Hokej sa nehrá iba v NHL, tvrdí manažér Nitry. V novej sezóne chce poskladať elitný slovenský útok

Ak by si niekto trúfol odhadnúť favorita na zisk titulu v hokejovej Tipsport lige ešte pred začiatkom sezóny, jedného z hlavných adeptov by našiel pod Zoborom.
Hokej v Nitre prežíva zlaté obdobie. V sezóne 2023/24 dokráčalo mužstvo k titulu až z 8. miesta po základnej časti. V minulom ročníku si opäť zahralo finále najvyššej súťaže, kde podľahlo Košiciam až po predĺžení v siedmom zápase.
Do novej sezóny vstupuje s jadrom až trinástich hráčov, ktorí stáli pri oboch úspechoch. Ako v rozhovore hovorí generálny manažér TOMÁŠ CHRENKO, ambície klubu zostávajú rovnaké - najvyššie.
Dobre posilnený káder, skúsenosti z ťažkých zápasov a mladícka dravosť dávajú tímu všetky predpoklady na to, aby sa zapojil do boja o majstrovskú trofej aj v nasledujúcej sezóne.
Vlani ste ukončili sezónu na 2. mieste po tom, čo ste vo finále podľahli Košiciam v predĺžení siedmeho zápasu. Ako ste si spätne zhodnotili ročník?
Divákov sme zabávali hokejom, a to je hlavné. Jeden gól nakoniec rozhodol o tom, že sme neobhájili titul, čo nás, samozrejme, mrzí. Sezónu však môžeme hodnotiť ako úspešnú.
V konečnom dôsledku sme ju ani príliš nerozoberali, teraz sa pozeráme do budúcnosti. Snažíme sa sústrediť na veci, ktoré prídu a ktoré vieme ovplyvniť. Na nový ročník sa tešíme.
V rozhovore sa dozviete:
- prečo stroskotal prestup Samuela Bučeka
- či v Nitre vnímali príchod Michala Krištofa negatívne
- akú sumu poslali do Pardubíc za Mateja Pauloviča
- ako v klube pristupujú k draftu do NHL
- prečo politická situácia ovplyvnila príchod brankára z Kanady
- ako vyzerá projekt nového štadióna v Nitre
Na lavičku sa po majstrovskej sezóne posadil už druhýkrát v kariére Andrej Kmeč. Boli ste v klube spokojní s jeho prácou?
Vedeli sme, do čoho ideme. Tréneri odviedli kus roboty. Boli sme s nimi maximálne spokojní, preto všetci pokračujú ďalej.
Mnohí, dokonca aj konkurenčné tímy, vás už počas letnej prestávky pasujú za favoritov na titul. Ako to vnímate?
V klube máme vždy najvyššie ambície. Nie je to inak ani tento rok. Vnímame však inú situáciu. V minulosti sme boli ten tím, ktorý možno až podceňovali, dnes sú od nás isté očakávania.
My sme ich ale mali každý rok, čiže z tohto pohľadu sa pre nás nič nemení. Verím, že na ľade potvrdíme to, že sme postavili dobrý káder, aj keď sú to zatiaľ len mená na papieri, a budeme hrať dobrý hokej. Čoho sa na druhej strane, ak nám bude zdravie slúžiť, nebojím.
Vnímam, že v kabíne sa znovu tvorí dobrá partia a jadro tímu, ktoré sme udržali, je veľmi silné.
Pohľad na zostavu v súperoch budí rešpekt a vo fanúšikoch vzbudzuje nadšenie. Ste spokojný s tým, aký káder ste pred začiatkom nového ročníka poskladali?
My sme spokojní každý rok (smiech). Veríme tomu, čo robíme a, našťastie, aj výsledky nám dávajú za pravdu. Najviac sa bojím zranení a chorôb, ktoré môžu prísť.
Z tímu mal pôvodne odísť líder útoku Samuel Buček, napokon ste však oznámili predĺženie jeho zmluvy o ďalšiu sezónu. Mohli by ste to bližšie vysvetliť?
Asi by som to nemal oznamovať ja, ale Samo (Buček) bol na odchode, mal už podpísaný kontrakt v českej extralige.
Vinou zranenia a ťažkej operácie sa však rozhodol, že bude pokračovať v známom prostredí, kde bude návrat na ľad pre neho oveľa jednoduchší. My sme to privítali. Pravdupoviediac, čakali sme, že odíde už minulú sezónu.
