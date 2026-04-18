ONLINE: MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava dnes, Niké liga LIVE (skupina o titul - 6. kolo)

Futbalisti MŠK Žilina a ŠK Slovan Bratislava dnes hrajú zápas 6. kola skupiny o titul Niké ligy v ročníku 2025/2026.
ONLINE PRENOS: MŠK Žilina - ŠK Slovan Bratislava dnes (Niké liga LIVE, skupina o titul, 6. kolo, sobota, výsledky, NAŽIVO)
Niké liga - skupina o titul 2025/2026
18.04.2026 o 18:00
6. kolo
Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Slovan Bratislava
Rozhodca: Kišš – Hancko, Ferenc.
Príjemný dobrý večer zo Žiliny, vitajte pri sledovaní on-line textového prenosu zo šlágra šiesteho kola nadstavby futbalovej Niké ligy, v ktorom futbalisti MŠK Žilina privítajú na domácom trávniku hráčov ŠK Slovan Bratislava. Zápas sa začína o 18:00, my si ešte predtým v krátkosti predstavíme oba tímy.
Žiline patrí v tabuľke Niké ligy druhá priečka so ziskom 49 bodov. V poslednom doterajšom zápase zverenci trénera Pavla Staňa zvíťazili v Podbrezovej vysoko 5:1 (góly MŠK 2x Roginič, po jednom pridali Homet, Káčer a Hranica). Najlepším strelcom tímu je Michal Faško, ktorý má na svojom konte 14 gólov.
Slovanu Bratislava patrí v tabuľke našej najvyššej súťaže prvé miesto so ziskom 56 bodov. Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho v poslednom doterajšom zápase remizovali na domácom trávniku so Spartakom Trnava 2:2 (góly Slovana Markovič a Ibrahim). Najlepším strelcom tímu je slovinský kanonier Andraž Šporar, ktorý má na svojom konte 12 presných zásahov.
Zápas sa v Žiline začína o 18:00, veríme, že ho budete sledovať v našej spoločnosti.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.
Tabuľky Niké ligy
Skupina o titul:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
ŠK Slovan Bratislava futbal
27
17
5
5
57:34
56
R
V
V
P
V
2
MŠK Žilina
27
14
7
6
55:32
49
V
P
V
V
P
3
FK DAC 1904 Dunajská Streda
26
14
7
5
45:27
49
V
P
P
V
R
4
FC Spartak Trnava
26
13
5
8
42:32
44
R
V
P
V
P
5
MFK Zemplín Michalovce
27
11
5
11
37:43
38
P
V
V
V
P
6
FK Železiarne Podbrezová
27
11
3
13
49:43
36
P
P
P
P
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body
Skupina o udržanie sa:
Názov družstvaDružstvo
Z
V
R
P
Skóre
B
Forma
1
FC KOŠICE
27
11
4
12
44:45
37
V
V
V
R
V
2
AS Trenčín
27
11
3
13
25:41
36
V
V
V
V
P
3
MFK Ružomberok
27
6
10
11
26:41
28
R
R
P
R
P
4
KFC Komárno futbal
27
6
8
13
29:39
26
P
P
P
R
V
5
MFK Skalica
27
5
8
14
24:40
23
R
P
V
P
V
6
FC TATRAN Prešov
27
4
11
12
23:39
23
P
R
P
R
P
Z = zápasy, V = Výhry, R = Remízy, P = Prehry, B = Body