Olympijský medailista či najlepší hráč play-off. Dvadsať Slovákov, ktorí prestúpili v Tipsport lige

BRATISLAVA. Aj keď v posledných sezónach bodovaniu slovenskej hokejovej extraligy čoraz častejšie kraľujú legionári, skutočný obraz ligy stále najvýraznejšie formujú domáci hráči.
Práve Slováci sú tí, ktorí určujú charakter súťaže, vytvárajú jej príbehy a často udávajú tón v kľúčových momentoch.
Toto leto prinieslo na prestupovom trhu poriadne zaujímavé dianie – viaceré známe mená sa rozhodli pre zmenu dresu a postarali sa tak o nové impulzy pred štartom ročníka.
Zopár dní pred úvodným buly novej sezóny sme preto pripravili výber 20 najvýraznejších slovenských presunov, ktoré počas letnej prestávky najviac zamiešali kartami na extraligovej scéne.
Jaroslav Janus (Košice - Prešov)
Nie je úplne bežné, že hráč, ktorý sa v predošlej sezóne výraznou mierou pričiní o zisk titulu, zmení pôsobisko. A predsa sa tak stalo.
Brankár Jaroslav Janus získal na konci apríla s Košicami majstrovskú trofej aj ocenenie Zlatá korčuľa pre najužitočnejšieho hráča play-off a začiatkom júna už podpísal novú zmluvu v rodnom Prešove.
Janus predtým v drese Košíc odohral uplynulé tri sezóny, počas ktorých tímu pomohol ku dvom titulom.
S nováčikom najvyššej súťaže podpísal 35-ročný gólman dvojročnú zmluvu. V Prešove, kde s hokejom začínal, nadviaže na spoluprácu s trénerom brankárov Rudolfom Jurčenkom, ktorý v minulosti povedal, „že z neho nikdy nebude brankár".
Janus nie je zďaleka jediným slovenským brankárom, ktorého v novej sezóne uvidíme v novom drese.
Michal Krištof (SCL Tigers - Nitra)
Slovenské jadro výrazne posilnila aj Nitra. Prvý z dvoch „veľkých" mien je stredný útočník Michal Krištof, ktorý sa pod Zobor vracia po siedmich rokoch.
Slovenský reprezentant a bronzový olympionik z Pekingu 2022 odštartoval vlaňajšiu sezónu v ruskej KHL, dohral ju vo švajčiarskom klube SCL Tigers Langnau.
„Myslím si, že keby nebola politická situácia, aká je, Mišo by neskončil v Nitre," uviedol v rozhovore pre Sportnet generálny manažér klubu Tomáš Chrenko.
Krištofov návrat vzbudzuje obrovské očakávania, Nitra získala ofenzívneho lídra a tvár, ktorá môže opäť ťahať klub k najvyšším métam.
V minulosti tvoril 31-ročný útočník v Nitre výborné duo s Matejom Paulovičom – v sezóne 2017/18 nazbierali spoločne 110 bodov, pričom obaja skončili v prvej päťke kanadského bodovania.
Matej Paulovič (Pardubice - Nitra)
A táto spolupráca môže v novej sezóne opäť prekvitať. Nitre sa počas leta podarilo priviesť aj Mateja Pauloviča.
Keďže v Pardubiciach, kde rodák z Topoľčian pôsobil uplynulých šesť sezón, s ním už nepočítali, vybral sa slovenskou cestou a po rokoch si aj on opäť oblečie dres Nitry.
Vedenie vlaňajšieho neúspešného finalistu sa netají tým, že plánuje ku Krištofovi s Paulovičom postaviť najproduktívnejšieho Slováka extraligy z poslednej sezóny - Samuela Bučeka.
Nitra postavila ofenzívnu silu na slovenských hokejistoch a aj vďaka tomu sa už pred sezónou radí medzi najväčších favoritov na zisk titulu.
Ondrej Molnár (Sudbury - Nitra)
Dve skúsené opory musí vyvážiť neskúsená mlaď. Aj toto si povedali v Nitre a druhú šancu sa rozhodli dať Ondrejovi Molnárovi.
