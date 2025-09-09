Hokejoví fanúšikovia o nič neprídu. Kto bude vysielať Tipsport ligu v novej sezóne?

BRATISLAVA. Najvyššia slovenská hokejová súťaž v piatok odštartuje úvodným kolom už svoj v poradí 33. ročník.
Od novej sezóny dostane súťaž aj nový názov. Po piatich rokoch sa Tipos extraliga mení na Tipsport liga.
Takéto pomenovanie dostane druhýkrát v histórii, rovnako sa súťaž volala aj v rokoch 2015-2020. Liga má okrem nového názvu aj nové logo a vizuálnu identitu.
V ročníku 2025/2026 bude mať Tipsport liga opäť dvanásť účastníkov - HC Košice, HC Slovan Bratislava, HK Dukla Trenčín, HC MONACObet Banská Bystrica, Vlci Žilina, HK Nitra, HK Poprad, HKM Zvolen, HK 32 Liptovský Mikuláš, HK Dukla Michalovce a HK Spišská Nová Ves.
Prešov sa vrátil medzi elitu po dvoch sezónach v Slovenskej hokejovej lige (SHL) a nahradil v nej Nové Zámky, ktoré sa s najvyššou súťažou rozlúčili po deviatich rokoch.
V základnej časti odohrá každý z 12 tímov päťdesiatštyri zápasov. Všetky mužstvá sa navzájom stretnú štyrikrát, dvakrát doma a dvakrát vonku.
Obhajcom titulu sú Košice, ktoré vlani v siedmom zápase finále zdolali Nitru. Na treťom mieste sa umiestnil nováčik zo Žiliny.
Hokej zostáva na JOJke
Tipsport liga bude mať aj v nasledujúcej sezóne široké mediálne pokrytie, ktoré uspokojí fanúšikov pri televíznych obrazovkách, ale aj tých, ktorí dávajú prednosť online sledovaniu.
Hlavným vysielateľom najvyššej súťaže bude opäť spoločnosť JOJ Group, ktorá bude zápasy vysielať na stanici JOJ Šport, prípadne na JOJ Šport 2.
Na obrazovkách diváci uvidia priame prenosy zo základnej časti aj play-off. Z každého kola odvysielajú televízie jedno až dve stretnutia.
Súčasťou vysielacích práv je aj sublicencia na lineárne vysielanie pre skupinu AMC so športovou stanicou Sport 1, ktorá taktiež ponúkne vybrané stretnutia a rozširuje tak ponuku dostupnú u viacerých operátorov.
Kompletné pokrytie celej súťaže – teda všetkých zápasov základnej časti aj vyraďovacích bojov – ponúka digitálna platforma JOJ Play.
Tá funguje ako moderná online televízia dostupná cez webové rozhranie, mobilné aplikácie či priamo v smart TV.
Pre fanúšikov sú pripravené tri možnosti prístupu: mesačné predplatné vo výške 6,99 eura, ročný balík za 69,99 eura alebo jednorazový vstup (pay-per-view) za 2,89 eura na konkrétny zápas.
Výhodou je nielen možnosť sledovať živé prenosy, ale aj archív so záznamami a zostrihmi, takže fanúšik si zápas môže pozrieť aj spätne.
JOJ Šport bude na dvoch staniciach okrem zápasov najvyššej súťaže ponúkať počas celej sezóny aj zápasy TIPOS Slovenskej hokejovej ligy (SHL) a tiež JOJ Šport Slovenský hokejový pohár.
Samozrejmosťou v ponuke televízie sú aj zápasy slovenskej hokejovej reprezentácie.
Zápas aj za necelé 2 eurá
Zaujímavou alternatívou pre tých, ktorí hokej radi kombinujú so stávkovaním, je TV Tipsport.
Internetová televízia stávkovej kancelárie, ktorá je titulárnym sponzorom súťaže, prináša všetky zápasy Tipsport ligy online a navyše pridáva štatistiky, živé stávky či diskusné fórum.
Noví používatelia majú po registrácii prvých sedem dní prístup úplne zadarmo. Po tomto období stačí, ak fanúšik prestávkuje aspoň 1,20 eura počas 30 dní, čím si zachová možnosť sledovať živé prenosy aj naďalej. Služba je dostupná cez webové rozhranie aj mobilnú aplikáciu.
Súčasťou ponuky pre fanúšikov je aj oficiálna aplikácia Tipsport ligy. Tá síce neponúka priame prenosy, ale slúži ako sprievodca súťažou – prináša aktuálny program, výsledky, tabuľky, detailné štatistiky, novinky či dokonca fantasy ligu. Aplikácia je bezplatná a dostupná na oboch hlavných mobilných platformách.
Program 1. kola Tipsport ligy 2025/2026
17:30 HC MONACObet Banská Bystrica - HKM Zvolen
17:30 Vlci Žilina - HK Nitra (Sport 1)
18:00 HC Prešov - HK Poprad
18:00 HK Dukla Trenčín - HK Spišská Nová Ves
18:00 HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Dukla Ingema Michalovce
18:30 HC Slovan Bratislava - HC Košice (JOJ Šport)