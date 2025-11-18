ONLINE: HKM Zvolen - HK Nitra dnes, Tipsport liga LIVE (20. kolo)

ZVOLEN. Hokejisti HKM Zvolen a HK Nitra dnes hrajú zápas 20. kola Tipsport ligy.
ONLINE PRENOS: HKM Zvolen - HK Nitra dnes (Tipsport Liga LIVE, 20. kolo, utorok, výsledky, NAŽIVO)
Tipsport liga (SR) 2025/2026
18.11.2025 o 18:00
20. kolo
Zvolen
0:0
(0:0, 0:0)
minúta
Plánovaný
Nitra
Prenos
Vážení športoví priatelia, srdečne vás vítame pri sledovaní zápasu 20.kola Tipos ligy HKM Zvolen – HK Nitra. My vám zo stretnutia pod Pustým hradom opäť prinášame textový prenos, vďaka ktorému vám určite neunikne nič podstatné. Ako vždy vás od modrej čiary zdraví Števo Lasab.
Zvolen po nedeľňajšej prehre v Spišskej Novej Vsi klesol na siedme miesto a na šiesty Liptovský Mikuláš stráca jeden bod. Zvolen nedokázal ani na druhý pokus zdolať Spišiakov, i keď si v zápase vypracoval oveľa viac šancí ako súper. Zlyhal však v efektivite premieňania šancí. Lepšiu koncovku bude nutne potrebovať aj dnes, pretože proti nemu stojí mužstvo z čela tabuľky a najväčší papierový ašpirant na titul.
Nitra je stále na čele tabuľky s trojbodovým náskokom pred Žilinou a Slovanom, ktorí ale majú vzájomný zápas k dobru. V poslednom kole Corgoni doma nečakane podľahli predposlednému Popradu 0:1. Na čele priebežnej tabuľky zverencov Andreja Kmeča udržal iba fakt, že v 19.kole celá prvá štvorka vyšla bodovo na prázdno. Nitre sa vo Zvolene zvykne celkom dariť. Uvidíme, či túto dlhodobú štatistiku potvrdia Nitrania aj dnes, alebo Zvolen nadviaže na piatkové víťazstvo s Košicami.
Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 18:00.