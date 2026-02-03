    Tatar sa teší, že bude viesť výpravu Slovenska na ZOH. Hlavaj: Sen každého športovca

    Na snímke vľavo Tomáš Tatar.
    Na snímke vľavo Tomáš Tatar. (Autor: TASR)
    TASR|3. feb 2026 o 16:54
    Pri odchode reprezentácie prezradil, že slávnostné otvorenia olympiád sledoval už ako dieťa.

    Slovenský hokejista Tomáš Tatar berie pozíciu vlajkonosiča slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo s veľkou poctou.

    Tatar bude viesť slovenskú výpravu v piatok 6. februára na štadióne San Siro v Miláne spolu s bobistkou Viktóriou Čerňanskou.

    Obrovská pocta

    „Je to obrovská pocta, viesť výpravu na olympiáde. Bude to špeciálny moment. Keď mi to Miroslav Šatan oznámil, tak som to samozrejme s hrdosťou zobral a veľmi sa na to teším,“ uviedol 35-ročný útočník švajčiarskeho Zugu, ktorý nosil dres s dvojkrížom na hrudi na siedmich majstrovstvách sveta a ZOH 2014 v Soči.

    VIDEO: Samuel Hlavaj a Tomáš Tatar pred odchodom na ZOH

    „Otvorenie olympiády je veľká udalosť, už ako dieťa som to sledoval a byť toho súčasťou, bude to pre mňa prvýkrát. V Soči sme to nestihli my hráči z NHL, takisto ani chalani tam teraz nebudú.

    Veľmi sa na to teším a byť na tom San Sire bude určite paráda,“ pokračoval Tatar. Chôdzu s vlajkou v ruke zatiaľ nenacvičoval: „Ešte možno len budem na to trénovať, momentálne na to nebol čas. Len včera som sa dozvedel tú informáciu a zobral som to s veľkou poctou.“

    Premiérovo sa na olympiáde predstaví brankár Samuel Hlavaj, ktorý reprezentoval Slovensko na troch svetových šampionátoch.

    Bude to výborný zážitok

    „Odchádzam s pozitívnymi pocitmi, bude to výborný zážitok a dúfam, že si to všetci užijeme. Podľa mňa je to pre každého vrchol kariéry, je to olympiáda, to je sen každého športovca,“ povedal 24-ročný brankár tímu Iowa Wild zo zámorskej AHL.

    Na Slovensko priletel v pondelok ráno a ešte sa vyrovnáva s časovým posunom. „Momentálne som unavený, ale v uplynulých zápasoch som sa cítil dobre, to síce aj predtým, ale teraz sme mali dobré výsledky, čiže už sa iba dobre naladiť.

    Je dobré, že sa môžeme aklimatizovať a pozrieť si, čo a ako bude v Miláne vyzerať.

    Včerajšia cesta bola dlhá, v pondelok sme prileteli o ôsmej ráno a cítim trošku únavu z cestovania. Môžem teraz ale poriadne dospať a nachystať sa na to, čo sa bude diať.

    Určite som pripravený na hviezdy z NHL, veď je to hokej, nie je to žiadna veda, čiže pre mňa to bude to isté - chytiť puk,“ dodal Hlavaj.

    Pod piatimi kruhmi budú Slováci obhajovať bronz z Pekingu. Boje v B-skupine odštartujú proti Fínsku v hlavnej aréne Santagiulia v stredu 11. februára o 16.40.

    Druhý súboj na olympijskom ľade ich čaká v piatok 13. februára, o 12.10 h narazia v menšej hale Rho Arena na domáce Taliansko. Účinkovanie v základnej skupine ukončia presne o 24 hodín neskôr, v hlavnej hale si zmerajú sily so Švédskom.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

