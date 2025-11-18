ONLINE: Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce dnes, Tipsport liga LIVE (20. kolo)

ŽILINA. Hokejisti Vlci Žilina a HK Dukla Michalovce dnes hrajú zápas 20. kola Tipsport ligy.
Kde sledovať Tipsport ligu v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Hokej sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Vlci Žilina - HK Dukla Michalovce dnes (Tipsport Liga LIVE, 20. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
18.11.2025 o 17:30
20. kolo
Vlci Žilina
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Michalovce
Prenos
Želám všetkým pekný podvečer! Vlci Žilina privítajú na svojom ľade HK DUKLA Michalovce. Prvé vzájomné stretnutie vyhrali Žilinčania pomerom 2:1. O víťazný gól sa postaral Korczak.
Vlci Žilina: V minulom kole podľahli vlci húževnatým Liptákom 1:3. V JOJ Šport Slovenskom pohári si však v semifinále suverénne poradili s Dubnicou 5:0 a postúpili do finále. Žilinčanom zatiaľ sezóna vychádza veľmi dobre. V Tipsport lige im patrí druhé miesto s 38 bodmi. Najproduktívnejšími hráčmi sú Kanaďania Ryder Korczak a Brendan Ranford, ktorí majú zhodne po 19 bodov.
HK DUKLA Michalovce: Michalovčania si naposledy pripísali cenné víťazstvo 5:3 nad Banskou Bystricou. Umiestnenie v tabuľke nie je lichotivé, sú až na desiatej priečke so ziskom 20 bodov. Produktivitu hostí vedie Marc-Olivier Roy s 21 kanadskými bodmi.
Vlci Žilina: V minulom kole podľahli vlci húževnatým Liptákom 1:3. V JOJ Šport Slovenskom pohári si však v semifinále suverénne poradili s Dubnicou 5:0 a postúpili do finále. Žilinčanom zatiaľ sezóna vychádza veľmi dobre. V Tipsport lige im patrí druhé miesto s 38 bodmi. Najproduktívnejšími hráčmi sú Kanaďania Ryder Korczak a Brendan Ranford, ktorí majú zhodne po 19 bodov.
HK DUKLA Michalovce: Michalovčania si naposledy pripísali cenné víťazstvo 5:3 nad Banskou Bystricou. Umiestnenie v tabuľke nie je lichotivé, sú až na desiatej priečke so ziskom 20 bodov. Produktivitu hostí vedie Marc-Olivier Roy s 21 kanadskými bodmi.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 17:30.