov 2026 LIVE (skupina A)

USA a Švajčiarsko dnes hrajú zápas skupiny A na MS v hokeji do 20 rokov 2026 v americkej Minnesote.
Zápas hostí Grand Casino Arena v Saint Paul.
Kde sledovať MS U20 2026 v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: USA - Švajčiarsko na MS v hokeji do 20 rokov 2026 dnes LIVE (skupina A, nedeľa, výsledok, NAŽIVO)
Majstrovstvá sveta do 20 rokov Skupina A 2025/2026
28.12.2025 o 00:00
USA
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Švajčiarsko
Prenos
USA:
Americká dvacítka ovládla poslední dva šampionáty a také doma v Minnesotě bude patřit k hlavním favoritům. To potvrdila i v přípravě před MS, v níž přejela 8:0 Němce a přehrála i 3:1 Finsko. V noci z pátku na sobotu pak Spojené státy zahájily turnaj výhrou 6:3 nad Německem. Byť vedly 3:0 a 4:2, nechali soupeře dvakrát dotáhnout na rozdíl jediného zásahu. Definitivně pak celek USA rozhodl dvěma zásahy v závěru druhé části.
Proti Německu se dvakrát trefil útočník Will Zellers. Asi největší hvězdou týmu, který je sestaven téměř výhradně z hráčů působících v univerzitní NCAA, je obránce Cole Hutson. Prospekt Washingtonu se představil už na loňském turnaji, kde zaznamenal 11 kanadských bodů. V duelu s Německem si připal dvě asistence.
Švýcarsko:
Švýcaři získali na juniorských šampionátech jedinou medaili. V roce 1998 si přivezli z Finska bronz. V posledních čtyřech případech vypadli vždy ve čtvrtfinále. Loni byli klasifikováni na osmém místě. V přípravě před MS odehráli tři utkání již v dějiště turnaje. Minnesotskou státní univerzitu zdolali 2:1 po nájezdech. Poté jasně přehráli 7:1 Dánsko a nakonec podlehli 3:7 Švédsku.
Kouč Jan Cadieux má na soupisce i tři draftované hráče. Brankáře Fribourgu Elijaha Neuenschwandera si zajistil Anaheim, jeho spoluhráče z obrany Ludviga Johnsona si vybral Utah a dalšího beka Basileho Sansonnense z Lugana zvolil Vancouver. O produktivitu by se pak měl starat útočník Lars Steiner. Ten působí v kanadské juniorské QMJHL, kde sbírá kolem bodu na zápas.
Vítám tu všechny hokejové milovníky! Druhým hracím dnem pokračuje světový šampionát hokejistů do 20 let v americké Minnesotě. Domácí výběr USA se ve svém druhém utkání představí proti Švýcarsku. To naopak čeká premiéra na turnaji. Američané ovládli poslední dva šampionáty a do zápasu půjdou jako velký favorit.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 00:00.