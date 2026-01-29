    Hráčov NHL hnevalo, že nemohli hrať na olympiáde. Dodajú turnaju veľký cveng, vraví Tatar

    Tomáš Tatar v drese Slovenska.
    Tomáš Tatar v drese Slovenska. (Autor: TASR)
    SITA|29. jan 2026 o 11:22
    Skúsený útočník zdôrazňuje, že práve hokej patrí medzi najpríťažlivejšie magnety zimných hier.

    Zimné olympijské hry bývajú často v tieni letných, no návrat najlepších hokejistov sveta môže podľa Tomáša Tatara zmeniť ich vnímanie.

    „Hráčov z NHL hnevalo, že nemohli byť na predchádzajúcich dvoch olympijských turnajoch.

    Hrať za reprezentáciu na turnaji s najlepšími hokejistami je úžasná vec. Hokeju ako športu to určite veľmi pomôže,“ uviedol Tatar v rozhovore pre Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV).

    Skúsený útočník zdôrazňuje, že práve hokej patrí medzi najpríťažlivejšie magnety zimných hier. „Na ZOH je to jeden z najsilnejších športov. Najlepší hráči dodajú turnaju veľký cveng.“

    Pred aktuálnou sezónou sa reprezentačným koučom SR definitívne stal Vladimír Országh, ktorý vo funkcii vystriedal Craiga Ramsayho. Tatar je presvedčený, že ide o správnu voľbu.

    „Myslím si, že áno. Bol už hlavný tréner, má bohaté hráčske skúsenosti z NHL i z európskeho hokeja,“ hovorí a vyzdvihuje aj jeho osobnostné kvality.

    „'Orosz' bol hokejista, ktorý mal prehľad. Navyše sa po kariére ďalej vzdeláva.“

    Rozporuplné spomienky na Soči

    Tatar patrí medzi hŕstku stále aktívnych slovenských hráčov, ktorí si zahrali olympijský turnaj aj s účasťou hráčov NHL – v Soči 2014.

    Spomienky má však rozporuplné. „Bol som tam veľmi mladý, prišiel som tam počas mojej prvej kompletnej sezóny v NHL. Cestoval som v nemom úžase a pozeral som, kam som sa dostal,“ spomína.

    Športovo však turnaj nevyšiel. „Veľa hokejových spomienok na Soči nemám, keďže sme nepostúpili z osemfinále cez Čechov.“

    V Miláne to bude pekné

    Práve porovnanie Soči s očakávaniami od Milána ukazuje, ako veľmi sa zmenil jeho pohľad.

    „V Soči boli navyše dosť limitované niektoré záležitosti. Nebolo to ako vo Vancouvri, o ktorom mi rozprávali starší chalani,“ vysvetľuje.

    „Od Milána mám podobné očakávania ako od Vancouveru. Navyše, bude to veľmi blízko pre fanúšikov a bude to pekné.“

    Na rozdiel od roku 2014 si chce olympiádu tentoraz vychutnať komplexnejšie.

    „V Soči som bol mladý a hovoril som si, veď to je len prvá olympiáda, ešte toho zažijem. Nikto nečakal, že NHL sa nedohodne na ďalších štartoch hráčov a do toho príde COVID-19,“ priznáva.

    „Olympiádu som si až tak neužil. Bral som to tak, že som prišiel hrať hokej.“

    Iný pohľad na život

    Dnes má podľa vlastných slov iný životný pohľad.

    „Tým, že som starší a mám na život iný pohľad, by som rád videl čo najviac športov a vecí na olympiáde,“ hovorí Tatar, hoci si uvedomuje, že prioritou zostáva výkon na ľade.

    A ktoré športy ho lákajú najviac? „Veľmi ma zaujíma zjazdové lyžovanie. Je to masaker v tej rýchlosti ísť medzi bránkami. Rovnako aj skoky na lyžiach.“

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Zimná olympiáda Miláno 2026

    ZOH 2026 Hokej

    ZOH 2026 Hokej

