    Tréneri vyradili z kádra tri mená. Slovákom bude na MS chýbať skúsený útočník

    Peter Cehlárik (vľavo) (Autor: TASR)
    Sportnet, TASR|9. máj 2026 o 19:29 (aktualizované 9. máj 2026 o 19:45)
    Po závere prípravy slovenskej reprezentácie na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku vypadli z nominácie traja hráči.

    Tréneri už nepočítajú s obrancami Adamom Žiakom a Tomášom Královičom, na šampionát nepocestuje ani skúsený útočník Peter Cehlárik zo zdravotných dôvodov.

    Po záverečnom prípravnom zápase proti Dánsku (4:2) v Spišskej Novej Vsi to potvrdil Vladimír Országh.

    „Cehlárik mal zdravotné problémy, ktoré pretrvávali. Snažil sa, aby sa to nejako vyriešilo. Dnes odstúpil zo zápasu počas tretej tretiny a zdravotný stav mu neumožňuje pokračovať,“ poznamenal Országh.

    K reprezentácii sa pred odchodom na MS (15. - 31. mája) pripojí útočník Oliver Okuliar, ktorý dostal zápasové voľno po tom, čo so Skellefteou zvíťazil vo švédskej lige.

    Vedenie reprezentácie ešte sleduje aj situáciu v zámorskej súťaži AHL, v ktorej pôsobia obranca Viliam Kmec či útočníci Martin Chromiak a Filip Mešár.

    Slováci odštartujú MS vo Fribourgu v sobotu od 12.15 zápasom proti Nórsku.

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

