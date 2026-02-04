    Problémy s výstavbou i dočasná aréna. Na akých štadiónoch sa odohrá hokejový turnaj?

    Vizualizácia ľadovej plochy v aréne Santagiulia v Miláne.
    Vizualizácia ľadovej plochy v aréne Santagiulia v Miláne. (Autor: www.arenamilano.it)
    4. feb 2026 o 18:00
    Obidve športoviská sa nachádzajú v Miláne.

    Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo štartujú otváracím ceremoniálom už v piatok, 6. februára.

    O päť dní neskôr, 11. februára, odštartuje aj hokejový turnaj, ktorého sa zúčastní aj slovenská reprezentácia.

    Svoje duely odohrá na dvoch štadiónoch - Santagiulia Aréna (PalaItalia) a Rho Aréna. Obidve haly sa nachádzajú v najväčšom hostiteľskom meste - Miláne.

    Nový štadión PalaItalia v novej rezidenčnej štvrti Santa Giulia bol najväčšou investíciou ZOH 2026.

    Výstavba čelila značnému oneskoreniu a obavám ohľadom veľkosti klziska a kvality ľadu, čo viedlo ku kritike zo strany vedenia NHL.

    Vizuálny návrh arény Santagiulia v Miláne. (Autor: davidchipperfield.com)

    Halu s kapacitou 16.000 divákov dokončovali organizátori na poslednú chvíľu. Na mužskom olympijskom hokejovom turnaji sa po dvanástich rokoch (naposledy Soči 2014) opäť predstavia aj hráči z NHL.

    Po ukončení ZOH ju prerobia na multifunkčné centrum určené na šport a zábavu.

    Odohrajú sa v nej hokejové zápasy vrátane všetkých semifinálových aj medailových stretnutí turnajov mužov aj žien. V aréne sa nachádza aj tréningová ľadová plocha.

    Rho Aréna. (Autor: TASR/AP)

    Druhým dejiskom hokejových turnajov bude Rho Aréna, v ktorej Slováci odohrajú zápas s domácim Talianskom. Kapacita haly je 5 700 divákov.

    Ide o dočasnú arénu, ktorú organizátori vytvorili v rámci výstaviska na milánskom predmestí Rho.

    Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026

    11.02. 16:40
    | Skupina B
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    vs.
    Fínsko na ZOH Hokej 2026
    Fínsko
    Santagiulia Ice Hockey Arena
    13.02. 12:10
    | Skupina B
    Taliansko na ZOH Hokej 2026
    Taliansko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Rho Ice Hockey Arena
    14.02. 12:10
    | Skupina B
    Švédsko na ZOH Hokej 2026
    Švédsko
    vs.
    Slovensko na ZOH Hokej 2026
    Slovensko
    Santagiulia Ice Hockey Arena

    Tabuľka skupiny B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    2
    SlovenskoSlovenskoSVK
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    3
    TalianskoTalianskoITA
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    4
    FínskoFínskoFIN
    0
    0
    0
    0
    0
    0:0
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    dnes 18:00
