Tréneri vyradili z kádra tri mená. Slovákom bude na MS chýbať skúsený útočník

Po závere prípravy slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku vypadli z nominácie traja hráči.
Tréneri už nepočítajú s obrancami Adamom Žiakom a Tomášom Královičom, na šampionát nepocestuje ani skúsený útočník Peter Cehlárik zo zdravotných dôvodov.
Po záverečnom prípravnom zápase proti Dánsku (4:2) v Spišskej Novej Vsi to potvrdil Vladimír Országh.
„Cehlárik mal zdravotné problémy, ktoré pretrvávali. Snažil sa, aby sa to nejako vyriešilo. Dnes odstúpil zo zápasu počas tretej tretiny a zdravotný stav mu neumožňuje pokračovať,“ poznamenal Országh.
K reprezentácii sa pred odchodom na MS (15. - 31. mája) pripojí útočník Oliver Okuliar, ktorý dostal zápasové voľno po tom, čo so Skellefteou zvíťazil vo švédskej lige.
Vedenie reprezentácie ešte sleduje aj situáciu v zámorskej súťaži AHL, v ktorej pôsobia obranca Viliam Kmec či útočníci Martin Chromiak a Filip Mešár.
Slováci odštartujú MS vo Fribourgu v sobotu od 12.15 zápasom proti Nórsku.