Po operácii už vyzerá dobre. Je to profík a ja verím, že bude opäť pripravený na sto percent. Keď bude zdravý, čo by malo byť približne na prelome októbra a novembra, tak plnohodnotne naskočí do zostavy a výrazne nám pomôže.
Tým, že ste vedeli, že nebude zdravý na začiatku sezóne, ste ale išli do rizika.
Áno. Ale je to náš hráč, odchovanec, ktorého poznáme. Zhodli sme sa, že toto bude najlepšie riešenie pre všetkých.
Podľa rôznych správ bol na odchode z tímu aj reprezentant Sebastián Čederle. Prečo bude aj on pokračovať v Nitre?
Sebo Čederle má stále platnú zlmuvu, pokračuje ďalej. Po komunikácii s ním a jeho agentom sme sa zhodli, že bude pre neho najlepšie, keď zostane ešte jednu sezónu v Nitre a potvrdí svoje kvality. To bude najlepšie pre jeho rozvoj.
Očakávam, že potvrdí dobrý ročník, ešte sa zlepší a môžem povedať, že do ďalšieho ročníka (2026/27) s ním už nepočítame. Myslím si, že sa posunie niekam do hokejovej Európy. Minimálne.
Do kabíny pribudol navrátilec Michal Krištof, ktorý sa vracia po siedmych rokoch strávených v zahraničí. Bolo náročné priviesť ho späť na Slovensko?
Myslím si, že keby nebola politická situácia, aká je, Mišo by neskončil v Nitre. Nakoniec to je takto. Pre nás je to, samozrejme, veľká posila a hráč vo vynikajúcom veku. Navyše, je to náš rodák a odchovanec.
Mišo si sám vyhodnotil, že zostať doma bude pre neho najlepšie, za čo sa my veľmi tešíme. Dúfam, že mu bude slúžiť zdravie. Po prvých tréningoch vyzerá na ľade super, tak verím, že v tom bude pokračovať.
Krištof hral ešte v minulej sezóne v KHL. Táto téma naďalej polarizuje spoločnosť. Stretli ste sa aj s nejakými negatívnymi reakciami na jeho návrat?
Ja osobne som sa nestretol. Naopak, vnímam ľudí v Nitre, ktorí sa na návrat Miša veľmi tešia.
Do Nitry sa vrátil aj Matej Paulovič, ktorý uplynulých sedem rokov pôsobil v Česku, najdlhšie v Pardubiciach. Bol pre vás 30-ročný krídelník prioritou na prestupovom trhu?
Vysvetlím to. Matej mal platný kontrakt v Pardubiciach. My sme sondovali situáciu a do tejto sezóny sme s ním ani nepočítali.
Nakoniec dostal v Dyname informácie, že by v tíme nedostával toľko priestoru, ako by sám očakával, takže zmluvu predčasne ukončil a bol k dispozícii.
Nebolo to tak, že sme Pauloviča z Pardubíc kúpili. On bol jednoducho voľný a my sme im poslali finančnú kompenzáciu 10-tisíc eur.
Veľmi si vážim, že nepremýšľal nad nejakými inými možnosťami a okamžite prišiel do Nitry.
Hodláte sa poskladať prvý útok v zložení Buček - Krištof - Paulovič? Na slovenské pomery by bol možno jeden z najlepších v lige.
Je veľmi pravdepodobné, že to tak bude. Buček ale príde neskôr a dovtedy sa môže čokoľvek stať. Určite máme v pláne vyskúšať aj takúto kombináciu.
Už teraz je jasné, že okrem Bučeka viacero hráčov zrejme nestihne začiatok novej sezóny pre zranenia. Viete priblížiť, ako vyzerá zdravotný stav mužstva?
Do prípravy sa zapojili všetci s tým, že Buček ešte nechodí na ľad. Jakub Lacka už naplno trénuje, ale zatiaľ nepôjde do zápasového zaťaženia. Začiatok ligy by sme mal stihnúť.
Tretím zraneným je Filip Bajtek, ktorý chodí tiež už na ľad, ale zatiaľ vo výstražnom drese. Viac-menej iba korčuľuje sám. V jeho prípade očakávame návrat približne v polovici októbra. Ale Filip je blázon, takže možno nastúpi aj skôr.
Pred pár týždňami, pred draftom do NHL, sme sa spolu rozprávali o Tomášovi Pobežalovi, ktorého si vo výbere do najlepšej ligy sveta nakoniec nikto nevybral. Bolo to pre vás prekvapenie?
Bolo to veľmi nepríjemné prekvapenie. Na druhú stranu, myslím si, že to nie je taká veľká tragédia. A to som povedal aj Tomášovi.
