Tatar sa teší, že bude viesť výpravu Slovenska na ZOH. Hlavaj: Sen každého športovca

Slovenský hokejista Tomáš Tatar berie pozíciu vlajkonosiča slovenskej výpravy na otváracom ceremoniáli ZOH v Miláne a Cortine d'Ampezzo s veľkou poctou.
Pri odchode reprezentácie z Bratislavy na letisko do Viedne prezradil, že slávnostné otvorenia olympiád sledoval už ako dieťa.
Tatar bude viesť slovenskú výpravu v piatok 6. februára na štadióne San Siro v Miláne spolu s bobistkou Viktóriou Čerňanskou.
Obrovská pocta
„Je to obrovská pocta, viesť výpravu na olympiáde. Bude to špeciálny moment. Keď mi to Miroslav Šatan oznámil, tak som to samozrejme s hrdosťou zobral a veľmi sa na to teším,“ uviedol 35-ročný útočník švajčiarskeho Zugu, ktorý nosil dres s dvojkrížom na hrudi na siedmich majstrovstvách sveta a ZOH 2014 v Soči.
VIDEO: Samuel Hlavaj a Tomáš Tatar pred odchodom na ZOH
„Otvorenie olympiády je veľká udalosť, už ako dieťa som to sledoval a byť toho súčasťou, bude to pre mňa prvýkrát. V Soči sme to nestihli my hráči z NHL, takisto ani chalani tam teraz nebudú.
Veľmi sa na to teším a byť na tom San Sire bude určite paráda,“ pokračoval Tatar. Chôdzu s vlajkou v ruke zatiaľ nenacvičoval: „Ešte možno len budem na to trénovať, momentálne na to nebol čas. Len včera som sa dozvedel tú informáciu a zobral som to s veľkou poctou.“
Premiérovo sa na olympiáde predstaví brankár Samuel Hlavaj, ktorý reprezentoval Slovensko na troch svetových šampionátoch.
Bude to výborný zážitok
„Odchádzam s pozitívnymi pocitmi, bude to výborný zážitok a dúfam, že si to všetci užijeme. Podľa mňa je to pre každého vrchol kariéry, je to olympiáda, to je sen každého športovca,“ povedal 24-ročný brankár tímu Iowa Wild zo zámorskej AHL.
Na Slovensko priletel v pondelok ráno a ešte sa vyrovnáva s časovým posunom. „Momentálne som unavený, ale v uplynulých zápasoch som sa cítil dobre, to síce aj predtým, ale teraz sme mali dobré výsledky, čiže už sa iba dobre naladiť.
Je dobré, že sa môžeme aklimatizovať a pozrieť si, čo a ako bude v Miláne vyzerať.
Včerajšia cesta bola dlhá, v pondelok sme prileteli o ôsmej ráno a cítim trošku únavu z cestovania. Môžem teraz ale poriadne dospať a nachystať sa na to, čo sa bude diať.
Určite som pripravený na hviezdy z NHL, veď je to hokej, nie je to žiadna veda, čiže pre mňa to bude to isté - chytiť puk,“ dodal Hlavaj.
Pod piatimi kruhmi budú Slováci obhajovať bronz z Pekingu. Boje v B-skupine odštartujú proti Fínsku v hlavnej aréne Santagiulia v stredu 11. februára o 16.40.
Druhý súboj na olympijskom ľade ich čaká v piatok 13. februára, o 12.10 h narazia v menšej hale Rho Arena na domáce Taliansko. Účinkovanie v základnej skupine ukončia presne o 24 hodín neskôr, v hlavnej hale si zmerajú sily so Švédskom.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
