Problémová šestka draftu aj čínski reprezentanti. Extraligové kluby podpísali zaujímavé posily

Kanadský krídelník bol považovaný za veľký talent. V juniorskom veku získal zlato na Hlinka Gretzky Cupe, bronz na šampionáte do 18 rokov a z triumfu sa radoval aj na MS v hokeji do 20 rokov.

Azda najväčšiu „prestupovú bombu", ako to uviedli na klubovom webe, odpálili počas leta Michalovce. Do svojich radov priviedli hráča s menom Jake Virtanen.

Jeho cesta smerovala do ruskej KHL, ale aj na dlhé súdne pojednávanie. V júni 2022 mu porota dala za pravdu a bol zbavený obvinenia. Po vypuknutí vojny na Ukrajine ušiel z Ruska a Spartak Moskva jeho kontrakt zrušil.

Aj keď herne zaostával za draftovanými „spoluhráčmi" ako napríklad David Pastrňák či Dylan Larkin, patril medzi stabilných členov najlepšej ligy sveta. Od roku 2021 však nastupuje v Európe, a to nie len pre nevýrazné výkony.

„Virtanen prichádza na Zemplín s jasným cieľom – priniesť silu, skúsenosti a produktivitu do našej ofenzívy,“ píše sa v stanovisku klubu uvedenom na webe. „Fanúšikovia sa môžu tešiť na poriadnu hokejovú šou."

Aj keď sa snažil o návrat do NHL v drese Edmontonu, nepodarilo sa mu to. Jeho kariéra pokračovala v Európe. Šťastie skúšal vo Švajčiarsku a neskôr v Nemecku, kde odohral aj uplynulý ročník.

Počas prípravy na zahraničných posilách pracoval aj Slovan Bratislava. Do hlavného mesta priviedol zatiaľ trojicu legionárov, z toho dvoch úplne nových.

„Ryan je tvrdo pracujúci obranca, ktorý každé striedanie odohrá s maximálnym nasadením a odhodlaním. Hoci je to skúsený obranca, ktorý už má veľa za sebou, stále je veľmi súťaživý a rád vyhráva," uviedol nový kouč Slovana pri angažovaní O'Connora.

Z individuálneho hľadiska bola jeho najúspešnejšou sezóna 2021/22. Vyhral v nej kanadské bodovanie obrancov DEL s 53 bodmi a bol najlepším nahrávačom celej ligy so 47 asistenciami. Vlani vo Wolfsburgu zakončil sezónu s bilanciou 27 bodov.

Turner Elson (Slovan)

Vedenie tímu si bude veľa sľubovať aj od centra Turnera Elsona, ktorý do Bratislavy prichádza z Plzne.

Zo sebou si prináša množstvo skúseností, dokonca aj z najlepších líg na svete. Aj keď nikdy nebol draftovaný, v zámorí sa dokázal presadiť a zahral si aj v NHL.

Debut si odbil ešte v roku 2016 ako hráč Calgary, neskôr pridal ešte dva štarty za Detroit. Väčšinu kariéry strávil v nižšej AHL, kde odohral cez 600 zápasov. Na „farme" hral ešte pred dvoma rokmi, vlani nastupoval v českej extralige.

Do Slovana prišiel s najvyššími ambíciami. „Urobím všetko pre to, aby som bol v čo najlepšej forme a priniesol majstrovský titul do tohto úžasného mesta," uviedol podľa klubového webu.

Podobne ako O'Connora, aj Elsona si vyhliadol nový tréner Tapper, ktorý ho trénoval počas spoločného pôsobenia v Grand Rapids Griffins (AHL tím Detroitu, pozn. red.).