Nič sa nedeje, jeho kariéra sa nekončí. Naopak, iba sa začína. Aj keď niekoho draftujú, ešte to nič neznamená. Tomáš môže situáciu otočiť vo svoj prospech.
Druhá vec je, že hokej sa nehrá iba v NHL. Som presvedčený o tom, že je to výborný hokejista, ktorý bude mať úspešnú kariéru, minimálne v Európe.
Podľa mnohých expertov mu chýbala potrebná výška. Okrem toho zavážilo aj to, že mu nevyšiel juniorský šampionát a že na Slovensku nebol až tak skautom „na očiach". Prečo podľa vás Pobežal nakoniec nebol draftovaný?
To budú vždy len domnienky. Ja by som sa k tomu ani nechcel veľmi vyjadrovať, pretože to, prečo ho nevybrali, vedia len kompetentní.
Aj keď mal zmluvu v Nitre aj na ďalší rok, rozhodol sa odísť do Kanady, kde bude hrávať za juniorský tím Kingston Frontenacs v OHL. Rozprávali ste sa s ním o tomto kroku?
Už počas minulého ročníka sme komunikovali, že po sezóne by to tam chcel skúsiť. Vnímam to tak, že skúsi šťastie, posnaží sa tam ukázať.
Uvidíme, akú bude mať sezónu. Ja verím, že úspešnú. U nás v Nitre má vždy otvorené dvere.
Nitra v minulosti vychovala talenty pre draft, či už Šimona Nemca alebo Adama Sýkoru. Budúci rok budú spôsobilí pre draft aj Adam Nemec či váš syn Tomáš Chrenko ml. V prípade vášho syna, ale aj Nemca, ste neuvažovali o tom, že by pokračovali v zahraničí?
Platí rovnaké pravidlo, ako som povedal pri Tomášovi Pobežalovi - hokej sa nehrá iba v NHL. Čo sa týka môjho syna, sezónu v zahraničí som neplánoval vôbec. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať a aký budú mať spolu aj s Adamom (Nemcom) priestor.
Nevidím dôvod, aby sme ich posielali do Kanady, aby sa niekde ukazovali. Draft je možno nejaký čiastkový úspech, ale nerobíme z toho veľkú vedu.
Chcem, aby synovi slúžilo zdravie, bavil ho hokej ako doteraz a mal spokojný život. A ten môže mať, aj keď bude hrať dobrý hokej v Nitre, vo Švédsku alebo vo Švajčiarsku.
Hrať v NHL je jeden z jeho snov, robí všetko pre to, aby si tam zahral, ale určite sa z draftu nejdeme zblázniť.
Do tímu ste priviedli aj mladého Ondreja Molnára. Čo zavážilo v jeho prípade, že nezostal v zámorí ale vrátil sa na Slovensko?
Ondrej si v zámorí odkrútil dva roky a juniorský hokej by hral iba na výnimku. Pri jeho kvalitách je to zbytočné stagnovnie.
Je to náš odchovanec, starali sme sa o neho od malého chlapca a teraz je vhodný čas, aby sa vrátil domov. Na ľade vyzerá veľmi dobre, budeme s ním pracovať.
Verím, že bude podávať dobré výkony a dôveru, ktorú sme do neho vložili, nám vráti.
Ak som dobre počítal, tak na 12 miest v útoku máte aktuálne 17 útočníkov. Aký priestor dostanú mladíci vrátane Nemca, Chrenka či Molnára v nabitej zostave?
Máme 17 útočníkov, z ktorých traja sú na maródke. Počítame s možnosťou, že chalani sa budú zúčastňovať aj na reprezentačných akciách a chceli sme mať širší káder.
Tak, ako sme dávali priestor mladíkom v minulých rokoch, tak budeme pokračovať. Nehodláme na tom nič meniť. Mladíci dostanú priestor aj napriek tomu, že zostava je nabitá.
O to väčšiu konkurenciu budú mať dospelí hráči, aby sa prebojovali na súpisku.
V obrane bude opäť vyčnievať kapitán Branislav Mezei. Vo veku 44 rokov ho čaká 12. sezóna v drese rodnej Nitry. Čakali ste, že bude pokračovať?
Braňo bol po neúspešnom finále veľmi sklamaný. Myslím si, že by sa ani nehodilo, aby skončil po tak nešťastnom zápase.
Je to neskutočný profesionál a vzor pre všetkých, nie len pre mladých. S Braňom sme dohodnutí, že pokiaľ bude chcieť hrať, u nás priestor dostane. Tešíme sa, že bude pokračovať a verím, že mu bude slúžiť zdravie. Zatiaľ stále podáva obdivuhodné výkony.
