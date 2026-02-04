Problémy s výstavbou i dočasná aréna. Na akých štadiónoch sa odohrá hokejový turnaj?

Zimné olympijské hry 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo štartujú otváracím ceremoniálom už v piatok, 6. februára.
O päť dní neskôr, 11. februára, odštartuje aj hokejový turnaj, ktorého sa zúčastní aj slovenská reprezentácia.
Svoje duely odohrá na dvoch štadiónoch - Santagiulia Aréna (PalaItalia) a Rho Aréna. Obidve haly sa nachádzajú v najväčšom hostiteľskom meste - Miláne.
Nový štadión PalaItalia v novej rezidenčnej štvrti Santa Giulia bol najväčšou investíciou ZOH 2026.
Výstavba čelila značnému oneskoreniu a obavám ohľadom veľkosti klziska a kvality ľadu, čo viedlo ku kritike zo strany vedenia NHL.
Halu s kapacitou 16.000 divákov dokončovali organizátori na poslednú chvíľu. Na mužskom olympijskom hokejovom turnaji sa po dvanástich rokoch (naposledy Soči 2014) opäť predstavia aj hráči z NHL.
Po ukončení ZOH ju prerobia na multifunkčné centrum určené na šport a zábavu.
Odohrajú sa v nej hokejové zápasy vrátane všetkých semifinálových aj medailových stretnutí turnajov mužov aj žien. V aréne sa nachádza aj tréningová ľadová plocha.
Druhým dejiskom hokejových turnajov bude Rho Aréna, v ktorej Slováci odohrajú zápas s domácim Talianskom. Kapacita haly je 5 700 divákov.
Ide o dočasnú arénu, ktorú organizátori vytvorili v rámci výstaviska na milánskom predmestí Rho.
Program Slovenska na hokejovom turnaji ZOH 2026
Tabuľka skupiny B
Zimná olympiáda Miláno 2026
- Všetko o olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Program a výsledky na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Slovensko na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Športy a disciplíny na olympiáde v Miláne a Cortine 2026
- Hokej na olympiáde v Miláne a Cortine 2026 (ZOH)
- Slováci na ZOH: Petra Vlhová, Paulína Bátovská Fialková, Juraj Slafkovský, Adam Hagara