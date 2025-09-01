Risk alebo vízia? Košice vstupujú do sezóny len so Slovákmi. Nemáme plán B, tvrdí manažér

HC Košice patria k najambicióznejším hokejovým klubom na Slovensku, no do novej sezóny vstupujú s iným nastavením než v minulosti.
„Radi by sme sa dostali do play-off, to je náš cieľ,“ povedal v rozhovore pre Sportnet športový manažér GABRIEL SPILAR. O titule sa zatiaľ nehovorí, mužstvo sa spolieha na čisto slovenský káder.
Ako k tomu klub dospel a čo to znamená pre najbližšie mesiace?
V rozhovore sa dozviete:
- Prečo Košice vstupujú do sezóny s čisto slovenským kádrom
- Ako na toto rozhodnutie reagoval tréner Dan Ceman
- Aké ciele si klub stanovil a čo považuje za úspech
- Prečo všetko závisí od zdravia hráčov a šírky kádra
- Aké úlohy čakajú mladíka Petra Repčíka
- Čo očakávajú od posíl Martina Bučka a Simona Jellúša
- Ako sa mení prostredie v Steel Aréne po zúžení ľadovej plochy
Do novej sezóny ste sa rozhodli vstúpiť s čisto slovenským kádrom. Čo bol hlavný dôvod? Zohrali v tom úlohu aj financie?
Financie boli jeden z faktorov, ale nebolo to iba o tom. Rozpočet je stanovený a rozhodli sme sa ísť touto cestou, lebo máme dobrých Slovákov a veríme im. Mužstvo je dobré. Dohodli sme sa, že pôjdeme bez importov.
Je v rozpočte priestor na doplnenie kádra legionármi počas sezóny?
Momentálne je to nastavené tak, že nie. Takto sme to zložili už pred sezónou a takto to máme naplánované. Samozrejme, šport je nevyspytateľný a veci sa môžu zmeniť. Hráči nie sú stroje vo fabrike, ktoré idú stále dookola. Teraz je to dané, že celú sezónu pôjdeme týmto smerom.
Nebojíte sa, že počas sezóny nebudete mať k dispozícii kvalitných legionárov na trhu?
Týmto smerom vôbec neuvažujeme. Dôležité je, aby sme boli zdraví. Dobre vieme, že šírka nášho kádra nie je veľká, ale máme solídnych Slovákov. Všetko bude závisieť od zdravia hráčov a od toho, či sa vyhneme chorobám.
Nie je to riziko, že v náročnejších fázach sezóny nebudete mať taký široký káder? Máte pripravený plán B?
Nemám. Ak by k tomu došlo, museli by prísť noví hráči, alebo by sme dali šancu mladým. Ak to bude nastavené takto, tak budeme ťahať hráčov z juniorky. Keď sú peniaze na mužstvo dané, musíme sa podľa toho zariadiť.
Nerozmýšľam nad tým, čo keby. Budeme to riešiť, až keď to nastane.
Ako prijal túto situáciu kanadský tréner Dan Ceman, keď sa dozvedel, že bude mať čisto slovenský tím?
Podpísal kontrakt ešte pred týmto rozhodnutím. Postavil sa k tomu ako chlap. Myslím si, že máme dobré mužstvo, dobrých Slovákov a dobrý prístup k tréningom. Ak budeme zdraví, vieme byť konkurencieschopní.
Samozrejme, cieľom nie je boj o titul, ale pripraviť mužstvo, aby fungovalo ako dobrý kolektív. Zápasy budú ťažké a vyhrávať sa bude dať len vôľou a schopnosťami.
Bol v hre aj odchod trénera?
Nebol.
Spomenuli ste, že cieľ nie je boj o titul. Čo teda?
Radi by sme sa dostali do play-off. To je náš cieľ.
Chystáte sa kolektív nejako špeciálne stmeliť?
Nemyslím si, že je to potrebné. Najviac sa tím spojí samotnou robotou, tréningami a fungovaním v kabíne. Jedna vec je príprava, druhá liga a zápasy. Keď prídu prehry a ťažšie obdobia, vtedy sa ukáže, aký je kolektív silný.
Ako túto správu prijali skúsení hráči ako Michal Chovan či Tomáš Mikúš?
To je skôr otázka na nich. Ja môžem povedať, že sa mi páči ich prístup na ľade aj mimo ľadu. Naladenie mužstva je na dobrej úrovni.
Priestor dostanú aj mladí hráči, medzi ktorými je Peter Repčík. Akú úlohu dostane?