Podobným „dinosaurom" v lige je aj Tomáš Starosta z Trenčína. Manažér Dukly Mário Bližňák prednedávnom v rozhovore uviedol, že stále vidí v ňom iskru a súťaživosť. Máte podobný pohľad aj vy na Braňa Mezeia?
Jednoznačne. On je prvý v kabíne, v posilňovni a všetkým ide príkladom. Baví ho to, je zdravý, stará sa o seba.
V nitrianskej mládeži má syna, teraz je asi štvrták, čiže má asi 10 rokov. Je šikovný a keď Braňo potiahne ešte päť alebo šesť rokov, zahrali by si spolu (smiech).
Mezei je od vás mladší iba o tri roky. Viete si sám seba predstaviť hrať ešte v takomto veku?
Chcel by som si to predstaviť. Ja som miloval hrať hokej, ale okolnosti sú iné. Musel by som tomu obetovať všetko.
Samotná hra mi stále chýba, preto som rád, že aspoň v takejto pozícii môžem byť pri hokeji. Navyše, aj s mojimi bývalými spoluhráčmi a kamarátmi.
Od sezóny 2025/26 sa znížil počet legionárov zo sedem na šesť. Ako ste prijali túto správu?
Bolo to plánované a očakávané. Je to v poriadku. Čo sa týka Nitry, máme veľmi dobrých slovenských hráčov, takže my sme boli úplne v pokoji.
Čisto z legionárov ste ale opäť postavili brankársky post. Fína Aittokallia a Čecha Kašíka nahradili Fín Patrikainen a Kanaďan Ferguson.
Cítili sme, že by sme mali urobiť zmenu. Libor (Kašík) u nás urobil za tri roky veľmi dobrú robotu. Dostal veľmi dobrú ponuku z francúzskej ligy, aj z atraktívneho prostredia. To, že bude u nás končiť, sme sa dohodli už v minulej sezóne.
Aittokallio sa chcel posunúť niekam inam, aj z rodinných dôvodov, keďže hľadal anglickú škôlku a školu pre svoje deti.
Našim zámerom v budúcnosti je mať slovenských brankárov. Aktuálne máme dvoch veľmi dobrých brankárov v zámorí - Alan Lenďák a Matej Marinov, ktorí pôsobia v USA. V najbližšej dobe očakávame ich návrat, prvý z nich by mohol byť Marinov.
V zámorí bol aj tretí brankár - Jakub Irsák, ktorý sa však vracia na Slovensku. Mal by pôsobiť v prvoligových Topoľčanoch.
Okrem týchto troch brankárov máme dvoch odchovancov - Erika Šeba a Juraja Beržinca, ktorí budú pôsobiť v Leviciach, resp. v Nových Zámkoch. Aj im plánujeme dať priestor počas sezóny.
Azda najviac ohlasov pri príchode do bránkoviska vzbudil Dylan Ferguson, ktorý prichádza priamo z AHL, kde pôsobil na farme Minnesoty. Čo môžete k tomuto brankárovi povedať?
Dylan bol v ponuke už skôr. Bol to dosť drahý brankár, ale my sme na ponuku vtedy nereflektovali.
Vrátim sa teraz opäť k politickej situácii, v tomto prípade nám pomohla znížiť jeho cenu. Jeho možnosti na trhu boli obmedzené a my sme si trpezlivo počkali. Nakoniec sme sa dohodli na veľmi férových podmienkach.
Viete prezradiť, ktorého z dvojice Ferguson - Patrikainen, si predstavujete na pozícii jednotky?
Ak chce tím pomýšľať na úspech, musí mať dvoch veľmi kvalitných gólmanov. Myslím si, že my ich máme. Navyše, na príležitosť budú čakať aj mladíci. Lepší zo spomenutej dvojice bude chytať. Obidvaja dostanú solídny priestor.
Cez leto ste priviedli aj obrancu Eliasa Carmichaela. Napriek tomu, že je to rodený Kanaďan, nebude sa rátať do limitu legionárov. Môžete vysvetliť jeho príchod?
Na Eliasa nás upozornil jeho agent. Jeho mama je Slovenska a pred časom bol tu a vybavoval si slovenský pas. Pozvali sme ho k nám do Nitry, boli sme spolu na obede a rozprávali sme sa o jeho budúcnosti.
