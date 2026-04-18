Arsenal hrá o titul, českú legendu však nebaví. Bol by najnudnejší majster v histórii

Pre londýnsky Arsenal to môže byť historická sezóna. Druhýkrát po sebe si zahrá v semifinále Ligy majstrov a šesť kôl pred koncom ligového ročníka srdnato drží prvú priečku tabuľky.
Bojuje tak o trofeje, ktoré boli roky vzdialenou métou. Na nástupcov "The Invincibles" (neporazeného tímu, pozn.) čakajú priaznivci Arsenalu od roku 2004 a z ušatej trofeje sa netešili ani raz.
O tom, či bude pre tím Mikela Artetu sezóna úspešná, rozhodne zvyšných osem či deväť zápasov, pričom hneď ten nasledujúci je mimoriadne dôležitý.
Líder Premier League vycestuje do Manchestru, kde si v nedeľu od 17:30 h zmeria sily v šlágri celého ročníka s osemnásobným šampiónom City.
"Všetci vieme, aký dôležitý bude tento výsledok. Je to ako finále," uviedol nórsky kanonier a najlepší ligový strelec (22) Erling Haaland.
Bez kreativity a vášne
Pred súbojom na Etihad Stadium je na tom o niečo lepšie Arsenal. Na konte má o šesť bodov viac, no zároveň odohral o zápas viac ako jeho vyzývateľ.
Na prvý pohľad to vyzerá, že má všetko vo vlastných rukách, no zároveň platí, že ak Manchester City vyhrá všetky zostávajúce zápasy, titul bude jeho.
Ešte pred mesiacom vyzeral Arsenal nezastaviteľne, no odvtedy prehral finále Carabao Cupu, vypadol z FA Cupu, prehral v lige s Bournemouthom a herne nenadchol ani v dvojzápase so Sportingom Lisabon.
V týchto dueloch strelil dokopy len tri góly, z jeho hry sa vytratila ofenzívna ľahkosť a akoby na hráčov doľahlo, že majú na dosah veľké úspechy.
"Z pohľadu nezaujatého fanúšika hrá Arsenal nudný futbal a jeho zápasy sú zdĺhavé, strojové a bez šancí. Stratila sa kreativita a vášeň.
Spoliehajú sa na štandardky a prvoradé je nedostať gól. História sa síce na to pýtať nebude, no ak Arsenal získa titul, bude najnudnejší majster v histórii Premier League," tvrdí legenda českého futbalu Karel Poborský.
Bývalý hráč Manchestru United a dnes expert televízie Canal+ Sport, si tiež myslí, že prípadný neúspech môže zlomiť stoličku pod trénerom Artetom.
Raz ich už roztrhali na kusy
Arsenal za posledné štyri sezóny raz vyhral Community Shield, no generačné čakanie na titul nezlomil. Najbližšie bol k nemu v sezóne 2023/2024, keď za Manchestrom City zaostal o dva body.
V 33. kole sa oba tímy stretli aj pred troma rokmi, pričom mužstvo Pepa Guardiolu urobilo po dominantnom výkone dôležitý krok k titulu.
"Arsenal pricestoval ako líder, no Manchester City ho výhrou 4:1 roztrhal na kusy a zlomil jeho odpor," píše Martyn Herman z agentúry Reuters.
Oba tímy v tejto sezóne už zviedli jeden súboj o trofej, keď vo Wembley odohrali finále Carabao Cupu. Po góloch Nica O'Reillyho uspelo City 2:0.
VIDEO: Arsenal - Manchester City vo finále Carabao Cupu 2026
"Bola to bolestivá prehra, ako v každom finále. Nebolo príjemné sa pozerať, ako dvíhajú trofej nad hlavu. V ten deň však boli lepším tímom. O to väčšiu túžbu máme napraviť to," hovorí pre BBC Declan Rice.
Podľa mnohých je práve Rice najlepší hráč Arsenalu v sezóne. Kapitán šampiónov z roku 2004 Patrick Vieira ho označil za hnaciu silu tímu.
Začiatkom týždňa ho trápila choroba, ale napokon zvládol odohrať zápas Ligy majstrov so Sportingom a fit by mal byť aj pre nedeľňajší šláger.
"Bol som zdrvený, keď prestúpil do Arsenalu. Rád by som ho videl v Manchestri United. Je to hráč, ktorý vám môže vyhrať ligu. Je to kľúčový hráč z útočného aj obranného hľadiska," hovorí Gary Neville.
Arteta nechce iba bod
Experti televízie Sky Sports sa zhodli, že Arsenal bude veľmi spokojný aj so ziskom bodu, no spoliehať sa iba na bránenie sa mu nemusí vyplatiť.
"Talent Rayana Cherkiho a góly Antoinea Semenya a Erlinga Haalanda hovoria pre City. Tiež sa ukážu skúsenosti a to, že keď sú kanonieri pod tlakom, nie sú najlepší," uvádza Ron Walker, ktorý tipuje výsledok 1:0.
Arteta na tlačovej konferencii poprel, že by sa jeho tím uspokojil s remízou a bude sa snažiť vyhrať, rovnako ako zvyšné zápasy v sezóne.
Spoľahnúť sa nebude môcť na zraneného Bukaya Saku, Mikela Merina a otáznik visí aj nad štartom ďalších hráčov ako Odegaard, Madueke či Timber.
Za prítomnosti novinárov si obaja tréneri vymieňali komplimenty, obaja si uvedomujú dôležitosť zápasu a rešpektujú kvality súpera.
"Celú sezónu sú lídrami Premier League a som hrdý na to, že ich stále môžeme vyzvať. Musíme hrať na špičkovej úrovni, aby sme ich mohli zdolať.
Šesť bodov nie je málo, ale máme šancu to dobehnúť. Budeme pripravení a diváci tiež. Je však zrejmé, že ak prehráme, je koniec," tvrdí Pep Guardiola.
Zaujímavosťou je, že Arsenal naposledy vyhral na Etihad Stadium v roku 2015, keď ešte domáce mužstvo viedol čilský tréner Manuel Pellegrini.