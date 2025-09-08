Sersen potvrdil správu o ukončení kariéry. Kabína Slovana si zvolila nového kapitána

Sportnet, TASR|8. sep 2025 o 21:04
Jeho asistentmi budú v domácich zápasoch Roman Kukumberg a Patrik Bačik.

BRATISLAVA. Tomáš Marcinko bude v novej sezóne hokejovej Tipsport ligy kapitánom Slovana Bratislava.

Skúseného útočníka si za svojho lídra zvolila kabína „belasých". Jeho asistentmi budú v domácich zápasoch Roman Kukumberg a Patrik Bačik.

V dueloch na klziskách súperov budú asistovať Marcinkovi Samuel Takáč a Turner Elson.

„Od prvého dňa inšpiroval a získal si dôveru všetkých, s ktorými denne pracuje. Svojou neutíchajúcou pracovnou morálkou a vytrvalosťou motivuje ostatných hráčov, aby boli lepší každý deň.

Dodáva silu celému tímu a je ideálnym lídrom toho, čo ako klub reprezentujeme,“ zdôraznil tréner Slovana Brad Tapper pre oficiálny klubový web.

VIDEO: Veľký rozhovor s Michalom Sersenom

„Je to veľká česť a zodpovednosť. Som hrdý, že mi spoluhráči prejavili dôveru. Urobím všetko pre to, aby sme ako tím napredovali a robili radosť našim fanúšikom,“ odkázal nový kapitán.

Doterajším kapitánom bol skúsený slovenský obranca Michal Sersen. Ten však potvrdil, že oficiálne ukončil aktívnu kariéru.

Tipsport liga

    dnes 21:04