Ťažko ho už brať ako mladého hráča, má vek na to, aby aj on ťahal mužstvo (21 rokov, pozn. red.). Úlohy určí tréner, ale myslím, že už by mal postupne preberať rolu lídra medzi mladými. Verím, že bude na to pripravený. My aj chlapci v kabíne mu v tom určite pomôžeme.
Novými slovenskými hráčmi sú Simon Jellúš a Martin Bučko. Čo očakávate od Jellúša, ktorý posledné roky pôsobil v zámorskej univerzitnej lige NCAA?
Jellúš má pred sebou nové prostredie, začiatok bude ťažký, ale je to skromný a dobrý chlapec. Aj on už je však vo veku (24), keď očakávame, že nás potiahne. Uvedomujeme si však, že to bude chvíľku trvať.
Je to dobrý hokejista a je na nás, aby sme ho posunuli a dali mu rolu, s ktorou bude spokojný a pomôže nám.
Bolo náročné získať Martina Bučka z českej extraligy?
Neviem, či to nazvať náročné. Hlavné je, že chcel hrať. Myslím si, že mu to pomôže. Je to talentovaný hráč, potrebuje mať stabilitu a pevné miesto, aby sa posunul ďalej. Má potenciál a verím, že sa odrazí späť do kvalitných líg.
V kádri máte predsa len dvoch legionárov – Ukrajincov Dachnovského a Plochotnika. Môžete vysvetliť ich situáciu?
Oni u nás pôsobili už v juniorke, berieme ich ako našich hráčov. V podstate ich nevnímame ako klasických legionárov.
Minulú sezónu ste mali v bránke dvoch stabilných brankárov Jaroslava Janusa a Dominika Riečického. Tento rok sa budete spoliehať najmä na Riečického. Je pripravený zvládnuť post jednotky?
Nepovedal by som, že sa budeme spoliehať iba na neho. Patrik Jurčák už minulú sezónu dokazoval, že patrí medzi najlepších brankárov v prvej lige. Vyzeral solídne a dobre. Dobre vieme, že aj on dostane dostatok príležitostí v zápasoch.
V klube neriešime, kto je jednotka a kto dvojka. Dôležité je, aby obaja boli dobre pripravení.
Plánujete ešte priniesť nejaké slovenské posily?
Momentálne nie, káder je uzavretý a takto nastupuje do sezóny.
Košice sú klub s veľkými ambíciami a fanúšikovia sú nároční. Nebojíte sa kritiky, ak sa slovenskému tímu nepodarí presadiť?
Máme kvalitných Slovákov a toto je naše košické mužstvo. Ak by sme nemali kvalitných Slovákov, mali by sme cudzincov. Nemyslím si, že by prišli takí, akých sme mali. Spoločne s trénerom sa snažíme mužstvo poskladať čo najlepšie.
Fanúšikovia si musia nájsť cestu k tomuto tímu.
Nemáte obavy, že klesne atraktivita zápasov a tým aj návštevnosť?
Nemám. Je jasné, že bez legionárov to bude ťažšie. Oni vládli posledné tri, štyri roky v našej lige. Verím však našim hráčom aj mladej generácii. Diváci uvidia, že budeme bojovať v každom zápase a urobíme všetko pre víťazstvá.
Trénujeme celé leto, aby sme boli na to pripravení.
Steel Aréna sa pred sezónou dočkala zúženia ľadovej plochy. Ako to vnímate?
Rátali sme s tým. Dĺžka ostáva rovnaká, zmenšila sa len šírka. Klzisko je stále dlhé (úsmev).
Nie je to taká veľká zmena. Uvidíme počas sezóny, ako nám to pôjde na užšom klzisku.
Prečo hráte prípravu na ihriskách súperov a do Steel Arény sa dostanete až v septembri?
Jednoducho to tak vyšlo. Hlavnú halu využívalo mesto, kde sa konali iné podujatia. My sme trénovali vo vedľajšej hale.
Na začiatku prípravy trénovali na ľade v Košiciach aj Juraj Slafkovský a Erik Černák. Prečo sa rozhodli pre takýto krok?
Oni s nami trénujú už dlhšie, nie je to prvý rok. Berieme to úplne normálne, Juraj je s nami tretiu či štvrtú sezónu. Tento rok pribudol aj Jakub Demek a Viliam Kmec. Nie je na tom nič nové. Trénovali u nás necelé tri týždne. Každý individuálne, podľa toho, kedy odchádzali späť do Ameriky.