Päť sezón pôsobil v kanadskej juniorke vo WHL, čo je veľmi kvalitná súťaž. Posledný ročník odohral v kanadskej univerzitnej súťaži.
Predostreli sme mu našu ponuku, že by sme o neho mali záujem a postupne sme spolu viac komunikovali. Napokon si v Kande vybavil individuálny štúdijný plán a rozhodol sa prísť na Slovensko už túto sezónu.
Podľa mňa má solídny potenciál a dúfam, že sa mu u nás bude dariť.
Košice sa po zisku titulu rozhodli odštartovať sezónu s čisto slovenským kádrom. Viete si niečo podobné predstaviť aj v Nitre?
Ja by som sa neobmedzoval. Cudzinci sú pre slovenskú ligu atraktívni, prinášajú kvalitu a častokrát sú obľúbení medzi fanúšikmi. Ich služby plánujeme využívať aj v budúcnosti.
Privediete ešte niekoho do tímu alebo je situácia nateraz uzavretá?
Mal by prísť ešte jeden obranca, import. Čo sa týka predsezónneho obdobia, to by bolo všetko. Samozrejme, deadline na prestupy je v polovici februára a dovtedy sa môže čokoľvek udiať. Potom budeme reagovať na zranenia a choroby. Uvidíme, čo prinesie hokejová sezóna.
Ako vyzeralo mužstvo na začiatku prípravy, približne mesiac pred začiatkom súťaže? Čo vám ukázali vstupné testy?
Môžem povedať, že je veľmi kvalitné pripravené. Spolu s prezidentom klubu Miroslavom Kováčikom sledujeme každý tréning a zatiaľ sme veľmi spokojní.
Chlapci trénujú veľmi dobre a majú skvelú pracovnú morálku. Verím, že to bude takto pokračovať. Dokonca by som povedal, že nemám obavu, prečo by to takto nemalo pokračovať.
Posledných 10 sezón, čo sme pri mužstve, sa snažíme vyberať hráčov, ktorí pracujú tvrdo a ktorí tu nechcú len prežívať, ale chcú sa zlepšovať. Potom to ide samé.
Už v piatok odštartujete prípravu na novú sezónu zápasom proti tímu Budapešť Jégkorong Akadémia. Pred novým ročníkom sa stretnete aj s tímami z Rakúska, Česka a Maďarska. V Nitre ale privítate aj kanadský univerzitný tím zo Saskatchewanu. Ako ste sa dostali k takémuto súperovi?
Už vlani sme mali v Nitre univerzitné mužstvo z NCAA Cornell University a bol to veľmi atraktívny zápas. Spokojní sme boli my, ale aj fanúšikovia.
Teraz sa cez môjho kamaráta naskytla táto možnosť a my sme na to hneď skočili. Z môjho pohľadu to môže byť opäť zaujímavý zápas. Mužstvo tu bude tri dni, prebehnú nejaké rozhovory a opäť sa môžeme niečomu priučiť, získať nové pohľady na hokej.
Počas prípravy sa snažíme hrať zápasy s mužstvami z okolitých krajín, keďže so slovenskými sa stretneme často počas roka, a tento klub nám do toho zapasoval. Keď príde ešte takáto možnosť, veľmi radi ju privítame.
Klub v nasledujúcej sezóne oslávi 100 rokov. Čo špeciálne chystáte pre fanúšikov?
Máme naplánovaných viacero akcií. Verím, že všetko, to čo plánujeme, nám vyjde a že chlapci budú hrať pekný hokej, aby si fanúšikovia užili aj výnimočnú storočnicovú sezónu.
Pre kluby v NHL, ale aj inde na svete, je prirodzené, že počas takéhoto ročníka obmenia logo či ľadovú plochu. Uvidíme niečo podobné aj v Nitre?
K storočnici je pripravené aj špeciálne logo, ale budeme využívať naďalej aj naše hlavné, ktoré sa meniť nebude.
Posledné roky sa hovorí v Nitre o výstavbe nového zimného štadióna. Môžete priblížiť, v akej fáze sa tento projekt nachádza?
Je to v hre, hýbe sa to. Možno my, ľudia z hokejového prostredia, by sme si priali, aby to bolo rýchlejšie, ale dôležité je, že sa s tým vôbec pracuje. Teraz by mala byť vyhlásená architektonická súťaž zo strany mesta Nitra. V takom štádiu sa to nachádza.
Verím, že sa nového štadiónu dočkáme čo najskôr. Zároveň si ale myslím, že nový štadión by si zaslúžilo akékoľvek mesto na Slovensku. Štát by mal podporovať šport viac.