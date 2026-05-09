ONLINE: FC Tatran Prešov - MFK Skalica dnes, Niké liga LIVE (skupina o udržanie sa - 9. kolo)

Futbalisti FC Tatran Prešov a MFK Skalica dnes hrajú zápas 9. kola skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Niké liga - skupina o udržanie sa 2025/2026
09.05.2026 o 20:30
9. kolo
Prešov
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Skalica
Prehľad
Rozhodca: Gemzický – Jekkel, Poláček..
Prenos
Vážení futbaloví fanúšikovia. Vítam vás pri sledovaní zápasu 9. kola nadstavby skupiny o udržanie sa Niké ligy Prešovom a Skalicou.
FC TATRAN Prešov
Prešov sa dostal do veľmi náročnej situácie. Pred rokom o takomto čase oslavoval návrat do najvyššej súťaže, teraz je blízko vypadnutia, ale ešte má malú nádej za zvrat. Tatran je totiž posledný s 27 bodmi, no ak bude stopercentný v záverečných dvoch kolách, môže sa to obrátiť. Dôležité však bude nezaváhať a najmä nedeľný výsledok Komárna z Košíc, keďže sa Šarišania stretnú s KFC v priamom súboji pri rozlúčke s aktuálnym ročníkom.
MFK Skalica
Skaličania začali vyhrávať vtedy, keď sa to od nich najviac čakalo. Razom sú z poslednej priečky v bezpečnejšej zóne, a to na deviatom mieste. Stále ale platí, že nemajú nič vyhraté. Takto zamotaný súboj o zotrvanie sa už dlhšie nehral. Naozaj sa bude rozhodovať do poslednej možnej chvíle. Záhoráci prídu do Prešova s úmyslom definitívne potvrdiť Niké ligu v meste aj pre budúci rok, ale ľahké to jednoznačne nebude. Navyše vzájomné zápasy sú maximálne vyrovnané. O úspechu či neúspechu môže rozhodnúť hoci len jeden gól.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 20:30.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbalŠK Slovan Bratislava futbal
30
20
5
5
60:34
65
V
V
V
R
V
2
FK DAC 1904 Dunajská StredaFK DAC 1904 Dunajská Streda
30
16
7
7
51:32
55
P
V
P
V
V
3
FC Spartak TrnavaFC Spartak Trnava
30
16
5
9
50:34
53
V
P
V
V
R
4
MŠK ŽilinaMŠK Žilina
30
15
7
8
59:38
52
V
P
P
V
P
5
FK Železiarne PodbrezováFK Železiarne Podbrezová
30
12
3
15
52:49
39
P
V
P
P
P
6
MFK Zemplín MichalovceMFK Zemplín Michalovce
30
11
5
14
40:51
38
P
P
P
P
V
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICEFC KOŠICE
30
12
4
14
49:51
40
P
V
P
V
V
2
AS TrenčínAS Trenčín
30
12
3
15
28:47
39
P
V
P
V
V
3
MFK SkalicaMFK Skalica
30
8
8
14
33:42
32
V
V
V
R
P
4
MFK RužomberokMFK Ružomberok
30
7
11
12
30:46
32
R
P
V
R
R
5
KFC Komárno futbalKFC Komárno futbal
30
7
8
15
32:44
29
V
P
P
P
P
6
FC TATRAN PrešovFC TATRAN Prešov
30
5
12
13
26:42
27
R
P
V
P
R
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body