Vyšle Nitra do NHL ďalšieho Nemca? Mladší brat Šimona odohral výnimočný zápas

BRATISLAVA. Hokejisti Popradu zaznamenali v utorkovom zápase 20. kola Tipsport ligy tretí triumf za sebou bez inkasovaného gólu.
„Kamzíci“ nadviazali na víťazstvá s Trenčínom (4:0) a v Nitre (1:0) a na nulu zdolali aj bratislavský Slovan (4:0), ktorý zakopol druhýkrát za sebou.
Nitrania deklasovali hráčov Zvolena na ich ľade 8:2 a upevnili si post lídra tabuľky. Zverenci Andreja Kmeča dosiahli najvyššie víťazstvo v sezóne.
Štyrmi bodmi za asistencie zažiaril Adam Nemec, brat Šimona Nemca pôsobiaceho v New Jersey. Osemnásťročný útočník je jednou zo slovenských nádejí na budúcoročný draft do NHL. V prebiehajúcej sezóne má na konte 11 bodov (2+9) v 20 v zápasoch.
Nespokojnosť s výsledkom pochopiteľne panovala na strane domácich. "Boli sme o neviem koľko percent, tried slabší ako Nitra. Prirovnám to k včerajšiemu výkonu slovenskej reprezentácie vo futbale: nič iné ako trapas," opísal výkon Zvolenčanov tréner Peter Mikula.
Nitra má na čele štvorbodový náskok pred Žilinou, ktorá zdolala Michalovce 5:4 po samostatných nájazdoch. Vlci majú zápas k dobru.
Popradčania prežívajú úspešné obdobie po reprezentačnej prestávke. Na ľade Nitry v nedeľu predviedli bezchybný výkon v defenzíve a na dve čisté kontá amerického brankára Tylera Parksa nadviazal proti „belasým“ Filip Belányi.
Do listiny strelcov sa zapísalo kvarteto rôznych strelcov - Markus Suchý, Tomáš Török, Ryan Sproul a Jakub Urbánek.
Popradčania potvrdzujú pozitívny efekt trénerskej výmeny a pod vedením Mikea Pellegrimsa poskočili na 10. miesto.
Po odvolaní trénera Tommiho Hämäläinena uspel druhýkrát za sebou aj Trenčín. Dukla nadviazala na triumf nad Slovanom v domácom prostredí víťazstvom proti Liptovskému Mikulášu 3:1.
Strelecký účet v novom ročníku si otvoril 44-ročný obranca a kapitán Trenčína Tomáš Starosta.
Kolo skompletizuje v stredu duel v Prešove, ktorý hostí Spišskú Novú Ves.
Tipsport liga - 20. kolo:
HKM Zvolen - HK Nitra 2:8 (0:4, 0:2, 2:2)
Góly: 42. Macek (Cassels, Beňo), 53. Macek (V. Fekiač, Cassels) – 6. Hrnka (Kostenko, Bajtek), 15. Passolt (Kostenko, Nemec), 19. Paulovič (Osburn), 20. Jackson (Bubela, Nemec), 26. Čederle (Lacka, Vitaloš), 33. Jackson (Hrnka, Nemec), 50. Kostenko (Jackson, Nemec), 56. Okoličány (Hrnka).
HK Dukla Trenčín - HK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (1:0, 2:0, 0:1)
Góly: 9. Starosta (Vitolinš, Ahl), 28. Goljer (Varone, Šiška), 30. Varone (Bellerive, Descheneau) - 46. Sukeľ (Cormier, Lalík).
Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce 5:4 pp a sn (1:1, 1:1, 2:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 7. Diakov (Vašaš, Koyš), 36. Vašaš (Galamboš, Koyš), 55. Dej (Baláž, Tkáč), 58. Koyš (Chicoine, Galamboš), rozhodujúci sam. nájazd: Tkáč – 14. Martel, 29. Welsh (Safaraleev, Michnáč), 41. Michnáč (Safaraleev, Lichanec), 53. Spodniak (Bindulis, Michnáč)
HC MONACObet Banská Bystrica – HC Košice 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly: 59. Messner (Valach, Myklucha) – 15. Petráš (Rosandič, Krivošík), 33. Petráš (Mikúš, Rosandič)
HK Poprad - HC Slovan Bratislava 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Góly: 34. Suchý (Fereta, Sproul), 40. Török, 41. Sproul (Urbánek, Nauš), 55. Urbánek (Majdan, Török).