Dvadsaťročný útočník patril medzi najväčšie talenty svojho ročníka, avšak incident na florbalovom turnaji, kde bol Molnár účastníkom hromadnej bitky a rovesníkovi spôsobil ťažké zranenia, sa jeho sen o drafte do NHL rozplynul.
Od nitrianskeho súdu dostal mladý hokejista dvojročný trest s podmienečným odkladom. Minulú sezónu strávil v kanadskej juniorke, kde v 49 zápasoch nazbieral slušných 31 bodov.
V Nitre chce nechať zabudnúť na problémy so zákonom, posunúť sa na vyššiu úroveň, ukázať, že má na seniorský hokej a že medzi nádejných hráčov nepatril náhodou.
Tomáš Marcinko (Třinec - Slovan)
Ohromnú posilu do útoku priviedol bratislavský Slovan. Do svojich radov prilákal Tomáša Marcinka, ktorý ukončil 10-ročnú anabázu v českej extralige, kde sa v kabíne Třinca radoval až trikrát z majstrovskej trofeje.
Klub z hlavného mesta potreboval po jednej z najhorších sezón skúsenosti a tie prišli v podobe 37-ročného harcovníka.
„Teším sa z novej výzvy, motivácie a možnosti hrať za Slovan. Nech bude moja úloha v mužstve akákoľvek, budem robiť všetko, čo je v mojich silách, aby som pomohol tímu," uviedol Marcinko pri podpise zmluvy.
V Slovane napokon dostane tú najväčšiu funkciu, od novej sezóny bude kapitánom tímu.
Róbert Varga (Žilina - Slovan)
Ako avizovali, tak aj urobili. Slovan chce novú éru odštartovať aj s lokálpatriotmi a jedného takéto získali v podobe Róberta Vargu.
Rodený Bratislavčan posledné tri roky strávil v Žiline, kde patril medzi stabilné opory tímu a zmena dresu je v jeho prípade skôr prekvapením.
V Slovane ale našiel sľubne vyzerajúci káder a veľké ambície. Tridsaťročný zakončovateľ verí, že „spolu s tímom vrátia fanúšikom víťazstvá a radosť z hokeja".
Marek Viedenský (Zvolen - Spišská Nová Ves)
Bývalého reprezentanta priviedla do svojich radov aj Spišská Nová Ves. Marek Viedenský bude patriť medzi najstarších a najskúsenejších hráčov v tíme. Jeho príchod si vyžiadal samotný tréner Peter Oremus.
V slovenskej extralige odohral za sedem sezón 173 zápasov, v ktorých má bilanciu viac než pol boda na zápas.
Na Spiši si od neho veľa sľubujú, avšak vek sa nedá oklamať a jeho angažovanie môže byť na druhej strane veľkým riskom.
„Jeho kvality sú stále enormné, na ľade, ale aj v kabíne. Jediným otáznikom je jeho zdravie. Veríme ale, že mu vydrží, po hokejovej stránke sa o neho nebojím," hovoril pre Sportnet manažér Spišskej Richard Rapáč.
Denis Godla (Slovan - Spišská Nová Ves)
Keď klub o novej posile povie, že to je „podpis leta", zaručene pôjde o naozaj dobrého hokejistu. Takéto slová zazneli práve v Spišskej Novej Vsi, kde pred novým ročníkom angažovali brankára Denisa Godlu.
V Slovane už nebolo pre neho miesto, a tak sa známemu gólmanovi otvorili dvere na materskom štadióne. Godla v Spišskej začínal v mládežníckych tímoch, odkiaľ sa potom odrazil do „veľkého" hokeja.
Ako ozrejmil klub, viacmesačná práca sa skončila podpisom dvojročnej zmluvy. V Spišskej tak nemusia riešiť dôležitý post a Godla zrejme našiel miesto, kde dostane priestor usadiť sa ako stabilná jednotka.
Andrej Golian (Slovan - Zvolen)
Kým jeden bývalý reprezentant do Slovana prišiel (Marcinko), aktuálny z neho odišiel. Nový tréner Brad Tapper nenašiel miesto v obrane pre Andreja Goliana a ten našiel útočisko vo Zvolene.
Vracia sa do známeho prostredia, v meste pod Pustým hradom pôsobil od piatej triedy základnej školy a v klube prešiel všetkými mládežnickými výbermi.
Posledné štyri sezóny zbieral skúsenosti práve v Slovane a predovšetkým v drese slovenskej reprezentácie, s ktorou sa dvakrát predstavil aj na MS v hokeji.
Manažment Zvolena verí, že Golian sa v tíme ujme líderskej pozície a bude pilierom obrany.
Juraj Valach (Spišská Nová Ves - Zvolen)
Juraj Valach má byť pre Zvolen posilou nielen na ľade, ale najmä v kabíne. Urastený obranca klub veľmi dobre pozná, hokejovo v ňom vyrástol a rozhodol sa vrátiť po dlhých 14 rokoch.
Urastený 36-ročný bek priznal, že ponuku zo Zvolena prijal aj z osobných dôvodov. Po tragickej strate manželky vychováva dvojičky s pomocou rodiny. Blízkosť domova pre neho znamená menej stresu a viac pohody.
Jeho angažmán tak vzbudzuje očakávania – ide o návrat s príbehom, skúsenosťami a jednoznačným cieľom doviezť klub znova na špicu.
Milan Kytnár (Rouen - Michalovce)
Skúsenosť do ofenzívy. Tak opísali Michalovce príchod Milana Kytnára. Ostrieľaný útočník sa vracia na Slovensko po dvoch rokoch strávených vo Francúzsku, kde sa s Rouenom radoval aj zo zisku majstrovského titulu.
Na Zemplíne bude chcieť nadviazať na úspešné roky v extralige. Keď tu pôsobil naposledy, so Slovanom vyhral ligu.
Okrem Slovana si Kytnár obliekal aj dres Banskej Bystrice, Zvolena a Nových Zámkov. Sezóna 2025/26 bude pre neho jubilejnou desiatou v najvyššej súťaži.
Marek Bartánus (Košice - Michalovce)
Kým Kytnár zavítal v lete do michalovskej šatne prvýkrát, pre Bartánusa ide o známe prostredie. V klube pôsobil aj v sezóne 2020/21, keď sa východniari tešili z historického 3. miesta.
Nezvaný „kráľ" extraligy sa vlani v Košiciach radoval už zo siedmeho titulu, čím sa osamostatnil na čele historických štatistík.
Skúsenosti a víťazná mentalita je to, prečo ho Michalovce angažovali.
Roman Durný (Humenné - Michalovce)
V extralige nie je bežné, že brankársky tandem je poskladaný iba zo Slovákov. V Michalovciach ale veria, že to môže byť správny krok.
K Vladimírovi Glosárovi, ktorý sa vlani ukázal ako spoľahlivá opora, priviedli Romana Durného.
Kariéra 27-ročného brankára sa v minulosti odvíjala v zámorí. V roku 2018 ho draftoval tím Anaheim Ducks, ale v NHL si nikdy nezachytal.
Neskôr dostal príležitosť ukázať sa aj na Slovensku, ale výraznejší priestor dostal až v Humennom. V sezóne 2022/23 vychytal klubu postup do extraligy.
Podobný úspech chce dosiahnuť aj v Michalovciach.
Matúš Spodniak (Indy Fuel - Michalovce)
Veľmi zaujímavou posilou môže byť pre Zemplínčaov aj Matúš Spodniak. Do slovenskej extraligy prichádza ako skúsený hráč, posledných 11 rokov strávil v USA.
Tam prevažne nastupoval v univerzitnej NCAA či ECHL, ale vlani si vďaka dobrým výkonom vypýtal aj miestenku do klubu Rockford IceHogs, ktorý pôsobí v AHL ako farma Chicaga Blackhawks.
V klube si od Spodniaka veľa sľubujú. Veria, že donesie nový impulz a mladícku dravosť.
Martin Bučko (Hradec Králové - Košice)
Keď majstrovské Košice prezentovali svoj cieľ pred novou sezónou, zaskočili všetkých. Do nasledujúceho ročníka aj kvôli finančným ťažkostiam nehľadali na trhu legionárov, ale za obhajobou Pohára Vladimíra Dzurillu sa vydajú s čisto slovenským kádrom.
Jasným riešením, ako vystužiť obranu, bol Martin Bučko. Stále mladý hokejista prichádza do Košíc po nevýrazných angažmánoch v českej extralige.
Podľa slov generálneho manažéra Gabriela Spilara ide o vydarený obchod so spokojnosťou na oboch stranách.
„Martin (Bučko) je talentovaný hráč, potrebuje mať stabilitu a pevné miesto, aby sa posunul ďalej. Má potenciál a verím, že sa odrazí späť do kvalitných líg," uviedol v rozhovore pre Sportnet.
Simon Jellúš (University of Vermont - Košice)
Každý rok manažéri tímov hovoria, že Slovákov na trhu je málo a preto je potrebné loviť aj v ďalekých vodách.
Košice sa pri zložitom skladaní kádra museli pozrieť až do Spojených štátov amerických, kde našli zaujímavú posilu.
Simon Jellúš nie je na Slovensku veľmi známy, pretože v krajine hral naposledy ešte v sezóne 2015/16. Nasledujúce roky strávil vo Švédsku, posledné štyri na americkej univerzite vo Vermonte.
V Košiciach si prvýkrát v kariére zahrá seniorský hokej. Ako uviedol Spilar, Jellúš je „hráč s veľkým potenciálom". V klube veria, že Košice sú pre neho správnym krokom vpred.
Adam Drgoň (Michalovce - Trenčín)
Skúseností nikdy nie je dosť. Toto si zrejme povedali v Trenčíne a do obrany k 44-ročnému Tomášovi Starostovi pribudol pred novou sezónou aj 40-ročný Adam Drgoň.
Vek je v prípade oboch bekov len symbolické číslo a ich výkony na ľade to okrem rýchlosti nijak neovplyňuje.
Drgoň vlani pookrial v michalovskom drese a s 27 kanadskými bodmi sa stal najproduktívnejším slovenským obrancom ligy. Trenčín chce jeho fazónu využiť a rodenému Trnavčanovi prichystal miesto v presilovkovej formácii.
Juraj Mikúš (Vítkovice - Trenčín)
Aby toho nebolo málo, Dukla stavila aj na harcovníka Juraja Mikúša. Obranca, ktorý väčšinu svojej kariéry strávil v Česku, kde hrával za Spartu Prahu, Kometu Brno, Pardubice a naposledy za Vítkovice, sa vracia domov.
Napriek pokročilému športovému veku sa stále cíti veľmi dobre a v tíme veria, že mužstvu má stále čo ponúknuť.
„Má výborné korčuľovanie a hokejové myslenie, bude veľmi užitočný vo všetkých herných situáciách,“ vyjadril sa o jeho príchode generálny manažér Dukly Mário Bližňák.
Dávid Hrenák (Plzeň - Trenčín)
V trenčianskej Dukle si pred niekoľkými rokmi dali za cieľ prinášať domov odchovancov. To neplatí len v prípade Juraja Mikúša.
Na ľade pod hradom Matúša Čáka vyrástol aj Dávid Hrenák. Perspektívny brankár strávil posledné dva roky v Česku, ale krátke pôsobenia v Liberci a Plzni mu príliš nevyšli.
V Trenčíne sa pokúsi reštartovať kariéru a pomôcť v tom mu má aj domovina. V mužstve sa stretne so svojím mladším bratom Markom.
Tomáš Zigo (Košice - Banská Bystrica)
Akoby sezóna 2025/26 bola v znamení veľkých návratov. Jeden taký zažije aj útočník Tomáš Zigo, ktorý sa siedmich rokoch vracia do rodnej Banskej Bystrice.
S klubom zažil veľké úspechy, dvakrát sa radoval z titulu. Víťaznú mentalitu potom preniesol do Slovana a Košíc, aby si ju teraz opäť priniesol naspäť pod Urpín.
Aj keď ho posledné roky sužovali zranenia, v klube veria, že nadviaža na úspešné pôsobenie. „Som presvedčený, že Tomášove skúsenosti a odhodlanie budú prínosom pre náš tím," povedal pri jeho angažovaní manažér Ľubomír Pisár.
Zigo sa zároveň teší, že si Banskej Bystrici opäť zahrá so starými známymi.